虎年贏在起跑點！111/1/11「天赦日」磁場最強 專家曝8大吉時開運招

虎年即將到來，根據命理師「谷帥臻」表示，國曆111年1月11日是壬寅金虎年前的最後一個「冬季甲子天赦日」。從零點開始，這天的氣場就非常強大，「時間」與「空間」重疊到許多難得一見的天地磁場特殊格局的優勢。是「啟動天地間自然能量開運的鑰匙」。

谷帥臻在《谷帥臻風水命理 》中提到，111年1月11日當天，吉時以子時(23-1)、寅時(3-5)、辰時(7-9)、巳時(9-11)、未時(13-15)、申時(15-17)、戌時(19-21)、亥時(21-23)等良辰吉時最佳，當天其他時間亦可。實行開運步驟，「先淨化家宅磁場，化解自己的煞氣，安奉元辰燈，安定心神，行善佈施，再祈求所願。」

以下為開運步驟。

2.取三寶（芙蓉、艾草、抹草)煎湯沐浴洗淨全身，或使用精油香氛，全身梳化整齊精神奕奕，可在眉心、太陽穴、手腕處點上精油。

3.在家中安奉「元辰燈」(須小心火燭)，將自己的名字，出生時間，居住地址，以及祈求達成的三個願望寫在紅紙上，安放在客廳或書桌上(北方尤佳)，焚一爐香，點一盞蠟燭燈(或利用燈光)照亮自己的「元辰紙」，消災解厄，催旺運勢轉運效果不錯！

4.在元辰燈前，焚一爐好香（檀香、沉香、環香），念誦經典(心經、經典、聖經)均可，安定心神自我淨化。

5.這天若能多行善佈施，捐款，做善事，多說好話，積累福報，功德最大。