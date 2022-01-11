每日星座運勢／牡羊說話要注意語氣 投資採取短線

2022-01-11

牡羊座

熱情高漲，充滿活力的一天。

整體運：★★★★★

信心滿滿，因沒有壓力而感到異常輕鬆，能享受到工作的快樂。有機會因工作關係而與能力優秀的異性結緣，感情進展順利。今天有時間還可以到股市轉轉，採取短線投資會有不錯的回報。

愛情運：★★★★★

旺盛的愛情運，適合在熱鬧的場合中來互動，訴說真心話。單身者不妨多參加團隊活動，可以提升愛情運唷！

事業運：★★★★☆

與同事說話要注意語氣，別衝動；而與上司交流則儘量不要輕易允諾，小心無法兌現。

財運：★★★★☆

財神爺光顧囉！只是財富不會無故的從天而降，必須靠自己積極地開發，才會發現財神爺！很適合在今日討債呢！

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：22:00-23:00脆梅青

開運方位：正西方向

金牛座

運勢不錯的一天。

整體運：★★★★☆

今天精神不錯，工作上會做出不錯的成績，得到上級的嘉獎。感情上不需要花言巧語，不需要金銀財寶，一個微笑或一個眼神，對方都能感受到你濃烈的愛意。傍晚與伴侶恬然漫步，體驗一下寧靜的滋味。

愛情運：★★★☆☆

感情豐富的一天。不管有沒有實質進展，自己幻想一下倒也無妨！

事業運：★★★★★

事業運相當旺，在競爭努力中可以得到應得的報酬，特別有利於業務工作者。

財運：★★★☆☆

錢財進出較頻繁。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：21:00-22:00香吉士黃

開運方位：正南方向

雙子座

今天需在工作上加強表現。

整體運：★★★☆☆

事業運一般，若想有更好的發展，就要多加努力讓才能充分發揮，沒有坐享其成的好運。桃花運略差，在表達愛意時不可太直白，容易嚇到本想接近你的異性。財運較平順，上午是積蓄能量期，下午會出現樂觀的轉變。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運不太好，態度不要太強硬，如果態度硬邦邦的話，自己會吃悶虧的。

事業運：★★★☆☆

接受任務時，要選擇適合自己的難度，量力而行，別太高估自己而達不成目標。

財運：★★★☆☆

別太投機，小心損財。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：11:00-12:00冷泉藍

開運方位：正南方向

巨蟹座

適當安排運動，會讓你身心愉快。

整體運：★★☆☆☆

感情出現微妙變化，你的熱情會遇到對方的冷漠，內心頗有不平，需自我調適。健康方面會出現小小的狀況，小心因不良的生活習慣而導致精神不振，需合理安排作息，適當運動。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人彼此間的互動減少，感情易變淡；單身者與異性接觸的機會多，但仍感寂寞。單身者有機會結識極具異域風情的異性；戀愛中的人多安排約會，容易有驚喜。

事業運：★★☆☆☆

不好的情緒往往會影響你的判斷力，好好梳理一下心情，讓工作進展更順利！

財運：★☆☆☆☆

財運不穩定，要克制衝動。大筆金錢支出要多與家人商量，孤注一擲會損失慘重。

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：14:00-16:00石榴紅

開運方位：正南方向

獅子座

今天忌衝動，不宜急進。

整體運：★☆☆☆☆

今天爛桃花開，單身者參加PARTY時，對於接近自己的異性要多留些心眼，謹防桃色陷阱；工作上太過毛躁，一些不該有的失誤讓你受到老闆的責備；財運弱，出門在外多留心錢包，少湊熱鬧可避免損失。

愛情運：★☆☆☆☆

爭執超級多，保持距離以策安全，因為容易感受到對方的蠻橫無理，你需要注意自己的態度喔！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，不容易專心工作，坐在辦公室時特別容易神遊，想著玩樂或是其他的雜事。

財運：★☆☆☆☆

你的購物慾很容易被大超市的購物獎勵激發，但你中獎的機會卻是比較低的。

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：17:00-19:00玳瑁棕

開運方位：正北方向

處女座

凡事多一些耐心，遇事別沮喪。

整體運：★★☆☆☆

不安全感強烈，易被周圍的人、事、物影響，一點點負面訊息都能讓你陷入悲觀之中，工作也易受到影響。其實，很多事是一通百通的，別給自己太大的壓力。若是心理壓力太大，不妨跟親友、伴侶訴說一番，可適度紓解。

愛情運：★★☆☆☆

有機會遇到心儀的對象，別急於表白，先想想如何給對方留下好印象吧。

事業運：★★☆☆☆

容易動怒，會為一點小事而與他人發生爭執，也因此自身的良好形象會受到損害。

財運：★★★☆☆

貨比三家不吃虧，能買到自認物美價廉的商品。

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：19:00-20:00朝霞紅

開運方位：正東方向

天秤座

異性緣佳，容易成為眾人追捧的對象。

整體運：★★★★☆

今天有機會在外地與夢中情人相遇，讓你難以克制住內心的熱情；鎮定一點，找機會靠近，可獲得不錯的回應。中午時分運氣最好，有什麼想法就去做，會如願以償。下午運勢有點低落，身邊的流言蜚語對你不利，少聽他人說三道四。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會經親友介紹而結識一些有身份、有背景的異性朋友，真誠相待才可望深入交往。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，能夠嚴謹的面對自己的任務，適合默默地耕耘。

財運：★★★☆☆

偶爾花些錢滿足一下口腹之慾無可厚非，但千萬不可嘗試賭博！

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：06:00-07:00湖水綠

開運方位：西南方向

天蠍座

領悟力強，學習、看書效果都不錯。

整體運：★★★☆☆

與伴侶和睦相處，關係比較融洽，相約到高雅的餐廳共進晚餐，會有浪漫的幸福感。投資上今天適合學習觀察，默默分析研究，為良好的開端打下基礎。工作上的努力難以得到上司的認同，多注意協調、配合，就會讓對方有所改觀。

愛情運：★★★☆☆

容易得到伴侶的支持，不妨給對方一些驚喜以示感激，會讓對方很感動。

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不太穩定，有點心情鬱悶的徵兆，例如：感受到壓力啦、覺得自己不受重用啦…等等。

財運：★★★☆☆

財運不佳，別把精力放在無謂的投機上，最好別過分追求金錢，工作累了聽聽音樂會很好！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：04:00-06:00香檳金

開運方位：西南方向

射手座

愛情發揮了奇特的魔力。

整體運：★★★★☆

在愛情的滋潤下，整個人都容光煥發，多能以積極樂觀的心態面對難題，較為緊張、繁忙的工作也不會覺得有多辛苦，反而幹勁十足；不過，也要注意休息唷！

愛情運：★★★★★

熱情如火又感性的一天，把你的滿腔熱情讓對方知道吧，他會很感動的！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，要注意自己的莽撞行為是否會造成同事的困擾。

財運：★★★☆☆

慾望多多的一天，對於物質的企圖心特強，可是貪念越重壓力也越大！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：23:00-24:00金桔綠

開運方位：正西方向

摩羯座

真情的流露很讓人心動。

整體運：★★★☆☆

今天的思念之情特別濃烈，和戀人分開時表現出的依依不捨，易讓對方更加愛你；朋友到你家做客的機率很大，難免要讓你有些破費，不過因此能換來好心情；很懂得處理與同事間的關係，相處會很融洽。

愛情運：★★★☆☆

已婚者希望獲得另一半的尊重，幸好對方特別能配合你，你也應多理解對方才好喔！

事業運：★★★☆☆

人際關係出現明朗轉變，人氣指數逐漸攀升。你的身邊將出現熱心、忠誠的朋友。

財運：★★☆☆☆

與金錢無緣的一天，把焦點放在更有意義的事情上，才會更有收穫唷！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：05:00-06:00苔蘚綠

開運方位：正北方向

水瓶座

工作上順風順水，心情顯得無比暢快。

整體運：★★★☆☆

今天內心平和，乾淨、剔透，沒有太多煩擾的雜質，使你感覺悠然自得。投資上勤勉、謹慎，想法卻受到許多規則的束縛，若能打破僵局，則能發揮所長。工作上與長輩溝通融洽，很容易得到好的指引，易有絕佳表現。

愛情運：★★★☆☆

易得到伴侶的支持與照顧，讓你感到幸福；戀愛中的人別整日黏在一起，容易起爭執。

事業運：★★★★☆

工作中有機會帶領新人，扮演領導者的角色，並且能得到大家的擁護。

財運：★★★☆☆

財運不錯，已經開始為日後的投資做規劃，記得要多聽聽有經驗人士的意見。

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：08:00-09:00琥珀橙

開運方位：正東方向

雙魚座

利弊共趨的形勢演變。

整體運：★★☆☆☆

單身者桃花較旺，會遇到談得來的對象，相處融洽且發展空間頗大。購置一些保值性強的物品好過風險較大的證券投資，且更易避免損失。工作熱情過高，造成操勞過度，反而影響健康。

愛情運：★★★☆☆

單身者戀愛機會多，但想進一步發展感情還應彼此瞭解；戀愛中的人多約會，讓感情升溫。

事業運：★★☆☆☆

易被挑起不良情緒，引發行為衝動。尤其對上司的苛責或帶侮辱性言語，會表現激烈，甚至莽撞離職。

財運：★★☆☆☆

財運不濟，恐有財務困境或煮熟鴨子飛了的情形。

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：09:00-11:00蘭花紫

開運方位：東南方向





