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別錯過1月11日！2022財運最旺四天 想賺想存「錢包顏色」怎麼挑

聯合新聞網 / 綜合報導
選對新錢包，就能提升2022的財運。圖片來源／ingimage
選對新錢包，就能提升2022的財運。圖片來源／ingimage

2022年來到，趁新的一年除舊佈新，特別是換上一個新錢包在身上，就有可能激發出意想不到的財運。最近就有日本媒體，以古代信仰來分析換錢包的相關運勢

根據日本媒體「All About」報導，中國自古以來就有稱作「九星」的民間信仰，這九星分別是「一白水星、二黑土星、三碧木星、四綠木星、五黃土星、六白金星、七赤金星、八白土星、九紫火星」。這九星分別和五行的「金木水火土」相結合，而到了2022年，則是輪到「五黃土星」之年，是象徵破壞與創造的年份。

由於土和金有著相生的關係，因此如果是以儲蓄為重點，錢包可以挑選棕色或者米色。棕色是土的象徵，而米色則代表著生財。如果是想要在事業上大賺一筆的，則可以考慮綠色的錢包。想要全面性的提升財富，則推薦使用黑色的錢包。至於衝刺事業地位為主的，則採用偏紫色系的錢包

至於換錢包的時機，主要有1月11日、3月22日、3月14日及3月26日四個日子最為合適。1月11日是「天赦日」與「一粒萬倍日」交錯之日，前者代表天上眾神開恩赦免，驅除一切兇險，曆法中運氣最旺的日子。後者則代表稻子結出一萬倍的穀粒，是與財運相關的大吉之日。

3月22日則是除了天赦日及一粒萬倍日之外，還多了老虎的「寅之日」加持，即使在這一天花錢，財富也會在不久之後獲得報酬。至於3月14日及3月26日，則是一粒萬倍日加上寅之日，對財運也是相當不錯的黃道吉日。

報導最後指出，財運的重點還是在天助自助，需要由自己好好做好規劃，減少不必要的浪費才行。可以設想在九年之後，自己想要過著什麼樣的生活，以此當作目標，就能夠慢慢累積財富。

土星 財運 民間信仰 木星 火星 運勢

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