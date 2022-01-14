每日星座運勢／天秤學會分享和傾聽 多做事少說話

2022-01-14

牡羊座

運勢較低迷，處事宜低調。

整體運：★★☆☆☆

今天看似機會多多，實則蘊藏危機，別被表面現象所迷惑，運用智慧，冷靜分析、判斷才能瞭解事態的本質。單身者感情別太外露，小心被外表光鮮的異性誘惑，受到傷害。資金周轉有困難，可向親友求援，易獲得滿足。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛中人要注意對方的情緒問題，他耍脾氣、鬧性子時別他跟一般見識哦！

事業運：★★★☆☆

情緒比較低落，對事務的處理也會表現得特別沒有耐心，有敷衍了事的傾向。

財運：★★★☆☆

財務工作者理財要專心，否則恐有自掏腰包彌補過失的可能性。

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：23:00-24:00雪花銀

開運方位：西南方向

金牛座

自我療癒的能力頗強，懂得自我調節情緒。

整體運：★★★☆☆

夫妻在相處中會有些小摩擦，但是要明白，有吵有鬧才是生活。財運上不太順利，除非掌握了大量可靠而又實用的商業信息，否則不要輕易進行投資活動。工作上宜做決策，但要在資料充足的前提下。

愛情運：★★★☆☆

一心放在工作上，對身邊一直默默守候你的另一半有所忽略，抽些時間陪陪對方吧！

事業運：★★★☆☆

運勢較平穩，適合安排、計劃下一步的工作，太過急進、求好心切反而易出錯。

財運：★★☆☆☆

不宜想金錢的問題，一想到錢會破壞今日的心情！

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：15:00-16:00辣椒紅

開運方位：正東方向

雙子座

保持樂觀，運勢漸好。

整體運：★★★★☆

從事外貿洽商工作的人，愛情際遇十分明朗，遇到異國情緣的機會頗大；財運上收益頗為顯著，得到他人的幫助後，讓你的財運更加水漲船高；獲得到外國出差機會的人，喜悅之情不宜表現得太過明顯，小心因此遭人嫉妒哦！

愛情運：★★★★☆

有伴侶的人感情升溫，感覺像是回到了熱戀時期，心靈層面也有很多共鳴。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，今日適合執行研究、分析、推理等相關工作，適合一個人靜靜地思考。

財運：★★★★☆

有吃小虧、佔大便宜的機運。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：21:00-22:00櫻桃紅

開運方位：西北方向

巨蟹座

有得到就必定會有付出。

整體運：★★☆☆☆

渴望被人愛，卻又害怕付出太多而得到卻太少，今天更是因此而感到莫名的煩躁；正財運良好，偏財運略有不順，不要妄貪小財，小心因此而破財哦！藝術細胞異常活躍的人今天極易得到伯樂的垂青。

愛情運：★★★☆☆

感情平平，如果想拉近感情的距離，就多想想對方，自己多付出一些關心會很好哦。

事業運：★★★☆☆

自以為是的態度突顯，不是特別明白的事也不會向同事問清楚，而憑自己的認知去執行，這會讓你白忙一場。

財運：★★☆☆☆

消費慾望高漲，愛買、愛賭會使金錢緩緩的流失。

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：15:00-16:00鉑金灰

開運方位：東北方向

獅子座

你不理財，財不理你。

整體運：★★★☆☆

愛情方面，很想突顯自己強勢的地位，易給對方帶來壓抑感，溝通會有阻礙；財產需要及時的打理，有計劃的消費才能達到收支的平衡；工作時有機會偷懶，忙裡偷閒能讓你緩解壓力，但不可過於鬆懈。

愛情運：★★☆☆☆

尊重彼此的觀念是很重要的，不要一口就否決對方，也不要擺出漠視的態度。

事業運：★★☆☆☆

情緒較起伏，小心因此而做出錯誤決定，應多與前輩或上司商量。

財運：★★★☆☆

犯清高是損財的原因，當別人要給予你或協助你，你會把財神往外推。

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：17:00-18:00芙蓉晶粉

開運方位：正南方向

處女座

有疲憊感，對很多事情都提不起興趣。

整體運：★★☆☆☆

今天對你而言像是黑色星期五，顯得無精打采，難以靜心工作，身在曹營心在漢，沉浸在自己的思緒裡難以自拔，需及時調整心態，以免要加班會讓你更有壓力。感情上，與另一半互動較少，會出現一頭熱的狀況。

愛情運：★★☆☆☆

單身者忙於家中事務，與異性接觸的機會不多；已婚者感情較平穩。

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運低迷，其實這與你的負面情緒有很大的關係，特別要注意不要鑽牛角尖，這會讓你忙碌異常卻勞而無功喔！

財運：★★★☆☆

合夥營生者，易有拆夥的危機。

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：09:00-11:00芥末黃

開運方位：西北方向

天秤座

學會分享和傾聽，可交好運。

整體運：★☆☆☆☆

今天很喜歡獨處，享受獨自承受自己的喜悅憂愁，但時間一長也會有空虛的感覺，找他分享吧，快樂會從分享的過程中得到提升；今天在錢財上會有粗心大意的傾向，還是暫時把錢交給家人的好；事業一波三折，但關鍵時刻還是能有迴旋的餘地。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛運不佳，適合獨處，不要黏太緊，黏得越緊發生爭執的機會就越多。

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運很差，似乎事與願違，小麻煩不斷，宜冷靜的面對，秉持多做事、少說話的原則，倘若被人指責時，宜勇於認錯！

財運：★★★☆☆

熱心助人固然是好事，然宜量力而為，莫熱心過頭而惹來財務困擾。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：21:00-23:00青金石藍

開運方位：正北方向

天蠍座

愛情來了就順水推舟。

整體運：★★★☆☆

今天工作上的失誤較多，需冷靜應對才能讓你挽回損失，如此能使大家對你刮目相看。抽出時間與戀人約會，能感受到對方濃濃的深情。財運很旺，可望贏得不錯的投資機會。

愛情運：★★★☆☆

單身者有機會遇到主動示好的異性，但大多是貪玩、投機型的異性，戀愛前應擦亮雙眼！

事業運：★★☆☆☆

事業運不佳，要注意自己的態度，不要莽撞行事，工作上也要細心一點，可別草草了事。

財運：★★★★☆

財運不錯，好好把握投資機會。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：19:00-21:00咖啡棕

開運方位：正東方向

射手座

收穫不小，但要有計劃和原則。

整體運：★★★★☆

愛情來的時候，你卻絲毫沒有察覺到，顯得有點遲鈍，需借助他人的力量才能獲得愛情。財運頗好，易在基金及證券方面有所收效。熱情洋溢，與同事相處較為融洽，得到的幫助自然也不少。

愛情運：★★★☆☆

出門前，戴些特殊的小配件在身上，能提升愛情運唷！

事業運：★★★★☆

與人合作，最好表達清楚自己的意圖和目的，工作進展才會順利。

財運：★★★★☆

一定要細心留意親朋好友的動向，他們會為你帶來賺取偏財的消息資訊。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：22:00-24:00芒果黃

開運方位：正東方向

摩羯座

慾望過盛，需稍加抑制。

整體運：★★★☆☆

看到自己愛的人和別的異性在一起，心裡有些不爽快，那就假裝不在意，反而容易讓對方向你主動坦白。購物易遇到口才極佳的推銷員，讓你難以抵擋誘惑。不喜歡主動跟同事溝通者，有被公司員工差別對待的危機。

愛情運：★★★☆☆

與異性交流的慾望強烈，話顯得特別多，若不注意克制言行，有惹對方厭惡的可能。

事業運：★★☆☆☆

工作態度不佳，有不懂裝懂的傾向，小心搬起石頭砸了自己的腳。

財運：★★★☆☆

機運不錯，但機運之財並非要你去投機，而是去尋覓投資管道。

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：09:00-10:00玉髓紅

開運方位：東北方向

水瓶座

愛情運迅速升高！

整體運：★★★★☆

今天可是相親的好機會，不必與家人同行，單獨前往勝算反而更大；易產生將投資當兒戲的想法，致使獲利大打折扣；工作特別積極，但缺少魄力，多接觸人群，才有助於提升你這方面的能力。

愛情運：★★★★★

今日你與戀人能彼此信任對方，視對方為今生今世的知音。如果有人想要破壞你們的感情，你們能毫不猶豫地站在一起。

事業運：★★★☆☆

今日事業運平平，只要把分內之事做好就行囉！職場上難免有些流言蜚語，聽聽就好，不要影響到自己的情緒唷！

財運：★★☆☆☆

謹防小人！錢財最好少外露，小心遭人算計，錢財受損。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：17:00-18:00琉璃銀

開運方位：正南方向

雙魚座

心境平和。

整體運：★★★★★

內心的平靜讓你能用平和的心態對待感情，一切順其自然，倒也能水到渠成；薪水階層的福利待遇可望提高，投資也會有不錯的收穫；顯得獨斷專行，這會讓身邊的人敬而遠之，要注意加強團隊合作。

愛情運：★★★★☆

魅力四射的一天，異性緣很好，有許多機會跟異性朋友談天、喝茶。

事業運：★★★★☆

今日事業運不錯，工作效率頗高，預定之事多能順利地推動完成。今日很適合扮演軍師的角色，所提的意見多能得到長官的採納喔！

財運：★★★★☆

財運很棒，對於勤勞者特別有利，適合談判金錢、佣金問題，且經積極開發後，就會有訂單。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：22:00-23:00玉髓紅

開運方位：西北方向





