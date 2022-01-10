每日星座運勢／射手有機會遇到伯樂 注意職場協調

2022-01-10

牡羊座

關心家人，才能更了解彼此的想法。

整體運：★★★★☆

另一半對你的不滿，極易累積到今日爆發出來；對他好一點，澆熄他心中的怒火。店面經營者，可望在今天下午三點至五點迎來銷售高峰。上班族工作缺乏激情，一切維持常態，難有大進展。

愛情運：★★☆☆☆

今天你的熱情能很快被點燃，伴侶間多多親密互動，雙方都易體會到久違的激情與感動。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，沒有什麼特殊的變化，把分內事做完就可以了。

財運：★★★★★

財運順暢，賺錢不太費力。股票族，可憑直覺與分析而小有收穫；商務談判者，有機會接到訂單；對一般的上班者來說，力量反而不大。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：07:00-08:00和闐玉白

開運方位：正西方向

金牛座

雖不能做到十全十美，那麼也該盡量做到最好。

整體運：★★★☆☆

對於感情上出現的小問題能及時修復，別在心裡留下疙瘩；外出工作者要注意交通安全，以免發生意外；父母對於你的戀人有些不滿意，如有誤會應盡快調和好，以免以後家人給你們的結合造成壓力。

愛情運：★★★★☆

和喜歡的對象接觸機會增多，要把握時機多多表現自己，讓對方注意到你喔！

事業運：★★★☆☆

多留意人與人之間的關係，注意相互溝通與良好禮儀，說話不能太直唷！

財運：★★★☆☆

投機財賺得這麼辛苦，不如不要。

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：17:00-19:00水晶紫

開運方位：東南方向

雙子座

生活需要調劑，一味地埋首工作，恐會造成很大的壓力。

整體運：★★★★☆

今天可以邀請朋友去大吃一頓，美味的食物會讓你的心情舒暢。工作上與同事之間的配合很有默契，進展得有聲有色，可望獲得上司的嘉獎。桃花運不錯，有機會與心儀的對象進一步發展，不要錯過機會。

愛情運：★★★☆☆

感性的一天。感情很豐富，很想跟情人同進同出，主動約對方去享用晚餐吧！

事業運：★★★★★

事業運頗優，特別有利於業務開發工作；上班族也會有好事降臨，想與主管溝通的話就趁今天吧！

財運：★★★☆☆

想賺錢就別投機，努力工作比較實在。

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：12:00-13:00朝霞紅

開運方位：東北方向

巨蟹座

光想不做而失去機會。

整體運：★☆☆☆☆

工作上應更大膽一些，不要只停留在想的層面上，遲疑久久不行動很難有所突破；投資上不宜猶豫不決、思前顧後，以免等到下手時已錯過時機；皮膚易受到損傷，盡量避免電子產品的輻射、紫外線照射。

愛情運：★☆☆☆☆

感情運較暗淡，單身者別急於找對象，相親需謹慎，小心遇人不淑；有伴侶者易爭吵。

事業運：★★☆☆☆

面對工作機會應保持清醒的頭腦，別被表面利益所蒙蔽，以免決策錯誤。

財運：★☆☆☆☆

花錢如流水的日子，手上有錢就會想要花掉。不宜逛街或是瀏覽網店，控制購物慾為妙。

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：16:00-18:00玉米黃

開運方位：西北方向

獅子座

心情愉悅的一天。

整體運：★★★★☆

愛心人士今天會遇到可愛的小動物，有強烈的領養念頭，渴望從中找到樂趣；有晨跑習慣的單身者今天會邂逅心儀的異性，戀情就在那回眸一笑中產生；工作中的你顯得太專注，因而忽視同事間的問候，小心會讓人覺得你很自命清高！

愛情運：★★★☆☆

活躍的一天，穿得美美、帥帥的再出門，今天的你特別容易引人注目、成為亮點。

事業運：★★★★☆

思路清晰，溝通能力良好；開會討論時你的優勢凸顯，提出的建設性意見易受到上司肯定。

財運：★★★☆☆

金錢進進出出的一天，保持平常心，得失心不要太重，以免為錢傷神。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：19:00-20:00燻鮭紅

開運方位：正北方向

處女座

在進家門前把自己的壞心情統統都丟掉。

整體運：★★★☆☆

今天在工作上會遇到不少的麻煩，極易引起上司的責罵，事事都要小心處理；脾氣暴躁的你還會因為工作中的不順心，遷怒到伴侶身上，容易引起爭吵；心情不好時，找個沒人或是沒認識自己的人的地方大肆發洩一番，別把自己的壞心情帶回家裡。

愛情運：★★☆☆☆

執著追尋自己的愛情理想，橫衝直撞之下已感覺傷痕纍纍。

事業運：★★☆☆☆

自尊心較強，他人伸出援手也不願接受，不僅累壞了自己，還會影響人際關係。

財運：★★★★☆

財神降臨，可多留意大環境的消息，玩玩彩券或是投資短線股，容易獲利。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：16:00-18:00薔薇粉

開運方位：正南方向

天秤座

心情煩亂，可用工作來充實自己。

整體運：★★☆☆☆

許多家庭瑣事困擾著你，讓你難以平靜下來，遠離繁雜瑣事，投身工作才能讓你取得平衡。愛情運不佳，單身者害怕受到傷害，因不敢表白而錯過良緣的機率高；有伴侶的人難以瞭解對方的心思。

愛情運：★★☆☆☆

無心戀愛，可身邊卻有許多異性圍繞，不想陷入感情困擾的話，應懂得拒絕。

事業運：★★★☆☆

細節會決定你今天工作成績的好壞，尤其說話語氣的處理會成為談判成功與否的重要因素。

財運：★★☆☆☆

有錢別隨意外露，小心破財！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：09:00-10:00可可棕

開運方位：西北方向

天蠍座

生活中的挫折讓你有點灰心。

整體運：★★☆☆☆

今天人際關係不太好，言行之間容易與別人發生衝突。愛情上今天有點為情所困，摸不清對方的心態讓你的心情煩悶無比。今天沒有什麼心思工作，可偏偏有一堆事情要做，不妨泡杯茶，然後聽聽音樂，放鬆一下心情。

愛情運：★★☆☆☆

有伴侶者對感情有所疏忽，應多抽空聊聊天，跟對方分享日常，別冷落了伴侶。

事業運：★★☆☆☆

覺得做什麼事都不順利，好像有人處處跟你作對，想要放棄努力。

財運：★★★☆☆

少與人合夥、少跟會，能降低不必要的紛爭。

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：15:00-17:00古銅青

開運方位：東北方向

射手座

難得的知遇之恩。

整體運：★★★★★

有機會遇到事業中的伯樂，且對方多為異性，年紀相仿者還會成就一段不錯的姻緣，只要多用點心，便會在很短的時間內嘗到甜蜜的滋味；對身邊的訊息頗有獨到的見解，因而易從中覓得商機。

愛情運：★★★★☆

單身者想談戀愛的慾望強烈，不妨請親友從中撮合。有伴侶者易感受到對方的體貼與關心。

事業運：★★★★★

事業運強旺，工作領域利於單打獨鬥型者，若是團體合作型之人，要注意職場的協調性。

財運：★★★☆☆

財運好壞參半，得財時宜見好就收，尤其是股票族，不宜貪心！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-11:00咖啡棕

開運方位：正南方向

摩羯座

機會靠自己創造。

整體運：★★☆☆☆

工作中有升職掌權的機會，但是免不了同事間的明爭暗鬥，還是盡量減少與對手的硬拚，伺機尋找發展機會才明智；已婚者今天有機會和伴侶一起參加公司的慶功晚會，對另一半的人際關係頗有助益哦！財運不是很好，但是伴侶較優渥的薪水會讓你們過的很順利。

愛情運：★★★☆☆

比較願意為另一半付出，只要對方一撒嬌就會有求必應，另一半很感動喔！

事業運：★★☆☆☆

運勢不佳，偏偏領導欲強烈，不自覺便會去指揮同事，讓人產生反感。有必要控制一下自己的言行舉止。

財運：★★★☆☆

賺錢略為辛苦、需要消耗較多的腦力、體力與人競爭。

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：19:00-21:00古銅青

開運方位：正東方向

水瓶座

不要輕易許諾，既然許了就要遵守承諾。

整體運：★★★☆☆

對伴侶承諾的太多，但又沒見實際行動，這樣會讓他在心裡對你的誓言產生不信任；執著於思考一件事，反而讓頭腦很不清醒，理不出思緒；今天會有點偏財運，可去買彩券試試運氣。

愛情運：★★★☆☆

與異性接觸的機會多，但真正的桃花還未出現，想要邂逅心儀的對象還需耐心等待。

事業運：★★★☆☆

遇到困難時別愁眉苦臉，也別只顧著埋頭苦幹，多運用人際關係會更易解決。

財運：★★★★☆

對於錢財的把握精準，採取速戰速決的投資戰略容易進財。

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：09:00-10:00艷棗紅

開運方位：東南方向

雙魚座

加強行動力，愛情才能馬到成功。

整體運：★★★☆☆

萬事具備，只欠東風，還顯得有點猶豫，勇氣就是你獲得愛情的鑰匙。用自己擅長的方式理財，會起到事半功倍的效果。事業陷在低谷裡，渴望被人認同，需瞻前顧後，承受來自上級和同事的雙重壓力，應適時減壓。

愛情運：★★★☆☆

有伴侶的人容易得到對方的呵護、疼愛；單身者會有不少溫柔體貼的追求者喔！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，既定的行程容易受到他人的改變，而且今日對於變化性高的事務不太容易接受，因而容易心生反感。

財運：★★★★☆

財運頗佳，有機會收到意外驚喜。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：23:00-24:00蜜瓜黃

開運方位：正北方向





