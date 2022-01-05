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2022年水逆「1月14日」開始上場 12星座該如何面對？

聯合新聞網 / 文／時報出版提供
圖／pixabay
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「Just do it!」是運動品牌的廣告詞，十分有意境，意思是「去做，就對了！」2022年就是這樣的流年，易經財經專家陶文出版《2022虎年開財運賺大錢》（時報出版）提到，「水逆」出現在一月需要妥善面對，如果想為自己的整體運勢進行整理後向上躍升，這將會是個蹲下躍起的一年。這一年真的很神奇……陶文老師溫馨提醒，可以參考（國曆1月份）各星座運勢有效趨吉避凶。

牡羊座

建立正確金錢價值觀，財務規劃是重點

金星逆行，即便是新年新希望的期間，還是要留意金錢的妥善管理。水星在14日之後逆行，人多的地方不要去。投資求財，宜關注國際財經的動向。

金牛座

擺脫綁手綁腳的繁文縟節，大膽嘗試重新布局

一年之計在於春，規劃是為了提供自己明確的方向、策略和節奏，這是個絕佳執行規劃的時機點。任何重要變動，都不應該出現在這個月份。

雙子座

主動學習提升格局，用科學管理自己改寫人生

偏財運勢十分理想，值得加把勁努力為農曆過年營造大紅包。火月會相，影響事業宮磁場，合作案件稍安勿躁為宜。事業運勢頗佳，安排學習的課程，蛻變翻身就在今年。

巨蟹座

工作事業有揚升，貴人集結好運自然來

新年到，好運到。四星連結的天象出現在貴人宮位，保持謙虛學習的心，這是積累貴人籌碼的大好機會。不過重要合作案件最好在月中水逆之前定案。

獅子座

轉型嘗試難免水土不服，為新模式默默奮鬥

新年新希望，工作上的好運勢就是一種新的期待。對於新年度的事業想要轉型的獅子，這是個值得著手規劃的時候。木星剛剛移位，夥伴之間的溝通需要耐心。

處女座

愛情是雙向交流因付出而得到，在雙人互動中盡力扮演好角色

新年新希望，愛情運勢就出現此種訊息。三星匯聚，有愛人的多愛一些，有伴侶的可以更甜蜜，其餘雙女則讓生活更精彩。投資求財運勢頗為理想，逢高納財為先。

天秤座

感情找回自信與魅力，健康可能會流失

在祝福新年快樂的同時，新年新希望就是構築個幸福的家，而執行的好時機在上半月。健康磁場並不理想，漸少外出的機率，即便勢在必行也需要做好防疫的功課。

天蠍座

建立家庭橫向整合人際，不想受限轉型自立

新年大快樂，歡喜迎新年，因為2022是天蠍們的開運年。本月的主軸運勢在於家庭，因此大利搬家、入宅、修造與購屋置產。愛情運雖然理想，不過重要事務與抉擇最好在月中前完成。

射手座

財運有投機性的財務收入，貴人扶持提升氣勢旺

新年迎接新氣息，最好的策略就是走出戶外，從倒數計時開始，進入人群迎接貴人氣息。財利運勢頗優，逢高調節獲利為先，為了是避免月中之後因為水逆而引起的變數。

摩羯座

問你以前努不努力，把握機會搏出好成績

一年之計在於春，山羊之月，開啟一年的運勢序幕。從四星連結而磁場又理想看來，山羊們容易擁有個幸運的流年。14日開始水逆，健康的維護也隨之重要起來。

水瓶座

貴人就是護身符，急事緩辦欲速則不達

今年的第一次水逆，出現在本命宮位，時間是14日至下月4日，除了謹言慎行，重要抉擇與異動也需要緩一緩。不過貴人能量明顯，專家朋友的意見值得參考。

雙魚座

把握機會創造命運，變局中仍努力前進搏出好成績

新年新希望，願有多大，力量就有多強。心想事成的能量正巧在這個時候獲得開啟，請為未來的這一年許下心願，設下目標。值得一提的是，水逆14日開始上場，因此許願愈早愈好。

本文取自時報出版「2022虎年開財運賺大錢」，作者陶文，未經同意禁止轉載。 圖／時報出版提供
本文取自時報出版「2022虎年開財運賺大錢」，作者陶文，未經同意禁止轉載。 圖／時報出版提供

星座運勢 愛情運 偏財運

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