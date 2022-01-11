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2022水逆時間出爐！「4星座」春節首當其衝 專家曝注意事項

聯合新聞網 / 安妞‧星座
圖／ingimage
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水星逆行現象會影響記憶、溝通、交通、通訊等，會這類的事務，進行變得緩慢，甚至在過程中還有被阻礙的情況，讓人感到情緒低落，人際關係相處上，還可能出現「說者無心，聽者有意」的情況。2022年共有四波水逆期，分別在1/14～2/4、5/10～6/3、9/10～10/2、12/29～2023年1/19。而1/31～2/4又剛好是2022新春農曆年節，特別提醒4個主要受影響的星座，及其該注意的事項，才能在春節期間過個好年，平安又順歲！

TOP 4：處女座 - 戀愛運勢

過年期間的處女座，要留意與另一半的溝通及相處，說錯話、會錯意、做錯事的這些行為，機率都比平常高。而且過年免不了要外出遊玩，或是到對方親戚家裡走春，這時候很多想法、心態及創意都會顯得不夠細心，走錯路、找錯地點、心意禮品不夠，該準備的卻丟三落四，種種的小細節，很容易惹得另一半有怨言，特別是原本感情就不順的，希望不會成為分手的藉口。所以這期間的心思要更謹慎，發揮處女座細節魔人的特質，才能與伴侶一起過好年。

TOP 3：牡羊座 - 事業運勢

過年期間的牡羊座，請注意事業方面的競爭或擴展情況。你們可能會想在年節期間好好大賺一筆，所以花很多時間在努力工作，想要有好的表現，同時也有怕輸的心態，所以會出現工作狂的行為。但是年節期間遇到水逆，事業上的好事可能會大打折扣，尤其是需要業績或簽約的，最容易遇到客戶反悔或臨時決定延期，讓努力出現白費；另外在與客戶溝通時，心態可能出現過於強勢的現象，嚇到客人或讓客人不滿意的情況大有可能，請務必多些耐心來經營事業。

TOP 2：射手座 - 財富運勢　

過年期間的射手座，要留意避免接觸不熟悉的事務，若非不得已，那麼就請務必要完整瞭解透徹才行，否則很容易出錯。最直接的就是過年時的打牌休閒娛樂，盡可能別去接觸陌生的牌局或場合，很容易賠錢收場；再來就是店家或攞攤的商場，過年人潮生意多，找錯錢或虧錢的機會大增，有部份可能出現頭腦思考打結不靈光，商品進貨錯誤，不得不認賠；更重要的一環，若有電子設備的，出錯或損壞的機率，也高出許多，在電子交易方面，要有備案才行哦！

TOP 1：摩羯座 - 整體運勢

過年期間的摩羯座，受影響最大也是最廣。本身的溝通表達，可能出現詞不達意的情況，尤其是與另一半的溝通，對方可能有聽沒有懂，或是會錯意。而且剛好是年節期間，不論是登門拜訪或是訊息恭賀，各方面的用詞都要精確，表達要有重點，避免對方感受不到你的心意。錢財則要注意，過年紅包可能會有太過大手筆的現象，雖然一年一次，但還是避免財務出現寅吃卯糧的窘境；交通外出請多留意路況，你們特別容易遇到塞車或交通事故，務必多加留意。

水星逆行 星座運勢

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