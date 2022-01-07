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年前大掃除必備！換上「這些顏色」旺家運

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年前大掃除必備！換上「這些顏色」旺家運(圖片來源：Shutterstock)
年前大掃除必備！換上「這些顏色」旺家運(圖片來源：Shutterstock)

家，是我們每天生活的地方，也是凝聚風水的重要地點。一個家庭的感情幸福，家道自然興旺。最近差不多該準備過年前的大掃除了，打掃之餘，不妨也順便根據顏色來換一下擺設，有助於開運喔！趕快跟著科技紫微網一起來看看，家中擺飾應該怎麼選顏色？

首先談談用色的忌諱：

  1. 任何顏色都不能大範圍、大面積的使用。可使用同一個色系，但應有深淺層次之分。

  2. 天花板的顏色不能太深，尤其不能深過地板的顏色，不然會帶來壓抑的感覺。

  3. 主臥室牆面的顏色宜選用柔和溫馨的淺色系或白色系。應避免深色，否則會使生活步調顯得太沉重無趣；而大紅大紫的強烈色彩容易引發暴躁情緒，也應當避免。

  4. 主臥室忌用粉色，雖然粉色對單身者來說有招桃花的功效，但對夫妻來說可能會招來爛桃花、引小三入侵，或是心猿意馬、同床異夢的傾向。

接著就是顏色的選擇了：

1、紅色、橙色、橘色：增進情趣


雖然前面說了不能用大紅大紫，但是使用小面積的紅、橙、橘色來裝點，有助於增進生活情趣，加強親密互動。尤其對兔、羊、蛇等生肖來說更適合喔！

2、綠色、黃色：充滿生機


淡綠色、米黃色是最佳的裝潢顏色選擇，柔和又明亮，給人陽光、自然的感覺，充滿生機，帶來明朗，能促進家人間的良性互動，以及健康、向上的生活態度。

3、藍色、紫色：靜謐祥和


選擇灰藍色或薰衣草紫，會在房間中營造出一種靜謐、祥和的氛圍，利於理性溝通，使人能感受生活的溫馨，也能帶來滿足感。尤利於虎、龍、馬等生肖，有利於降低衝突場面帶來的負面影響。

4、原木色、白色：舒適溫馨


這兩種顏色是最舒適、愜意的配色，瀰漫著質樸的溫馨氛圍，能帶來安定感，對排解壓力也有幫助。

5、咖啡色、棕色、古銅色：穩固婚姻


這些色調適合老夫老妻或長輩們，它們顯得沉穩大氣，又有一種牢不可破的堅實感。長輩的運勢平順，自然庇蔭子孫，穩住家運。

6、黑色、灰色：責任心強


使用黑/灰傢俱+白色天花板與牆面的組合，能顯現簡約與空間感。有助於穩固責任感，能使人對家庭更為重視，更加有心經營。家運也因此有望由衰轉盛。

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