快訊

邀俄軍入關維穩？哈薩克「借刀宮鬥」血的代價

台彩春節加碼8.8億元！大樂透連開15天多360組百萬紅包

虎年贏在起跑點！111/1/11「天赦日」磁場最強 專家曝8大吉時開運招

聯合新聞網 / 綜合報導
招財示意圖。圖／ingimage
招財示意圖。圖／ingimage

虎年即將到來，根據命理師「谷帥臻」表示，國曆111年1月11日是壬寅金虎年前的最後一個「冬季甲子天赦日」。從零點開始，這天的氣場就非常強大，「時間」與「空間」重疊到許多難得一見的天地磁場特殊格局的優勢。是「啟動天地間自然能量開運的鑰匙」。

谷帥臻在《谷帥臻風水命理 》中提到，111年1月11日當天，吉時以子時(23-1)、寅時(3-5)、辰時(7-9)、巳時(9-11)、未時(13-15)、申時(15-17)、戌時(19-21)、亥時(21-23)等良辰吉時最佳，當天其他時間亦可。實行開運步驟，「先淨化家宅磁場，化解自己的煞氣，安奉元辰燈，安定心神，行善佈施，再祈求所願。」

以下為開運步驟。

1.淨化家宅掃除一年煞氣轉好運，全宅開燈照虛耗，在四個角落與宅心焚香(或噴灑午時水)去除晦氣，香可淨化空間轉換陽宅磁場為正能量。

2.取三寶（芙蓉、艾草、抹草)煎湯沐浴洗淨全身，或使用精油香氛，全身梳化整齊精神奕奕，可在眉心、太陽穴、手腕處點上精油。

3.在家中安奉「元辰燈」(須小心火燭)，將自己的名字，出生時間，居住地址，以及祈求達成的三個願望寫在紅紙上，安放在客廳或書桌上(北方尤佳)，焚一爐香，點一盞蠟燭燈(或利用燈光)照亮自己的「元辰紙」，消災解厄，催旺運勢轉運效果不錯！ 

4.在元辰燈前，焚一爐好香（檀香、沉香、環香），念誦經典(心經、經典、聖經)均可，安定心神自我淨化。

5.這天若能多行善佈施，捐款，做善事，多說好話，積累福報，功德最大。

根據網路資料指出，天赦日在民間信仰中，是上天為世人開恩特赦的日子，很多人會利用這天認真懺悔，並以此擺脫衰運、求取好運。適合敬神、祈福、祭拜。天赦日依天干地支計算（農曆）日期，每年約有5至7天。

開運 民間信仰

延伸閱讀

迎虎年 民俗專家曝2生肖當心、3生肖旺防爛桃花

你的生日幾號？ 從生日剖析「8大星球週期」2022運勢

2022年水逆「1月14日」開始上場 12星座該如何面對？

別錯過1月11日！2022財運最旺四天 想賺想存「錢包顏色」怎麼挑

相關新聞

虎年贏在起跑點！111/1/11「天赦日」磁場最強 專家曝8大吉時開運招

虎年即將到來，根據命理師「谷帥臻」表示，國曆111年1月11日是壬寅金虎年前的最後一個「冬季甲子天赦日」。從零點開始，這天的氣場就非常強大，「時間」與「空間」重疊到許多難得一見的天地磁場特殊格局的優勢。是「啟動天地間自然能量開運的鑰匙」。

別錯過1月11日！2022財運最旺四天 想賺想存「錢包顏色」怎麼挑

2022年來到，趁新的一年除舊佈新，特別是換上一個新錢包在身上，就有可能激發出意想不到的財運。最近就有日本媒體，以古代信仰來分析換錢包的相關運勢。

每日星座運勢／牡羊說話要注意語氣 投資採取短線

2022-01-11 牡羊座 熱情高漲，充滿活力的一天。 整體運：★★★★★ 信心滿滿，因沒有壓力而感到異常輕鬆，能享受到工作的快樂。有機會因工作關係而與能力優秀的異性結緣，感情進

唐綺陽星座運勢週報：水逆將至要注意這「課題」 處女判斷桃花好壞、水瓶達到收支平衡

水星將逆行，注重溝通課題，調整市場策略的轉折點，當心過去不當之處被起底，多加反省。天王星將順行，帶來截然不同能量場，狀況丕變，有山雨欲來的感受，應提早做好準備。木星2-5度，出生星盤有2-5度者，好好把握機會。日冥合相，不得不做出改變，有許多重大決定，獅子座尤其是。

殺破狼周運勢／巨蟹座待遇也水漲船高 摩羯座突然陷入熱戀

巨蟹座遠行運方面，木星進入遠行宮位，會被外派到海外工作或出差，待遇也跟著水漲船高。某些巨蟹座會需要與異國人士交流，會因此交到新朋友，會是簽到十分重要的客戶。

年前大掃除必備！換上「這些顏色」旺家運

家，是我們每天生活的地方，也是凝聚風水的重要地點。一個家庭的感情幸福，家道自然興旺。最近差不多該準備過年前的大掃除了，打掃之餘，不妨也順便根據顏色來換一下擺設，有助於開運喔！趕快跟著科技紫微網一起來看看，家中擺飾應該怎麼選顏色？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。