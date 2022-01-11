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【關鍵字】如果我的夫妻宮有「化祿」那會是件好事嗎？

聯合新聞網 / 普羅米修士
圖／pixabay
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「最多人問的關鍵字」系列文章的主題，就是網路使用者用來搜尋答案的關鍵字。這些關鍵字背後並沒有署名，但是它們代表了使用者的某些疑惑或是遭遇的問題…

如果你感同身受，希望我的回答能解決你的問題或疑惑。

如果這不是你所要問的問題，”Sit Back and Relax!” 笑看這些「我朋友的問題」!

長久以來，我們在學習「四化」的過程中，常有一種「自我感覺良好」的詮釋方式，將化祿、化權、化科想像得非常美好；好像主星受到這幾顆星曜加持之後，各種好處便會隨之而來。

舉例來說，「化祿」被簡化成金錢、財富，「化權」被解讀成權力，「化科」成了「有名氣」；而「化忌」自然就成人人避之猶恐不及的麻煩。

當命盤中以這種「化吉」(化祿、化權、化科)多、「化忌」少的方式呈現時，每個人乍看自己的命盤就會有一種沾沾自喜的感覺，各種好事終將發生在「化吉」的各個宮位。

那麼，「如果我的夫妻宮有『化祿』(化權)，那會是件好事嗎?」

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別讓夫妻宮的「化祿」沖昏了頭!

事實上，四化中的每顆星曜都有多種不同的含意，某些含意帶有關聯性，可以由某個含意聯想或演化至另一個含意。例如，「化祿」就有緣份深厚、數量增加、對待關係良好等不同的意義；但是，這些不同的意義彷彿又有一層互相關聯的深層含意 - 越多越好。

如果用最簡潔、精煉的方式來形容「化祿」，它就意味著坐命當事者的「資源」；而時間、精神、金錢、情感，都屬於這種「資源」。

因此，命盤中「化祿」在哪個宮位，就代表坐命當事者會將自己的資源投入在那個領域或那個面向。譬如說，「化祿」在財帛宮，代表坐命者求財慾望強烈，也會花時間與心思理財；「化祿」在僕役宮，代表坐命者注重自己與朋友、同事、部屬之間的交往與相處。

以相同的邏輯來看，「化祿」在夫妻宮，坐命者就會將資源投入感情或婚姻。因為對方願意投入資源經營感情或婚姻，因此與這樣的人交往或結婚，就可以預期彼此的對待關係良好、緣份深厚，逐步兌現「化祿」的含意。

但是，人生的故事通常不會在這種「從此王子與公主過著幸福美滿的日子」氛圍中畫下句點。人是有感情的，人性也是複雜的(所以人也是感情複雜的?)，坐命者既然願意將資源投入感情或婚姻，也代表他們對於感情或婚姻有著高度的期望，畢竟期望等價的「付出與回報」是人之常情。

一旦付出所帶來的回報無法滿足坐命者的所有需求時，他們就會用行動來兌現「化祿」的另一個含意 - 數量增加。既然一位伴侶只能滿足自己某一層面的需求，那麼就找另一位(或幾位)伴侶來滿足自己的其他面向的需求。

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況且，他們本身就已經願意投入資源經營感情或婚姻，多花一些時間與精神讓伴侶的數量增加，自然也不會是什麼難事。

"「我對每一段感情都是專注、認真的，只是它們湊巧在同一個時間發生!」

「我愛她(她們)，並不代表我不愛妳，我為什麼不能同時愛兩(好幾)個人?」"

這些並不是「夫妻宮有化祿」者的推託之詞、花言巧語，而是肺腑之言!

夏蟲不可以語冰，你無法體會是因為你條件不足、能力不夠、沒有慧根!

夫妻宮的「化權」三部曲

「化權」則代表權力(想要掌握權力)、霸道、爭執衝突、管理，這些不同的含意也看似有某種關聯性。「化權」也代表數量，但是又不像「化祿」帶有不確定性；「化權」所代表數量就是兩個(又稱「主雙」)。

許多相關的學說顯示，兩人在婚姻感情中除了兩情相悅之外，還有權力鬥爭，希望對方能夠屈從在自己的掌控之下。(所以人性真的很複雜，不是嗎?)

因此，夫妻宮有「化權」的坐命者，就會逐步兌現「化權三部曲」。

第一就是想要掌握感情、婚姻中的權力，希望對方能聽從自己的意見(命令)，進而控制對方；「化權」中的「霸道」就慢慢展現。

但是你想控制對方，對方也有可能想控制你，希望你能夠聽他(她)指揮。任誰都想將鐵鎚及拖鞋拿在手上，而不願意當烏龜和蟑螂；於是就進入「化權」的第二階段: 爭執與衝突。

如果爭執與衝突無法有效地溝通與處理，兩情相悅、如膠似漆的情境不再，就會往「化權」的第三階段發展。

這一段的婚姻、感情既然無法滿足雙方的權力慾望，就只能畫下句點，讓雙方各自能夠尋找適合的「標的」。「畫下句點，重新出發」才有機會發展出新的戀情或婚姻，兌現「化權」所代表的數量意義(兩個對象、兩段感情、兩段婚姻)。

「舊的不去，新的不來」正是這種發展的真實寫照!

如果「化權」第二階段的爭執與衝突有了緩衝的處理方式，也就是「化權」含意中的「管理」，那麼這一段婚姻或感情便不會朝「畫下句點」邁進。

「管理」是一個看似平和但是暗藏玄機的字眼；「管理」涉及主從、上下的關係，用白話文來說，就是「誰管誰」、「誰被管」的問題。

根據「大數據」(也就是命理師手中大量命例)的統計，夫妻宮有化權的坐命者才是那個「被管理」的對象。認真地分析之後，才發現這種現象其實也蠻合理的；如果坐命者真的不想「被管理」，那麼就直接選擇「結束」豈不更乾脆?

想要維持婚姻或感情，總是要有一方退讓、妥協，不是嗎?

但是，就如同夫妻宮有化祿的情況，人生的故事通常不會在這種「從此王子選擇順從公主，然後過著幸福美滿的日子」氛圍中畫下句點。

「被管理」的日子肯定不好過! (入監服刑的日子會好過嗎?)

因此，「上有政策，下有對策」!

夫妻宮有化權的坐命者就會找機會向外發展，尋找適合自己的「環境」(它有個浪漫的名稱 - 「溫柔鄉」)。一方面既可維持原有的婚姻或感情，另一方面又可滿足自己在感情面向的需求與想像。

於是，坐命者也逐步兌現了「化權」所代表的數量意義(兩個對象、兩段感情)。

「嚴官府出巧賊」正是這種發展的真實寫照!

一般來說，「化祿」與「化權」是能量較強的星曜，背後常會伴隨著實質的力量或行動力，頗有「水能載舟，亦能覆舟」的深層含意。

當我們努力探究「化祿」與「化權」在夫妻宮各自代表什麼意義，又會兌現什麼情境、現象之餘，倒不如回過頭來想一下: 究竟是什麼樣的原因，讓坐命者必須花上這麼多的資源在婚姻、感情的面向? 或是，坐命者為什麼必須在婚姻、感情中取得主導權?

這些問題背後的動機與心態，或許才是坐命者必須面對的人生課題。

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