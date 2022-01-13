每日星座運勢／處女冤家宜解不宜結 股票見好就收

2022-01-13

牡羊座

懂得運用語言的藝術，就能成功地為他人化解爭執。

整體運：★★★☆☆

懂得為雙方保留面子，用幽默機智的幾句話就能化解衝突。投資也要講究策略，一味地橫衝直撞，一不小心就會踩到地雷。除了對大環境要有所掌握，還要有先見之明，才能在投資上有收穫。

愛情運：★★★★☆

好運站在你這邊！單身者可以鼓起勇氣對心儀的對象表白，戀愛中的人感情甜蜜。

事業運：★★★☆☆

只需做好分內的工作就好，過多插手他人的事反而會讓人反感。

財運：★★☆☆☆

不適合想金錢方面的問題。煩悶之時，不妨去喝杯咖啡輕鬆一下。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-12:00乳酪白

開運方位：西北方向

金牛座

運勢不錯，努力爭取表現機會。

整體運：★★★☆☆

與人群接觸的機會多，有機會在眾人面前即興表演節目，展現才華。機會來時別錯過，因此交到知己的機率也頗高。求職者在求職時遇到挫折別喪氣，針對企業的網路徵才訊息進行有計劃地投遞簡歷，會有不錯的回應。

愛情運：★★☆☆☆

相處上有點問題，除了意見不合外，也要注意不要把工作上的負面情緒遷怒到對方身上喔！

事業運：★★★★☆

大事心中有數，小事懶得在意，事業和生活都會以灑脫的態度面對，偶爾發生不愉快也能盡快驅散。

財運：★★★☆☆

消費行為略顯衝動，恐有寅吃卯糧導致負債的現象。

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：21:00-22:00橄欖綠

開運方位：東南方向

雙子座

心情不太好，容易被他人誤解。

整體運：★★☆☆☆

在日常的工作中能夠進行得比較順利，凡事也都有人關照。財運上與另一半的投資理念有所差異，溝通不當還可能引發爭吵和冷戰。今天多與家人相處，自然就能感受到親情的溫暖，會很有幸福感哦！

愛情運：★★★☆☆

應多為另一半付出，當對方情緒不佳時，最好的方法就是做一個傾聽者。

事業運：★★★☆☆

需注意別讓自己表現得鋒芒太露，若工作上處處表現得幹勁十足、能力超強，會讓你在無形中惹來嫉妒和猜忌。

財運：★☆☆☆☆

財運較弱，不宜投機。有閒錢可以做公益，或是與朋友聚會、喝喝咖啡。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：05:00-06:00葡萄紫

開運方位：西南方向

巨蟹座

珍惜與家人團聚的時間。

整體運：★★★★☆

對剛開始的新戀情十分憧憬，雙方都能沉浸在綺麗的幻想中；財運達到最理想的狀態，不如將決策權交到值得信任的夥伴手中，必可輕鬆得財；工作上太過內斂，就會失去許多機遇。

愛情運：★★★☆☆

出門前把特殊的小配件戴在身上，能提升愛情運唷！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，心態上有點陰晴不定的傾向，時而開心積極，時而沉默被動，是個變化多端的工作天。

財運：★★★★★

令人羨慕的財運，有得財、收到禮物的機會，雖然不是很多，可是多半是屬於意料之外的收穫，所以心情上會有幸運的感覺！

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：22:00-23:00冷泉藍

開運方位：正南方向

獅子座

生意人今天的財運不太順利。

整體運：★☆☆☆☆

單身者頗受異性歡迎，且大有表現機會，但不良誘惑多，應慎選交往對象。財運欠佳，從商的人要留意行情，會小有起伏。工作情緒不太高昂，工作易分心。學生族玩心較重，容易耽誤學習進度。

愛情運：★★☆☆☆

夫妻間的關係不太妙，易出現生悶氣、冷戰的狀況；單身者則易獲得異性關心。

事業運：★★☆☆☆

今日事業不太穩定，大多是負面情緒所引起的，唯有心平氣和才能使你平順的度過。

財運：★☆☆☆☆

財運不佳，金錢困擾多多，容易發生金錢損失。不妨趁今日快把手邊的帳單繳掉。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：13:00-15:00秋葵綠

開運方位：東北方向

處女座

冤家宜解不宜結。

整體運：★★★★★

陪伴侶去探訪父母，他會感動你的這份孝心；與婆婆或岳父母有過結或誤會的人，今天可與他們開誠布公地談談，帶上你的誠意和耐心，沒有解不開的結；有新項目、新產品洽談業務的人，憑藉靈活應變能力和充足準備，容易拿下訂單。

愛情運：★★★★☆

只要在外形及心靈層面，願意嘗試新的改變，就有機會遇到好桃花。

事業運：★★★★★

事業運很不錯，在工作上有表現的機會，而且最好從最有興趣的事務著手。

財運：★★★★☆

財運還不錯，有小額的暗財、偏財運。對股票族來說是幸運的一天，適合短線進出，見好就收。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：15:00-17:00深茄紫

開運方位：西南方向

天秤座

有機會得到長輩照拂，自信十足。

整體運：★★★★☆

今天雖然會遇到一些困難，但多能獲得親人、長輩的幫助；貴人指點讓你信心倍增，精神振奮，工作也變得更加順利。異性緣不錯，有朋友邀約別拒絕，在社交場合易與有緣人相遇。

愛情運：★★★★☆

異性緣很棒，容易遇到追求者，或是得到異性的幫助，正是談情說愛的好日子。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，在表達上能夠展現出優異的一面；有事情需要溝通時，不妨趁此良機溝通、協調一番！

財運：★★★☆☆

今天在金錢運作上顯得特別大膽、有魄力，雖然有遠大的眼光，但必須仔細評估後才可以有動作喔！

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：21:00-23:00瑪瑙黑

開運方位：西南方向

天蠍座

借歌抒情是排解憂愁的好辦法。

整體運：★★☆☆☆

對方模稜兩可的態度讓你感到苦惱，感覺遇到愛情的十字路口，有些不知所措。理財小有收獲，有節約習慣的人更是收效明顯。學生課業壓力較大，遇到的困難也極具挑戰性，需請教他人才能有所突破。

愛情運：★★☆☆☆

單身者戀愛運較弱，常把微笑掛在臉上可提升異性緣；戀愛中的人易被戀人誤會。

事業運：★★☆☆☆

上司對你多加挑剔，會讓你覺得很煩，爭辯會被認為是一種無理取鬧，少說多做才好。

財運：★★★☆☆

大筆投資時，要好好的做功課，沒時間做功課就別投資唷！

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：22:00-23:00秋葵綠

開運方位：正南方向

射手座

自信能增加個人魅力，提升愛情運。

整體運：★★★☆☆

工作上有機會展現領導魅力，與同事配合默契十足。單身者面對異性不敢行動會讓對方失望，自信地回應對方，才有希望獲得青睞的機會。對錢財的花費較理性，雖然會有許多商品令你著迷，但你還是會收斂購買的慾望。

愛情運：★★☆☆☆

別再鑽牛角尖囉！有必要為了芝麻綠豆的小事情來動怒嗎？

事業運：★★★☆☆

工作比較繁重，也很繁瑣，但是有所準備的你還是可以從容的面對。

財運：★★★☆☆

別因情緒高昂而散財，容易入不敷出！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：15:00-17:00芥末黃

開運方位：正南方向

摩羯座

享受平靜日子帶來的快樂。

整體運：★★★★☆

熱戀雖已成過往，但彼此的依賴越顯得強烈，平淡中真情流露。財運不錯，業務人員憑著精明的頭腦以及過人的實力，生意洽談成功的機率極高，會為自己帶來豐厚的收益。有趣的娛樂節目，是讓身心放鬆的好方法。

愛情運：★★★☆☆

愛情運普通，今日有回憶過去點點滴滴的傾向，想到舊情人會特別感傷呢！

事業運：★★★★☆

運勢旺盛，適合將人脈資源重新整合，以助日後的事業發展。

財運：★★★★☆

財運不錯，可以小額投資。

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：08:00-09:00琥珀橙

開運方位：西北方向

水瓶座

運勢欠佳，注意身邊的突發狀況。

整體運：★★☆☆☆

感情趨於平淡，相處多年的戀人並沒有結婚的打算，仍將對方定為觀察對象，要求別太高。太專注於賺錢，讓自己的身體有點吃不消，多注意一下自己的飲食習慣。工作能力會有較大提升，頗受好評。

愛情運：★★★☆☆

愛情運平順，不妨多找些雙方都感興趣的話題與對方交流，感情會快速升溫哦！

事業運：★★☆☆☆

很多事情都需要獨自處理，容易產生失落感。若因礙於面子而不願求人，只會苦了自己。

財運：★★☆☆☆

財運不太好，求財不易。

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：21:00-23:00石榴紅

開運方位：正北方向

雙魚座

真誠的付出，必有所收穫。

整體運：★★★☆☆

謙和的態度，有助人際關係的提升，也能結交到不少心靈相通、資歷不錯的朋友。對心儀的對象要勇於表達你的感情，你的付出能獲得對方善意的回應。豐富的經驗是你工作的資本，即使遇到一點小難題也能妥善處理。

愛情運：★★★☆☆

散發出自信的魅力，特別能吸引異性目光，但桃花太多也增加了困擾，對待感情應慎重。

事業運：★★★★☆

積極熱情的工作態度不僅讓你取得好業績，也積累了更多的工作經驗，競爭力在不斷增強。

財運：★★☆☆☆

財務耗損的日子，不是掉錢包，就是亂花錢；破壞力量強，在粗手粗腳下特別容易弄壞東西！

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：17:00-19:00水晶紫

開運方位：西北方向





