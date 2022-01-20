情人節前擺脫單身！從夫妻宮看你如何提升魅力

有句話說：「花若盛開，蝴蝶自來」。與其只能抱怨其他人放閃秀恩愛，不如把精神放在提升自我的魅力，讓喜歡的人關注你，說不定就能在情人節前擺脫單身喔！趕快看看科技紫微網如何從夫妻宮的角度解析你所適合的魅力方向？

注意：

1、本文參考本命命盤夫妻宮主星，想要知道自己的夫妻宮主星，歡迎到科技紫微網查詢你的完整命盤喔！2、夫妻宮空宮，請參考對宮事業宮主星。3、夫妻宮雙星，請同時參考兩顆星的內容。

夫妻宮開創型（七殺、破軍、廉貞、貪狼）

浪漫又感性的你，對待感情的要求通常較高。雖然你不缺少追求真愛的勇氣，但仍然常常會陷入脫單不順、真愛難尋的苦惱中。究其原因，與你個性中的驕傲自我有很大的關係，所以不妨從培養體貼能力上尋找突破點。



收起自己的驕傲和情緒，注意生活裡的小細節，以及對方的反應。更要學會在喜歡的人面前示弱，讓他更關注你。

夫妻宮領導型（紫微、天府、武曲、天相）

你的價值觀很理性，可是過於務實的表達，容易給對方留下現實、自私的印象，讓你與緣分擦肩而過。想要讓喜歡的人關注你，首先得學會卸下心防，以及正確表達自我。在喜歡的人面前，可自然流露出溫柔的一面，不要刻意偽裝和壓抑自己的情感。



愛情本來就會有佔有、霸道、飛蛾撲火的成分存在，這也正是愛情的魅力所在。不妨把工作中的大膽運用到感情裡，才能更靠近他的心。

夫妻宮支援型（太陽、巨門、天機）

你在感情上一方面要求完美的愛情，另一方面又害怕自己不夠好，配不上對方。如此矛盾的你，很容易陷入暗戀或苦戀的漩渦中，進而迷失自我。「想得多、說得少、做得也少」，是讓你在愛情中迷失的主要原因。所以，若想提升吸引力，讓喜歡的人關注你，行動力是一大關鍵。



「行動，才是最高級的感動」，愛情裡最重要的還是行動力。多製造見面的機會，關鍵時刻盡量陪在對方身邊，少在幻想中搞曖昧，這樣的你更容易招來好緣分。

夫妻宮合作型（太陰、天梁、天同）

雖然你把感情看得很重，但當對的人出現的時候，你又開始患得患失，不敢踏上前。這個時候，你的侷促、膽怯和軟弱就會成為你個人魅力的扣分項，這樣的你在真愛面前容易受人忽視。



想要提高自己的魅力指數，需要從勇敢展示自我開始。面對喜歡的人時，不要扭捏含蓄，盡可能讓自己的話語變得自然而有趣，你們的關係才更容易更進一步。

總之，聰明的你應該要懂得發揮自己獨特的優勢，吸引對方的注意。當你成為一個閃閃發光的存在，自然就會吸引更多好的桃花靠近。希望大家都能把握住自己的緣分，收穫一份真摯又持久的感情！

【延伸閱讀】

想擺脫單身？你要找這一型桃花

靈力鑑識！他的姻緣簿上有你？

【科技紫微網 】