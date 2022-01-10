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唐綺陽星座運勢週報：水逆將至要注意這「課題」 處女判斷桃花好壞、水瓶達到收支平衡
【唐綺陽星座運勢週報1/10-1/16】
重要星象：水星將逆行，天王星準備順行，木星2-5度、日冥合相。
水星將逆行，注重溝通課題，調整市場策略的轉折點，當心過去不當之處被起底，多加反省。天王星將順行，帶來截然不同能量場，狀況丕變，有山雨欲來的感受，應提早做好準備。木星2-5度，出生星盤有2-5度者，好好把握機會。日冥合相，不得不做出改變，有許多重大決定，獅子座尤其是。
工作注意：雙子、獅子、天蠍、魔羯
雙子：能力充分發揮，工作效率高
獅子：有重要的女性貴人，要好好聆聽
天蠍：競爭的壓力，反而使人成長
魔羯：在海外或文化事業中追求夢想
桃花注意：巨蟹、處女、射手、雙魚
巨蟹：桃花機會來自愉快的友誼
處女：好壞要自行判斷，不要勉強
射手：有人可依靠，很有安全感
雙魚：中意想法一致的對象
財運注意：金牛、水瓶
金牛：有理才有財，多勞多得
水瓶：買得多也有收入，達到收支平衡
健康注意：牡羊、天秤
牡羊：別著急或粗心，當心跌打損傷
天秤：心事多、睡不好，需調節睡眠品質
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