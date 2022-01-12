靠名聲、貴人帶財？2022年4命格財運旺到擋不住

經歷了2021年的困難與考驗，相信大家更期待2022年在財運方面能順遂，畢竟錢是生活中非常重要的能量。那麼，2022年哪些命格的財運最旺呢？科技紫微網立刻就來為大家公布囉！

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命宮紫微：才華彰顯，名聲聚財

個人才華得到彰顯，財神慕名而來。2022年會為你帶來新的契機，幫你找到更加適合自己的舞臺，也使你的賺錢之路比以往輕鬆不少。平日裡累積的口碑，讓你的個人品牌變得更有名，求財路上幸運連連。尤其是創業或自由工作者，客源不斷，甚至同時會有好幾個客戶找上門，讓你的收入非常可觀。

命宮天機：累積經驗，獲得犒賞

過往的埋首苦幹沒有白費，在2022年你的付出將能看到成果，肯定與犒賞雙雙降臨。尤其你的工作能力將受到認可，待遇上漲，為你帶來穩定的收入。如果你仍然感到求財路不順遂，就更加努力提升個人能力吧！它將是催旺財運的重點。不過，賺錢能力更上一層樓的同時，也要懂得知足常樂的道理，避免因為一時的貪念而自毀前程。

命宮天梁：行動務實，貴人引財

財氣旺盛，對賺錢會有更多成熟的想法，知道該往何處發展，循什麼途徑去努力，並且懂得實際行動的道理。尤其2022年是天梁化祿，財祿自然少不了你。另外，此年還有機會得到長輩的援助，或許是實際的資助，也可能是人脈關係的引薦，總之會有足夠的助力，讓你在進財的道路上更加順遂。

命宮天同：突破瓶頸，攻守兼備

財務壓力得到緩解，這一年對於存錢、賺錢有著特別強烈的滿足感，也會更積極接觸相關資訊。上半年賺錢的動力、敏感度都很旺，有機會就要勇敢去嘗試；下半年則以守成為主，把重點放在降低漏財、牢牢存住錢，若感到迷惘時請不要獨自承擔，多請教身邊的人，說不定就會遇上貴人，帶領你突破瓶頸，順利賺到錢。

恭喜以上被點名的四位主星，即將迎來屬於你的財運興旺之年。記住，想要真正賺到錢、存到錢，就要真的落實行動喔！

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