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塔羅：2022年得到幸福眷顧？預見你的感情重要事件

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塔羅：2022年得到幸福眷顧？預見你的感情重要事件(圖片來源：Shutterstock)
塔羅：2022年得到幸福眷顧？預見你的感情重要事件(圖片來源：Shutterstock)

目前單身的你，期望在新的一年與對的人順利發展戀情嗎？或者你已有穩定交往的對象，並期望著這份感情能開花結果嗎？科技紫微網今天就來為你預測2022年的感情運重要事件，祝福每個人都能擁有美滿的幸福。

占卜規則：
１、先閉上眼睛，靜心３０秒鐘。
２、在心中默默念著：「我在2022年可能遇見的感情運重要事件是什麼？」
３、憑直覺選擇下面一張牌。

圖片來源：科技紫微網

占卜結果：

選牌１：力量

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有心儀對象的單身朋友，你的行動力超強喔！快點大膽採取行動，藉著良好的互動來拉近彼此的關係吧！

有伴侶的人，兩人相處的拉鋸已經達到了一種充滿張力的狀態，可以坦白的回應對方心中所想了。不論是要談婚論嫁還是同居，你都準備好了要邁入新的階段。想要復合的朋友，也有機會成功喔！

選牌２：星星

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有暗戀對象的人請把握機會，在合適的時機採取行動，你告白成功的機率將會大幅上升，很有機會談一場甜蜜的遠距離戀愛喔！

處於愛情裡的人，你們的關係已經進一步成為彼此相知相惜的朋友家人。你們不但能夠自在的做自己，更能大方的接受與付出，彼此交付信任。享有美好的心靈契合感受，是這份關係所帶給你的寶貴禮物。

選牌３：戀人

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恭喜！曖昧已久的人將可以和心儀的對象共譜戀曲，按照彼此最舒適的步調前進。當時機成熟，而你也能夠感受到彼此的真心誠意時，就自然而然的確定彼此關係吧。

穩定交往中的情侶，彼此的關係將能更進一步邁向更加穩固的階段，往修成正果的目的地前進。你和另一半將一同分享生命中的一切酸甜苦辣，並且會是人人稱羨的一對。

選牌４：女祭司

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正在交往中的情侶，是不是感覺對方若即若離，似乎有點抓不住對方的心呢？試著給彼此一些冷靜獨立思考的空間，各自思索兩人的未來。當你們獲得共識後，關係會變得更加穩固喔。

單身的朋友將會有一見鍾情的機會。但如果感情上老是遇到相似的狀況，在同一個課題上摔了好幾次跤，那麼你可以好好反省自己的經驗，思考自己究竟在找尋什麼，要的又到底是什麼？

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