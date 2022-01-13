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財星高照！2022年這5大星座賺錢特別輕鬆 準備數錢數到手軟

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財星高照！2022年這些星座賺錢特別輕鬆(圖片來源：Shutterstock)
財星高照！2022年這些星座賺錢特別輕鬆(圖片來源：Shutterstock)

新的一年到來了！相信很多人都希望今年的財運好轉、不必為錢擔憂，但是疫情的影響免不了讓不少人財路受阻。為此，科技紫微網要來揭曉2022年賺錢特別輕鬆的五大星座，只要有付出就有機會得到豐厚的收穫！趕快來看看誰上榜了？

備註：同時參考太陽、上升星座

牡羊座

財星指數 ★★★★★

準備數錢數到手軟了嗎？！2022年是你們拓寬財路的重要轉捩點，雖然還是會面臨一些物質層面的壓力，但這反而會激發你們努力賺錢的慾望呢！許多牡羊座會在這一年把原本的興趣愛好，成功發展為自己創收的途徑之一。

在這個時期，你們可能遭遇前期大量投入卻進展緩慢的挫折感，不要氣餒，你們的後勁十足。此外，此年有不少機會探聽到可靠的理財消息，手中有餘錢者不妨去嘗試操作一番，也能小賺一筆。

雙魚座

財星指數 ★★★★★

2022年是雙魚座的付出得到回報的一年。此年的得財重點是需要能操作長線投資，不可急功近利。尤其是上半年，儘量選擇穩健的投資方式，克制自己的消費慾望，以守財為主，下半年即會漸入佳境，將擁有多條獲財途徑。

除了理財目光需要放長遠，你們也要學會長線投資自己，學東西、長本事，才能抓住機會，為自己賺到更多錢。雖然有些事情短期內無法為你們帶來收益，卻是打開你們2022年的財庫的鑰匙。

獅子

財星指數 ★★★★☆

對於獅子座來說，2022年的財務收入，將與你們的事業發展息息相關。這一年你們會對自己的職業道路有更長遠、宏觀的規劃，部分人會以考試、跳槽、創業等方式為自己謀得更好的起點和跳板，身價也將隨之水漲船高。

人際往來上的優勢，為你們拓寬了得財的管道，可多留心身邊能提供幫助的貴人。尤其是與業務推廣、商業洽談、市場合作領域相關的獅子座，在2022年業務方面的抽成、獎金會讓你們笑到合不攏嘴喔。

天蠍座

財星指數 ★★★★☆

2022年天蠍座頗受財神眷顧，身邊不乏願意拉你們一把的貴人。今年許多賺錢的機會都將來自他人的推薦，比如會有人為你引薦更好的工作平臺，有些人則是只要碰上好的合作專案、兼職機會，就會第一時間想到你。

但今年需要用錢之處也會增多。別擔心，不是什麼突發事件，而是結婚、買房、進修等等必要支出。不過，不管是哪個方向的支出，提前做好財務規劃，留出預算資金，還是不可少的。

天秤座

財星指數 ★★★★☆

2022年天秤座的理財能力明顯提升，在錢財規劃方面簡直如魚得水。此年你們會把重心放在滿足現實需求上，如買房、養家、投資理財、早日實現財富自由等等，而這也直接刺激了你們的賺錢動力大增。

建議你們早早計畫好這一年的儲蓄目標、支出占比、投資分配等，將多能順利實現。求財的天秤座2022年不妨放開顧慮，大膽行動，回本或賺入一筆都不是難事，財富報酬將會很可觀哦！

沒有上榜的朋友們，想知道自己2022年的財運如何嗎？推薦你一項比星座運勢更精準更個人化的「個人星盤運勢報告」。由於十二星座運勢只是根據星象大環境做大概的分析，在精細化與針對性方面則會顯得不足，我們提供的這個功能將可以彌補這方面的缺點。

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