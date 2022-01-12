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大獎是你的？尾牙手氣最好5大星座 穿「這色」中獎率立刻提高

聯合新聞網 / 文／清水孟國際塔羅小孟老師
聯合報發行部尾牙，董事長王文杉（右）與長官們表演舞蹈。記者葉信菉／攝影
聯合報發行部尾牙，董事長王文杉（右）與長官們表演舞蹈。記者葉信菉／攝影

又到了歲末，每到這個時候，上班族最期待的不外乎就是年終和尾牙了，許多公司都會在尾牙舉辦抽獎活動，慰勞辛苦一整年的員工，緊張刺激的時刻，到底誰能拿下大獎呢？清水孟國際塔羅小孟老師替大家分析「尾牙最強中獎運5大星座」，看你有沒有在榜上吧！另外，小孟老師也說，今年要參加尾牙建議大家多穿黃色衣服，抽獎時冥想老虎咬錢，就能在虎年中大獎。

TOP 5 : 水瓶座

2022年木星落入財帛宮上半年對於水瓶座來說，積少成多，源源不絕。商機無限，好運也沒有上限，偏財運也相對提升，在尾牙上很有機會出風頭。但是理財還是得自己來，請妥善規劃並好好執行，相信在財富、事業都有機會如願以償。

投資有賺，小錢越積越多，財水不斷湧入，中獎機率大，就像天上的流星如錢幣般直接掉落你的口袋，你只需趕緊存入戶頭即可。

TOP 4 : 射手座

2021年，展現熱情，貴人相助。射手座偏財運很好，很有機會贏得意外之財，若是參加尾牙，當然很有中獎機會。雖然不是中大獎，但小獎也是有的，記得抽獎時大吼一聲能得到財神眷顧。

TOP 3 : 雙魚座

2022年對於雙魚們而言，木星落入命宮突破困境，越走越順，將會是個幸運年。最先來臨的是尾牙場合上，擁有某種程度的好運，所以雙魚座要好好惜福，等到好事來的時候，自然而然你就知道是什麼了。

不止只有好運，額外的投資理財，藉由經驗換得專業，看懂投資方向與時機，賺到機會財就連買彩券也能靠人際關係贏得好運，將因為專業而提升。

TOP 2 : 金牛座

心想事成應該是今年金牛座的夢吧！偏財運旺的金牛們，尾牙上很幸運的將會美夢成真，有機會贏得大獎，博得好彩頭。金牛座的正財運也很旺，若是有自己的事業或是業務打拼的族群，從2022年開始名聲漸漸遠播之後，很多人都開始認識你了，有名也有利，錢財自然跟著旺。

TOP 1 : 天蠍座

天蠍座木星落入偏財宮財運最旺盛，若參加尾牙的話，中獎機會非常高。今年度好運旺，偏財運也將持續上半年，同時也有很好的貴人運來輔助賺偏財。

但是提醒你們，若是呆呆的在家等錢掉下來是不可能的，請開始學習理財，或是增加副業，開始斜槓人生，有機會從本業之外的投資，賺到一筆錢，不過不要嫌錢少喔！累積起來也是很可觀的。當然發票或是彩券的中獎率也很高。

以上為民俗說法，請勿過度迷信。

偏財運 尾牙 理財 木星 彩券

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