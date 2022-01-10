唐綺陽星座運勢週報：水逆將至要注意這「課題」 處女判斷桃花好壞、水瓶達到收支平衡

你有沒有曾經思考過？現在的工作適合自己嗎？是否覺得看不到未來？當你看到別人有好工作，是否曾流露過羨慕眼光，期許自己也能有好發展。或想做出一些嘗試，給自己一個機會，轉業做不一樣的工作，賭上未來的無限可能。憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，2022轉業好嗎？

2022-01-07 12:41