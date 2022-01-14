小孟塔羅：2022年4生肖犯太歲！測虎年要注意什麼？

虎年是生肖屬虎之人的本命年，生肖屬猴之人沖太歲；生肖屬豬之人破太歲；生肖屬蛇之人刑太歲。屬此四生肖者除了到廟宇安太歲，行事更要謹小慎微切勿衝動。然而走進虎年的每個人，都有各自需要注意的事項。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，虎年要注意什麼？

請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：Jack Sephiroth, Zhang Chao, Jaymi Elford(Runic Tarot)

A：心亂如麻時做決定。(月亮牌正位)

牌面的兩個男子正在決鬥，其中拿著盾牌的人閃耀著白光。

A：心亂如麻時做決定。(月亮牌正位)

這張牌表示你在農曆虎年，避免在不安的狀態聆聽內心聲音。因為當你的思緒已經被打亂時，很容易就會捕風捉影胡亂猜疑。如果這個時候聽從心裡的想法，除了會做出錯誤的判斷外，還可能延伸出更大的損傷。小孟老師在此提醒你，不要急著趕快做決定，先詢問可以信任的人，穩定心神聆聽客觀意見。

B：被人批判感到自責。(寶劍三正位)

牌面的男子胸口被刺三把劍，另一個男子拿著斧頭砍向他。

B：被人批判感到自責。(寶劍三正位)

這張牌表示你在農曆虎年，留心他人用自身標準對你進行攻擊。當你太過看重他人意見與標準時，你會讓自己處在一個失衡狀態。除了會讓你對自己感到失望外，你甚至不知道該如何做出改變。小孟老師在此提醒你，不要獨自一人默默承受，那些只會對你頤指氣使，批評指責的人才有問題。

C：網路交流上當受騙。(寶劍七正位)

牌面的男子摀住臉躲在暗處，一手握住背後的劍準備偷襲。

C：網路交流上當受騙。(寶劍七正位)

這張牌表示你在農曆虎年，要小心在網路上與他人的交流，你很有可能因對方而受傷。例如我們在網路上做買賣，卻發生了很不愉快的事件。網路交友也要多加注意，因為有些人除了沒有心，更壞的是還會詐騙你的錢。小孟老師在此提醒你，從網路走向現實生活，會對你比較有保障唷！

D：工作事情愈來愈多。(權杖十正位)

牌面的男子頭戴帽拿著權杖，並伸手施展如閃電般的法術。

D：工作事情愈來愈多。(權杖十正位)

這張牌表示你在農曆虎年，要檢視工作變忙碌是否應當。虎年總有消化不完的工作，但讓你工作量變大的原因，大多來自其他人的要求。像主管、同事請你協助處理，答應一、二次後似乎成為長態，甚至順理成章轉嫁到你身上。小孟老師在此提醒你，照顧好自己有餘裕再幫人，若感到勉接也要適當拒絕，別為了關係和諧而犧牲了自己。

E：情感上真心換絕情。(聖杯皇后正位)

牌面的女子戴皇冠凝視前方，她手持很像號角反拿的杯子。

E：情感上真心換絕情。(聖杯皇后正位)

這張牌表示你在農曆虎年，避免事與願違自己一廂情願。這種事很容易發生在愛情裡，因為當你喜歡一個人的時候，就想主動做一些討對方歡心的事。然而在不清楚對方的心意，就自己一股腦的熱情投入，最後換來好人卡不會難受嗎？小孟老師在此提醒你，有把你放在心裡的人，不會讓你獨自一人付出。