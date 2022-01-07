小孟塔羅：年終40個月、穩定加薪「都是別人的公司？」測你2022轉職運好嗎

你有沒有曾經思考過？現在的工作適合自己嗎？是否覺得看不到未來？當你看到別人有好工作，是否曾流露過羨慕眼光，期許自己也能有好發展。或想做出一些嘗試，給自己一個機會，轉業做不一樣的工作，賭上未來的無限可能。憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，2022轉業好嗎？

請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：Mali Publishing(AIBO TAROT)

A：不好，被強勢對待。(皇帝牌正位)

牌面的鬆獅犬頭戴皇冠，披華服左手邊有一根權杖。

A：不好，被強勢對待。(皇帝牌正位)

這張牌表示你在2022年，你轉業會遇到的主管或公司，屬於比較有主導、掌控性，因此只能夠遵循他們口令做事，但你的心卻會對此感到無比矛盾。你感受到上層並非想栽培你，只是需要一個順從聽話行事的人。小孟老師在此提醒你，人與人之間相處的氛圍，對工作中的影響甚大。

B：很好，做喜歡的事。(戀人牌正位)

牌面的雲上有馬爾濟斯，草地上兩條狗相互玩耍。

B：很好，做喜歡的事。(戀人牌正位)

這張牌表示你在2022年，你能轉到喜歡的事物上，且獲得良好的錢財收入。不見得每個人的工作，都是他所喜歡或有興趣的。更多時候只是因為可以做，或是相關科系畢業的關係。魚與熊掌兼得的工作，真的是可遇不可求了。小孟老師在此提醒你，拿出最好的狀態去爭取，可別因為表現失常而錯過了。

C：很好，有新的開始。(權杖一正位)

牌面的黑狗鼻子被放大，頂著一根尾端卷起的木棒。

C：很好，有新的開始。(權杖一正位)

這張牌表示你在2022年，會在意想不到的機會上，轉向一個新的工作篇章。倘若自身沒有好的履歷傍身，也無需入妄自菲薄、太過擔心，你會憑藉給面試主管的好印象，再加一些好運而脫穎而出。只是你對新工作抱期待的同時，也會憂心自己是否能夠勝任。小孟老師在此提醒你，任何大師都是從無到有，從做中學漸漸上手吧！

D：很好，愜意的工作。(聖杯十正位)

牌面的天空有美麗彩虹，狗狗一家都聚在草地上。

D：很好，愜意的工作。(聖杯十正位)

這張牌表示你在2022年，能轉到像家一般溫暖的公司，和同事也有著融洽的相處。工作的屬性有點像退休，平時只需做好份內的事情就好，同事之間也不會有競爭內鬥，你能擁有生活品質的好工作。小孟老師在此提醒你，上班要開心其實不容易，如果真想多賺一點錢，不妨從投資或兼職幫自己加薪。

E：不好，會身心俱疲。(命運之輪正位)

牌面的空中飄浮著輪子，牛頭梗在上頭開心奔跑。

E：不好，會身心俱疲。(命運之輪正位)

這張牌表示你在2022年，會遇到需投入很多的工作，但收到報酬卻不成比例。轉業會遇到很忙碌的情況，平時需投入大量時間、精力外，可能還要時常加班趕工，加班費未必能全部申報，可能用責任制、補休方式替代。 小孟老師在此提醒你，就算對原有工作有埋怨，也不要為了換工作而換，到新的地獄不會比較好。