每日星座運勢／巨蟹單身者異性緣佳 加強溫柔攻勢

2022-01-12

牡羊座

感情不會因時空而轉淡。

整體運：★★★☆☆

分隔兩地的戀人很懂得驅散內心的孤獨感，覺得自己如同戀愛中的寶貝一般備受對方的寵愛。遇到不錯的合作夥伴，投資項目會呈現良好的發展態勢。學生族經他人提醒，學習上顯得拿捏得宜，斬獲頗多。

愛情運：★★★☆☆

伴侶是你的精神支柱，與另一半聊心事，會獲得對方的支持，帶給你滿滿的動力。

事業運：★★★☆☆

面對工作顯得較為被動，等著上級下指令安排。凡事應主動，積極表現才會有更好的機會。

財運：★★★☆☆

你的財運與勤勞與否有直接關係唷！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：17:00-18:00遠洋藍

開運方位：正南方向

金牛座

懂得合理分配錢財。

整體運：★★★★☆

與喜歡的人一起共度美好時光，不需要太多言語，也能傳情達意；商務洽談得他人從旁協助，CASE完成得很漂亮，獲得上司嘉獎；金錢方面花費不少，好在自己預算充足，用度有方，並無多大經濟壓力。

愛情運：★★★★☆

今日是表達愛意的好時機。有伴侶的人，彼此多說些甜言蜜語；單身者可向心儀對象表白。

事業運：★★★★☆

工作上的收穫頗豐，上班族易受到重視，生意人有機會遇到不錯的合作夥伴。

財運：★★★☆☆

金錢流量頗大，但收入還不錯。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：22:00-24:00玳瑁棕

開運方位：正北方向

雙子座

真心傳遞愛意。

整體運：★★★☆☆

活動中似乎有著相遇緣分的預感，只要誠實表達你的心意，就能有個愉快且溫馨的約會；財運亨通，有意想不到的一筆進帳；求知過程中，同學之間互通有無、交流心得，彼此間的感情更近了一步。

愛情運：★★★☆☆

夫妻之間不宜表現得太過強勢，多聽聽對方的意見會讓你有新的體會。

事業運：★★★☆☆

雖不乏轉換的機會，可惜機遇雖多，卻因為優柔寡斷而難以掌握，或是停頓在紙上談兵。

財運：★★★★☆

人際關係運用得當，可化為財源。

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：22:00-24:00芥末黃

開運方位：西北方向

巨蟹座

以柔克剛。

整體運：★★★★★

你的溫柔能打動心儀對象的心，加強溫柔攻勢，可望讓對方掉入你的甜蜜陷阱；女性業務工作者業績突出，主要的生意多仰仗異性；與鄰居的關係，會因為相互幫忙而更加親密。

愛情運：★★★★☆

單身者異性緣佳，有機會結識優秀的朋友；有伴侶者可安排雙人遊，戀情會快速升溫。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，主動積極一點，除了做好分內事，閒暇之餘不妨幫同事一點小忙，建立起良好的互動關係。

財運：★★★★★

忙碌的一天，財運很不錯，但財神爺在外地，要主動向外積極開發、與人密切接觸，才能遇到財神爺；對洽商、業務工作者特別有利。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：20:00-22:00淺海藍

開運方位：東北方向

獅子座

謹言慎行，可避免許多麻煩。

整體運：★★★☆☆

不必勉強自己去迎合別人，小心馬屁拍在馬腳上，惹人反感。心中的秘密就自己消化，傳揚開來會對人對己造成傷害。工作上按部就班，就能平穩地度過。

愛情運：★★☆☆☆

有這麼嚴重嗎，不過就是小事！想點彼此開心甜蜜的事情吧！

事業運：★★★☆☆

學生族情緒容易受到長輩的影響，他們的嘮叨會讓你有被束縛的感覺。

財運：★★★☆☆

財物的損失大多因外力引起，例如：掉錢包，失竊等等。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：20:00-22:00石榴紅

開運方位：正東方向

處女座

舉棋不定會讓你錯失良機。

整體運：★★☆☆☆

對愛情缺乏信心，容易疑神疑鬼，導致戀人對你的不滿；市場的波動，極易動搖你的投資決心，猶豫之時，不妨找有相關經驗的人商議；求職者面臨二選一的尷尬境地，最好找家人朋友商量後再做決定。

愛情運：★★★☆☆

單身者容易觸景生情，想戀愛的慾望強烈；戀愛中人易有孤獨感，渴望戀人的關心。

事業運：★★☆☆☆

做事比較拖拉，原本今天就能完成的工作，會想拖到第二天。

財運：★★★☆☆

小心引來小人挖牆角、嚼舌根，你的財路會有影響。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：17:00-19:00艷棗紅

開運方位：東南方向

天秤座

態度很重要。

整體運：★★★☆☆

加班的機率很大，還會大大影響你的情緒，幸好同事的鼓勵與支持會對你有不錯的助運功效。雖然與另一半相處的時間縮短了，但你的努力會得到對方的肯定。買個小禮物送給家人，會讓彼此都開心。

愛情運：★★★☆☆

單身者有機會獲得稍年長的異性照顧，讓你受寵若驚；戀愛中的人感情進展平順。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，做起事來有點沒勁，特別要注意虎頭蛇尾或是拖泥帶水的辦事方式，小心會惹來麻煩。

財運：★★★☆☆

生意人在投資理財上顧慮較多，業績有下滑的趨勢。

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：08:00-10:00玳瑁棕

開運方位：東南方向

天蠍座

情緒不穩，容易意氣用事。

整體運：★★☆☆☆

管理好情緒是今日之重點，別讓激烈的情緒或是過激的言行影響了人際關係。親兄弟明算帳，與親友有金錢往來時應把話說清楚，該寫字據簽字的別忽略。有伴侶者應對伴侶多包容，別亂發脾氣，相處會更愉快。

愛情運：★★★☆☆

單身者有機會與文藝氣息濃厚的異性結緣；戀愛中的人特別能感受到彼此的柔情蜜意。

事業運：★★☆☆☆

宜放慢腳步，整理思緒，一味向前衝容易導致失誤，得不償失唷！

財運：★★☆☆☆

財運較弱，不適合借進借出，容易引起金錢糾紛。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：07:00-08:00香吉士黃

開運方位：正東方向

射手座

脾氣比較暴躁的一天。

整體運：★☆☆☆☆

今天要注意與同事友好相處，工作上的分歧不要把它帶到私人交往上，應分清公與私，以免損傷彼此的和氣。愛情上適合帶另一半出去散散步，買個小禮物，可以適當增進彼此感情。財運較弱，別玩金錢遊戲。

愛情運：★★☆☆☆

單身者有機會遇到個性開朗的異性朋友，彼此有說有笑，雖情愫暗生，但欲戀愛還需努力。

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運很不好，有氣無力，無精打采的態度可能會使得工作上失誤頻繁。此時也不適合與人計較、爭執，否則會惹來一身腥。

財運：★☆☆☆☆

花錢慾望非常強烈，極有可能會不計後果揮霍一番，應有所節制。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：21:00-23:00桐花白

開運方位：正西方向

摩羯座

向外求助會事半功倍。

整體運：★★★★☆

單身者今天桃花很旺，多留意周圍的人吧，關鍵時刻不要吝嗇送出自己的秋波，其殺傷力非同一般；工作較為平順，困擾於心的難題亦能得到同事的熱心幫助；學習有些被動，需要父母、長輩的監督，效率有待提高。

愛情運：★★★★☆

適合約會。朋友！別怯場，怕被拒絕而放棄就太可惜了！

事業運：★★★★☆

有機會得到長輩、有經驗者的提醒指點，多接納他人意見，就可讓你順利完成任務！

財運：★★★☆☆

財運普通，一分耕耘有一分收穫。花錢時要評估一番，可別出手太闊氣！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：07:00-09:00嫩芽綠

開運方位：西北方向

水瓶座

認真做事，真誠待人。

整體運：★★☆☆☆

戀人向你提出一些要求，多表現出順從的態度才能獲得對方的肯定，否則易起爭執。進財缺乏動力，積極請教他人，投資更能瞄準目標。學生族今晚9點到11點這段時間記憶力突顯，學習效率頗高。

愛情運：★★☆☆☆

愛情運較弱，有伴侶的人容易引發面對面的衝突，採取聚少離多的方式相處比較好。

事業運：★★★☆☆

比較敏感，做事也會特別的謹慎，就算有想法也不敢提出，怕傷了同事間的和氣。

財運：★★☆☆☆

有錢別太外露，小心破財！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：11:00-12:00芒果黃

開運方位：正東方向

雙魚座

會出現不少好的機遇。

整體運：★★★★☆

投資方面會出現柳暗花明的新景象，眼明手快的作風能讓你抓住好財運。愛情的滋潤讓沉默寡言者開朗許多，甜蜜又幸福的笑容常掛臉上，令旁人看了羨慕不已。工作上雖然有期限壓力，但多能全身而退。

愛情運：★★★★☆

伴侶間有利付出實際行動，這比甜言蜜語更能打動對方，彼此更親密。

事業運：★★★☆☆

今日事業運平平，好壞參半，就看個人如何操作囉！需要注意的是，凡事不要躁進，並且多注意與同事間的溝通。

財運：★★★★☆

財運順暢，賺錢不太費力。股票族可憑著直覺與分析而小有收穫，商務談判者有機會接到訂單，對一般上班者則是影響力不大。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：15:00-16:00玉米黃

開運方位：東北方向





