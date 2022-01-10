每日星座運勢／射手有機會遇到伯樂 注意職場協調
2022-01-10
牡羊座
關心家人，才能更了解彼此的想法。
整體運：★★★★☆
另一半對你的不滿，極易累積到今日爆發出來；對他好一點，澆熄他心中的怒火。店面經營者，可望在今天下午三點至五點迎來銷售高峰。上班族工作缺乏激情，一切維持常態，難有大進展。
愛情運：★★☆☆☆
今天你的熱情能很快被點燃，伴侶間多多親密互動，雙方都易體會到久違的激情與感動。
事業運：★★★☆☆
事業運普通，沒有什麼特殊的變化，把分內事做完就可以了。
財運：★★★★★
財運順暢，賺錢不太費力。股票族，可憑直覺與分析而小有收穫；商務談判者，有機會接到訂單；對一般的上班者來說，力量反而不大。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：1
吉時吉色：07:00-08:00和闐玉白
開運方位：正西方向
金牛座
雖不能做到十全十美，那麼也該盡量做到最好。
整體運：★★★☆☆
對於感情上出現的小問題能及時修復，別在心裡留下疙瘩；外出工作者要注意交通安全，以免發生意外；父母對於你的戀人有些不滿意，如有誤會應盡快調和好，以免以後家人給你們的結合造成壓力。
愛情運：★★★★☆
和喜歡的對象接觸機會增多，要把握時機多多表現自己，讓對方注意到你喔！
事業運：★★★☆☆
多留意人與人之間的關係，注意相互溝通與良好禮儀，說話不能太直唷！
財運：★★★☆☆
投機財賺得這麼辛苦，不如不要。
貴人星座：處女座
幸運數字：6
吉時吉色：17:00-19:00水晶紫
開運方位：東南方向
雙子座
生活需要調劑，一味地埋首工作，恐會造成很大的壓力。
整體運：★★★★☆
今天可以邀請朋友去大吃一頓，美味的食物會讓你的心情舒暢。工作上與同事之間的配合很有默契，進展得有聲有色，可望獲得上司的嘉獎。桃花運不錯，有機會與心儀的對象進一步發展，不要錯過機會。
愛情運：★★★☆☆
感性的一天。感情很豐富，很想跟情人同進同出，主動約對方去享用晚餐吧！
事業運：★★★★★
事業運頗優，特別有利於業務開發工作；上班族也會有好事降臨，想與主管溝通的話就趁今天吧！
財運：★★★☆☆
想賺錢就別投機，努力工作比較實在。
貴人星座：射手座
幸運數字：8
吉時吉色：12:00-13:00朝霞紅
開運方位：東北方向
巨蟹座
光想不做而失去機會。
整體運：★☆☆☆☆
工作上應更大膽一些，不要只停留在想的層面上，遲疑久久不行動很難有所突破；投資上不宜猶豫不決、思前顧後，以免等到下手時已錯過時機；皮膚易受到損傷，盡量避免電子產品的輻射、紫外線照射。
愛情運：★☆☆☆☆
感情運較暗淡，單身者別急於找對象，相親需謹慎，小心遇人不淑；有伴侶者易爭吵。
事業運：★★☆☆☆
面對工作機會應保持清醒的頭腦，別被表面利益所蒙蔽，以免決策錯誤。
財運：★☆☆☆☆
花錢如流水的日子，手上有錢就會想要花掉。不宜逛街或是瀏覽網店，控制購物慾為妙。
貴人星座：處女座
幸運數字：3
吉時吉色：16:00-18:00玉米黃
開運方位：西北方向
獅子座
心情愉悅的一天。
整體運：★★★★☆
愛心人士今天會遇到可愛的小動物，有強烈的領養念頭，渴望從中找到樂趣；有晨跑習慣的單身者今天會邂逅心儀的異性，戀情就在那回眸一笑中產生；工作中的你顯得太專注，因而忽視同事間的問候，小心會讓人覺得你很自命清高！
愛情運：★★★☆☆
活躍的一天，穿得美美、帥帥的再出門，今天的你特別容易引人注目、成為亮點。
事業運：★★★★☆
思路清晰，溝通能力良好；開會討論時你的優勢凸顯，提出的建設性意見易受到上司肯定。
財運：★★★☆☆
金錢進進出出的一天，保持平常心，得失心不要太重，以免為錢傷神。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：4
吉時吉色：19:00-20:00燻鮭紅
開運方位：正北方向
處女座
在進家門前把自己的壞心情統統都丟掉。
整體運：★★★☆☆
今天在工作上會遇到不少的麻煩，極易引起上司的責罵，事事都要小心處理；脾氣暴躁的你還會因為工作中的不順心，遷怒到伴侶身上，容易引起爭吵；心情不好時，找個沒人或是沒認識自己的人的地方大肆發洩一番，別把自己的壞心情帶回家裡。
愛情運：★★☆☆☆
執著追尋自己的愛情理想，橫衝直撞之下已感覺傷痕纍纍。
事業運：★★☆☆☆
自尊心較強，他人伸出援手也不願接受，不僅累壞了自己，還會影響人際關係。
財運：★★★★☆
財神降臨，可多留意大環境的消息，玩玩彩券或是投資短線股，容易獲利。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：4
吉時吉色：16:00-18:00薔薇粉
開運方位：正南方向
天秤座
心情煩亂，可用工作來充實自己。
整體運：★★☆☆☆
許多家庭瑣事困擾著你，讓你難以平靜下來，遠離繁雜瑣事，投身工作才能讓你取得平衡。愛情運不佳，單身者害怕受到傷害，因不敢表白而錯過良緣的機率高；有伴侶的人難以瞭解對方的心思。
愛情運：★★☆☆☆
無心戀愛，可身邊卻有許多異性圍繞，不想陷入感情困擾的話，應懂得拒絕。
事業運：★★★☆☆
細節會決定你今天工作成績的好壞，尤其說話語氣的處理會成為談判成功與否的重要因素。
財運：★★☆☆☆
有錢別隨意外露，小心破財！
貴人星座：水瓶座
幸運數字：0
吉時吉色：09:00-10:00可可棕
開運方位：西北方向
天蠍座
生活中的挫折讓你有點灰心。
整體運：★★☆☆☆
今天人際關係不太好，言行之間容易與別人發生衝突。愛情上今天有點為情所困，摸不清對方的心態讓你的心情煩悶無比。今天沒有什麼心思工作，可偏偏有一堆事情要做，不妨泡杯茶，然後聽聽音樂，放鬆一下心情。
愛情運：★★☆☆☆
有伴侶者對感情有所疏忽，應多抽空聊聊天，跟對方分享日常，別冷落了伴侶。
事業運：★★☆☆☆
覺得做什麼事都不順利，好像有人處處跟你作對，想要放棄努力。
財運：★★★☆☆
少與人合夥、少跟會，能降低不必要的紛爭。
貴人星座：天秤座
幸運數字：1
吉時吉色：15:00-17:00古銅青
開運方位：東北方向
射手座
難得的知遇之恩。
整體運：★★★★★
有機會遇到事業中的伯樂，且對方多為異性，年紀相仿者還會成就一段不錯的姻緣，只要多用點心，便會在很短的時間內嘗到甜蜜的滋味；對身邊的訊息頗有獨到的見解，因而易從中覓得商機。
愛情運：★★★★☆
單身者想談戀愛的慾望強烈，不妨請親友從中撮合。有伴侶者易感受到對方的體貼與關心。
事業運：★★★★★
事業運強旺，工作領域利於單打獨鬥型者，若是團體合作型之人，要注意職場的協調性。
財運：★★★☆☆
財運好壞參半，得財時宜見好就收，尤其是股票族，不宜貪心！
貴人星座：雙魚座
幸運數字：0
吉時吉色：10:00-11:00咖啡棕
開運方位：正南方向
摩羯座
機會靠自己創造。
整體運：★★☆☆☆
工作中有升職掌權的機會，但是免不了同事間的明爭暗鬥，還是盡量減少與對手的硬拚，伺機尋找發展機會才明智；已婚者今天有機會和伴侶一起參加公司的慶功晚會，對另一半的人際關係頗有助益哦！財運不是很好，但是伴侶較優渥的薪水會讓你們過的很順利。
愛情運：★★★☆☆
比較願意為另一半付出，只要對方一撒嬌就會有求必應，另一半很感動喔！
事業運：★★☆☆☆
運勢不佳，偏偏領導欲強烈，不自覺便會去指揮同事，讓人產生反感。有必要控制一下自己的言行舉止。
財運：★★★☆☆
賺錢略為辛苦、需要消耗較多的腦力、體力與人競爭。
貴人星座：射手座
幸運數字：3
吉時吉色：19:00-21:00古銅青
開運方位：正東方向
水瓶座
不要輕易許諾，既然許了就要遵守承諾。
整體運：★★★☆☆
對伴侶承諾的太多，但又沒見實際行動，這樣會讓他在心裡對你的誓言產生不信任；執著於思考一件事，反而讓頭腦很不清醒，理不出思緒；今天會有點偏財運，可去買彩券試試運氣。
愛情運：★★★☆☆
與異性接觸的機會多，但真正的桃花還未出現，想要邂逅心儀的對象還需耐心等待。
事業運：★★★☆☆
遇到困難時別愁眉苦臉，也別只顧著埋頭苦幹，多運用人際關係會更易解決。
財運：★★★★☆
對於錢財的把握精準，採取速戰速決的投資戰略容易進財。
貴人星座：射手座
幸運數字：7
吉時吉色：09:00-10:00艷棗紅
開運方位：東南方向
雙魚座
加強行動力，愛情才能馬到成功。
整體運：★★★☆☆
萬事具備，只欠東風，還顯得有點猶豫，勇氣就是你獲得愛情的鑰匙。用自己擅長的方式理財，會起到事半功倍的效果。事業陷在低谷裡，渴望被人認同，需瞻前顧後，承受來自上級和同事的雙重壓力，應適時減壓。
愛情運：★★★☆☆
有伴侶的人容易得到對方的呵護、疼愛；單身者會有不少溫柔體貼的追求者喔！
事業運：★☆☆☆☆
事業運不佳，既定的行程容易受到他人的改變，而且今日對於變化性高的事務不太容易接受，因而容易心生反感。
財運：★★★★☆
財運頗佳，有機會收到意外驚喜。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：1
吉時吉色：23:00-24:00蜜瓜黃
開運方位：正北方向
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