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求桃花必看！2022年各星座「桃花月」大公開

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求桃花必看！2022年各星座「桃花月」大公開(圖片來源：Shutterstock)
求桃花必看！2022年各星座「桃花月」大公開(圖片來源：Shutterstock)

愛情可遇而不可求，所以當緣分來臨的時候，一定要牢牢把握，才不至於留下遺憾。單身的你，想知道2022年各星座的桃花月在何時？該怎麼做才能順利擺脫單身？科技紫微網現在就來為大家揭曉。

牡羊座

桃花盛開月份：5月、8月

這兩個月裡你被人搭訕的機會很高，因此可以在打扮上多用點心思，為自己打造出好看的造型，更容易吸引異性的注意。今年上半年是你獲得關注、覓良緣的好時機；下半年則會進入撕掉單身標籤的實戰期。多一些興趣、嗜好，並擴大自己的交際圈，桃花會更旺。

金牛座

桃花盛開月份：2月、4月

上半年是你桃花降臨的關鍵時期，如果你不改變一味被動等待的習慣，很有可能會錯過那個對的人。經常出門走走逛逛，並多參加一些社交活動，將有機會與心動對象不期而遇。再製造一些與對象獨處的機會，有望進一步發展。

雙子座

桃花盛開月份：5月、9月

今年你的戀愛機會不少，對單身的你而言，想戀愛並不是一件難事，尤其是在5月和9月更易迎來一波桃花喔！如果遇見適合的人，就請好好珍惜和把握，並記住多一點積極樂觀的心態，愛情會加速奔向你。

巨蟹座

桃花盛開月份：2月、5月

在這兩個月會各有一波密集的桃花出現，身邊可能會有你等待了很久的類型出現，好好把握，下次就換你「放閃」囉！但是千萬不要被愛情沖昏了頭，就算有心動的感覺，也要多相處、多觀察對方，這樣才能做出最正確的選擇。

獅子座

桃花盛開月份：2月、12月

今年的年初和年底，桃花情緣都很不錯喔！特別是在熱鬧喜慶的場合會有優質桃花、或關於桃花的資訊出現。同時，之前積累的好人緣也會發揮作用，幫你從中牽線，只要你也用心回應，愛神之箭就容易射中你。

處女座

桃花盛開月份：8月、11月

2022年你對感情問題有些力不從心，又因被周圍人的言語所影響，讓你心生沮喪。8月、11月的時候，不妨多關注一下你身邊相識已久的異性友人，打開心扉多加體會，更易擦出愛的火花。

天秤座

桃花盛開月份：2月、3月

這兩個月份你有機會接觸到較為優質的異性，只要多表現自己的優勢或魅力，就容易吸引來不錯的桃花。需要注意的是，你個性中現實和理性的念頭需要稍微收斂一些，尤其是在水逆期間容易受這些想法的干擾；放手去愛，你會收穫不一樣的精彩。

天蠍座

桃花盛開月份：4月、5月

2022年的愛情熠熠生輝，邂逅真愛的機率大大提升。尤其是在4月、5月，很容易遇見讓你臉紅心跳的對象，單身的你趕快行動起來，好好利用身邊的資源，甚至可大膽接觸主動示愛的異性，說不定他就是你要找的真愛哦！

射手座

桃花盛開月份：1月、8月

此年的愛情帶有夢幻色彩，很值得期待。年初的時候容易邂逅有緣人，甚至有進一步發展的機會；進入8月後，易遇到彼此都有好感的對象，並會迅速開展曖昧情愫。但是不要把曖昧期拉得太長，主動表白有助於早日確定戀愛關係。

摩羯座

桃花盛開月份：8月、12月

2022年你有點搞不清楚自己的心意，很容易受外界影響，雖然有人對你示好，但你卻不知道該如何抉擇。打起精神來吧！特別在8月和12月期間，務必調整好自己的狀態，多參加不同的活動，接近人群，能讓你與良緣更接近。

水瓶座

桃花盛開月份：9月、10月

上半年，可能會因為工作和人際關係等問題，讓桃花受到一定程度的影響，水逆期還易遭受到爛桃花的侵擾。想要覓得有緣人，可多留意下半年出現在你身邊的異性，並多用些心思來打造你的外型，收穫幸福的機率會更高喔。

雙魚座

桃花盛開月份：5月、7月

你在2022年的桃花主要會集中在上半年，不要局限在自己的小世界裡，多參加一些團體活動更容易有所收穫。5月、7月會迎來追求與表白的最佳時間，尤其是外型氣質俱佳的異性更容易吸引你的目光。多展現自己真性情的一面，你就有望墜入愛河。

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