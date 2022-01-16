殺破狼周運勢／天蠍桃花運旺盛 獅子尾牙抽獎運好

殺破狼2022年1月17日～1月23日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

人際關係方面，水星持續在人際關係宮位退行，會在歲末年終時和很久不見的老朋友團聚、敘舊。某些白羊座在這段時間遇到一些困難，過去曾經受你照顧與幫助的人會在此時伸出援手。

感情運方面，木星與海王星齊聚在心靈宮位，突然發現暗戀的對象對你有些特別的反應，心中又歡喜又怕受傷害。某些白羊座目前陷入秘密戀情中，雖然不能公開，卻愛得很甜。

本週須注意的部分

家宅運方面，滿月發生在家宅宮位，某個家人情緒較不佳，很容易發生不理性的事件。需要搬家的白羊座，生活終於塵埃落定，暫時找到落腳處，或是有些家庭問題終於處理完畢。

工作運方面，在志業宮位的太陽與冥王星呈現合相，受到滿月影響，發現在職場有些不公不義的潛規則，感到十分失望。某些白羊座會因為一些因素，無法正常進辦公室工作，許多公務處理起來很不方便。

金牛座：

整體運勢

人際關係方面，木星與海王星齊聚人際關係宮位，在心靈感到無助與創痛時，其實還有許多朋友都在挺你，此時會覺得人間還是有美好的一面。某些金牛座會遇到人生的心靈導師，一句不經意的言語都會讓你獲得很多的啟發。

本週須注意的部分

考試運方面，滿月發生在考試宮位，學期成績將在本週揭曉，受到金星在學業宮位逆行的影響，某些科目處在被當掉的邊緣。還是學生的金牛座，雖然已經考完期末考，卻還有一大堆作業還沒寫完。

工作運方面，水星在志業宮位退行，工作時使用的電腦無預警自動更新，造成許多軟體、文件無法順利開啟，造成工作進度延宕。某些金牛座處理的文件不斷出錯、不斷來回修正，時間浪費在自己的粗心大意中。

感情運方面，在慾望宮位的火星受到人際關係宮位的海王星影響，對朋友之間的界線沒拿捏好，容易陷入桃色風波中。有穩定關係的金牛座，會想以身體的感覺來滿足心靈，但總在激情過後感到莫名空虛。

雙子座：

整體運勢

金錢運方面，滿月發生在金錢宮位，預購某個限定商品，等了很久，終於在此時到貨，心情愉悅。有投資習慣的雙子座，在過年前會陸續出脫掉手上的標的物，獲利了結，準備過個好年。

工作運方面，木星與海王星齊聚志業宮位，終於登上自己所嚮往的職位，或是進入名聲響亮的組織服務，就連尾牙的規模也比以往來得盛大，會對未來的發展有更多的抱負。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的火星受到在志業宮位的海王星影響，容易沉迷在戀愛狀態中，無法專心工作。某些雙子座陷入職場戀情，卻發現自己在私人時間還要幫忙對方處理公務。

學業運方面，水星持續在學業宮位退行，期末考成績不太理想，需要補考，甚至處在被當的邊緣。某些雙子座的作業沒有多做備份，處理文件的電腦在此時當機、故障，使你的期末報告無法繳交。

巨蟹座：

整體運勢

學業運方面，木星與海王星齊聚在學業宮位。期末考試成績優異，報告、作業、論文內容受指導者重視，在校園裡成為風雲人物。已經出社會工作的巨蟹座，會計畫與外國人交換語言，加強外語溝通能力。

感情運方面，滿月發生在命宮，同時金星在感情宮位退行，與喜歡的人守得雲開見月明，兩人會有復合、結婚的共識，年節期間會與雙方家長見面，討論兩人的終身大事。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的火星持續受到海王星影響，工作過勞、燒腦，體力消耗迅速，每天都覺得十分勞累，這段時間需特別當心血光之災，發生意外傷害的機率較大，注意職災。

金錢運方面，水星在財務宮位退行，同時受到天王星影響，收到一筆信用卡帳單，金額數目不太合理，疑似個資被盜用，卻到處求助無門。某些巨蟹座遇到麻煩的金錢糾紛，覺得對方蠻橫不講理。

獅子座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的太陽與冥王星呈現合相，受到滿月能量的影響，年度的工作都執行完畢，許多事情塵埃落定。某些獅子座會在這段時間感到倦勤，丟出辭呈，但會被慰留。

金錢運方面，木星與海王星齊聚財務宮位，偏財運佳，尾牙摸彩會中大獎，或是抽中自己喜歡的獎品。有投資習慣的獅子座，會出清手上持股，重新佈局，雖然有賺有賠，但總結是獲利的。

本週須注意的部分

感情運方面，水星在感情宮位行進，受到天王星影響，前任情人突然以某些管道聯絡，卻是想向你討回某個東西。某些獅子座會在一些公開場合碰到過去喜歡過的人，但因為曾經撕破臉，見面頗為尷尬。

健康運方面，金星持續在健康宮位退行，某些小毛病一直無法痊癒，雖然不至於危及生命，卻容易久病厭世。木星進入疾厄宮位，注意代謝系統與肝功能的問題，不知不覺會嚴重發福。

處女座：

整體運勢

感情運方面，木星與海王星齊聚感情宮位，金星持續在戀愛宮位退行，與喜歡的人奉子成婚，兩人正在計劃婚姻大事。某些處女座最近會收養新寵物，有毛孩子陪伴，感到幸福。

本週須注意的部分

工作運方面，水星在工作宮位退行，工作所需用的重要工具發生故障，造成很多事務的延宕，使你感到焦慮又無奈。某些處女座則是因為一些文件沒準備妥當，使得送出去的重要提案不斷地被退件，感到煩躁。

人際關係方面，滿月發生在人際關係宮位，某個朋友情緒不佳，但你並不想成為對方的心靈垃圾桶，因此暫時封鎖對方的聯絡管道。某些處女座則會退出某個團體，不想被許多人道德勒索。

家宅運方面，火星持續在家宅宮位行進，受到海王星影響，注意家中電器、爐火的使用，容易因為糊塗而釀災。某些處女座家庭關係不愉快，會思考是否要回鄉跟家人、親戚過年。

天秤座：

整體運勢

家宅運方面，金星在家宅宮位退行，在異地、海外很久無法回鄉的家人，今年可以回家過年，一家人終於可以好好團圓。某些天秤座趕在農曆春節前整修好房子，讓新年有新氣象。

工作運方面，滿月發生在志業宮位，某個職務的階段性任務已經完成，農曆年後將會調職到新單位，或是跳槽到待遇更好的公司。工作穩定的天秤座，年度工作都已經收尾，這段時間會比較輕鬆。

本週須注意的部分

感情運方面，水星在感情宮位退行，受到財務宮位的天王星影響，前任突然在此時聯絡你，可能是想向你借錢，或是討回某個很有價值的東西。某些天秤座會試著跟前情人復合，卻發現對方只想跟你打回頭炮。

溝通運方面，在溝通宮位的火星受到海王星影響，與人溝通不良，對方邏輯十分混亂，使你火氣變得很大。某些天秤座會遇到不講理的人，雙方聲量越講越大聲，容易吵起來。

天蠍座：

整體運勢

海外運方面，滿月發生在海外宮位，結束掉海外的工作、學業與任務，終於能從千里之外回到家鄉。某些天蠍座結交的異國朋友，最近要回國了，有些依依不捨。

工作運方面，金星在面試宮位退行，面試新工作會遇到故人，進入這間公司的機會也會比較高。某些天蠍座則是因為巡迴性的座談或活動，在各地跑透透，交通與食宿待遇都很高級。

本週須注意的部分

感情運方面，木星與海王星齊聚戀愛宮位，桃花旺盛，會被許多人表達好感，但海王星受到在金錢宮位的火星影響，要當心遇到爛桃花，對方接近你的目的是想賣保險或拉你做直銷組織的下線。

金錢運方面，火星在金錢宮位行進，受到海王星影響，對於某些百貨所推出的福袋充滿好奇，花了很多錢購買，卻換到一堆廉價又沒用的裝飾品。某些天蠍座則是花很多錢在小孩、寵物、偶像或戀人身上。

射手座：

整體運勢

金錢運方面，滿月發生在財務宮位，同時金星在金錢宮位退行，先前代墊或是損失的金錢會有好的結果，農曆春節前可把債務都討回來。有投資習慣的射手座，會在滿月期間出脫掉一些股票，獲利了結。

感情運方面，滿月發生在慾望宮位，和喜歡的人在靈性層面上能充分交融，肉體關係上獲得滿足。單身的射手座則是容易空虛寂寞覺得冷，想尋求一夜情填補空虛。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的天王星受到土星影響，火星又在命宮行進，除了例行的公事之外，還要處理一些瑣碎的雜務，每天都睡不飽，體力消耗過度，有過勞的傾向。

交通運方面，水星在交通宮位逆行，受到天王星影響，不論是駕駛車輛，或是搭乘大眾運輸工具，都容易遇到意外事故，造成你的行程延宕。當心行車糾紛，或被警察開罰單，同時要特別注意交通安全。

摩羯座：

整體運勢

人際關係方面，金星在命宮退行，會有許多很久不見的朋友與你重聚，有很多交際應酬的邀約，同時因為這些往日的情誼，會獲得貴人解決你的困難，或是結識新的人脈。

學習運方面，木星與海王星齊聚學習宮位，期末考成績出乎想像的好，許多報告與作業都獲得指導者極高的評價。已經畢業出社會工作的摩羯座，想學習新的技藝，會遇到十分優秀認真的老師，學習效率更快更高。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在感情宮位，與另一半有些不愉快的問題鬧彆扭，雙方甚至爭執到要分手的程度。金星在命宮退行，某些摩羯座與前任有些問題需要解決，受到滿月的影響，雙方見面場面尷尬。

金錢運方面，水星在金錢宮位退行，該核發下來的年終獎金與薪資延遲進帳，年關逼近，讓你十分沒有安全感。某些摩羯座被人拖欠金錢，可能在過農曆春節前無法討回，感覺年關難過。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，金星在心靈宮位退行，回鄉會巧遇初戀情人，年少時的悸動依舊，但目前也只能把這份情感放在心中。某些水瓶座最近陷入秘密戀情中，雙方需要處理掉情感上的一些問題才能對週遭的人公開。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的火星受到海王星影響，最近要注意詐騙事件，即便是非常信任的對象，都不要參與淘金賺快錢的團體，世上沒有白吃的午餐，當心捲入金錢糾紛。

工作運方面，水星在命宮退行，腦子最近比較鈍，常常忘東忘西，使得許多工作無法順利進行。工作所需的電子產品、軟體也出現許多問題，工作上會發生許多困擾。

家宅運方面，在家宅宮位的天王星受到命宮的土星影響，與家人關係彆扭，接近農曆春節，不太想回家過年。某些水瓶座，居住環境遇到惡鄰居，生活經常受到干擾。

雙魚座：

整體運勢

人際關係運勢佳，金星在人際關係退行，許多過去的老客戶會找你談新的案件，或是與很久不見的好朋友重聚，交際應酬的活動較多，在群體中十分受歡迎。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在戀愛宮位，會發現喜歡的人同時有別的曖昧對象，無法忍受自己在對方心中只是備胎，會在此時毅然決然捨棄掉這段關係。感情穩定的雙魚座，戀愛對象情緒不佳，需要多花些心神安撫。

工作運方面，在志業宮位的火星受到海王星影響，因為開發太多副業，每一個都似乎發展得不錯，使得你有些分身乏術，加上要處理的雜務太多，感覺每天很過勞。

健康運方面，木星與海王星齊聚命宮，對於生活感到焦慮，有些神經質，要當心罹患心理疾病。代謝狀態變慢，有發福的傾向。生活感覺比較勞累，注意肝功能的問題。

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