快訊

專家籲快做這事 疫情「若擴散至外縣市將不堪設想」

桃機爆群聚 侯友宜：唱歌拍照無法保持適當距離者必戴口罩

小孟塔羅：年終40個月、穩定加薪「都是別人的公司？」測你2022轉職運好嗎

聯合新聞網 / 小孟
圖／pakutaso
圖／pakutaso

你有沒有曾經思考過？現在的工作適合自己嗎？是否覺得看不到未來？當你看到別人有好工作，是否曾流露過羨慕眼光，期許自己也能有好發展。或想做出一些嘗試，給自己一個機會，轉業做不一樣的工作，賭上未來的無限可能。憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，2022轉業好嗎？

請憑直覺選擇一張牌。
請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：Mali Publishing(AIBO TAROT)




A：不好，被強勢對待。(皇帝牌正位)

牌面的鬆獅犬頭戴皇冠，披華服左手邊有一根權杖。

A：不好，被強勢對待。(皇帝牌正位)
A：不好，被強勢對待。(皇帝牌正位)

這張牌表示你在2022年，你轉業會遇到的主管或公司，屬於比較有主導、掌控性，因此只能夠遵循他們口令做事，但你的心卻會對此感到無比矛盾。你感受到上層並非想栽培你，只是需要一個順從聽話行事的人。小孟老師在此提醒你，人與人之間相處的氛圍，對工作中的影響甚大。

B：很好，做喜歡的事。(戀人牌正位)

牌面的雲上有馬爾濟斯，草地上兩條狗相互玩耍。

B：很好，做喜歡的事。(戀人牌正位)
B：很好，做喜歡的事。(戀人牌正位)

這張牌表示你在2022年，你能轉到喜歡的事物上，且獲得良好的錢財收入。不見得每個人的工作，都是他所喜歡或有興趣的。更多時候只是因為可以做，或是相關科系畢業的關係。魚與熊掌兼得的工作，真的是可遇不可求了。小孟老師在此提醒你，拿出最好的狀態去爭取，可別因為表現失常而錯過了。

C：很好，有新的開始。(權杖一正位)

牌面的黑狗鼻子被放大，頂著一根尾端卷起的木棒。

C：很好，有新的開始。(權杖一正位)
C：很好，有新的開始。(權杖一正位)

這張牌表示你在2022年，會在意想不到的機會上，轉向一個新的工作篇章。倘若自身沒有好的履歷傍身，也無需入妄自菲薄、太過擔心，你會憑藉給面試主管的好印象，再加一些好運而脫穎而出。只是你對新工作抱期待的同時，也會憂心自己是否能夠勝任。小孟老師在此提醒你，任何大師都是從無到有，從做中學漸漸上手吧！

D：很好，愜意的工作。(聖杯十正位)

牌面的天空有美麗彩虹，狗狗一家都聚在草地上。

D：很好，愜意的工作。(聖杯十正位)
D：很好，愜意的工作。(聖杯十正位)

這張牌表示你在2022年，能轉到像家一般溫暖的公司，和同事也有著融洽的相處。工作的屬性有點像退休，平時只需做好份內的事情就好，同事之間也不會有競爭內鬥，你能擁有生活品質的好工作。小孟老師在此提醒你，上班要開心其實不容易，如果真想多賺一點錢，不妨從投資或兼職幫自己加薪。

E：不好，會身心俱疲。(命運之輪正位)

牌面的空中飄浮著輪子，牛頭梗在上頭開心奔跑。

E：不好，會身心俱疲。(命運之輪正位)
E：不好，會身心俱疲。(命運之輪正位)

這張牌表示你在2022年，會遇到需投入很多的工作，但收到報酬卻不成比例。轉業會遇到很忙碌的情況，平時需投入大量時間、精力外，可能還要時常加班趕工，加班費未必能全部申報，可能用責任制、補休方式替代。 小孟老師在此提醒你，就算對原有工作有埋怨，也不要為了換工作而換，到新的地獄不會比較好。

小孟塔羅 職涯

延伸閱讀

中職／進逼王維中薪水2哥地位？猿隊4棒海加薪是必然

小孟塔羅：錢錢不要走！測2022年會在哪方面破大財

小孟塔羅：桃花盛開還投資運起飛？2022能被什麼好運加持

小孟塔羅：好運降臨還是被當工具人？測2022年你的工作運勢

相關新聞

別錯過1月11日！2022財運最旺四天 想賺想存「錢包顏色」怎麼挑

2022年來到，趁新的一年除舊佈新，特別是換上一個新錢包在身上，就有可能激發出意想不到的財運。最近就有日本媒體，以古代信仰來分析換錢包的相關運勢。

小孟塔羅：年終40個月、穩定加薪「都是別人的公司？」測你2022轉職運好嗎

你有沒有曾經思考過？現在的工作適合自己嗎？是否覺得看不到未來？當你看到別人有好工作，是否曾流露過羨慕眼光，期許自己也能有好發展。或想做出一些嘗試，給自己一個機會，轉業做不一樣的工作，賭上未來的無限可能。憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，2022轉業好嗎？

每日星座運勢／水瓶面對機會和挑戰 可別猶豫不決

2022-01-7 牡羊座 幸運的一天，目標也很明確。 整體運：★★★★☆ 今天多花點心思打扮，平時買來的化妝品和漂亮衣服不要老是放在家裡擺著，改變形象會為你帶來旺盛的桃花運！投資

過年前3生肖財富滾滾來！正財偏財都變好

時間過得好快，一轉眼已是牛年的尾聲，在虎虎生風的虎年到來之前，上班族們最關心就是年終了，畢竟有錢好過年。那麼除了年終之外，最近哪些生肖會有財富滾滾來的好運？正財、偏財都有機會變好？趕快跟著科技紫微網一起看看過年前的生肖財富榜。

2022年水逆「1月14日」開始上場 12星座該如何面對？

「Just do it!」是運動品牌的廣告詞，十分有意境，意思是「去做，就對了！」2022年就是這樣的流年，易經財經專家陶文出版《2022虎年開財運賺大錢》（時報出版）提到，「水逆」出現在一月需要妥善面對，如果想為自己的整體運勢進行整理後向上躍升，這將會是個蹲下躍起的一年。這一年真的很神奇……陶文老師溫馨提醒，可以參考（國曆1月份）各星座運勢有效趨吉避凶。

2022年第一個節氣報到！4生肖小寒時最旺

還沉浸在跨年的歡樂氣氛中，卻馬上就要迎來2022年第一個節氣—小寒（國曆1月5日）。在四季如春的台灣，此時竟是一年當中最冷的時刻！有句話說「小寒大冷人馬安」，表示小寒要冷才能順遂平安，真的嗎？在這個時期裡，又是哪些生肖的運勢最旺呢？就跟著科技紫微網一起來認識這個節氣吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。