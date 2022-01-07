年前大掃除必備！換上「這些顏色」旺家運

家，是我們每天生活的地方，也是凝聚風水的重要地點。一個家庭的感情幸福，家道自然興旺。最近差不多該準備過年前的大掃除了，打掃之餘，不妨也順便根據顏色來換一下擺設，有助於開運喔！趕快跟著科技紫微網一起來看看，家中擺飾應該怎麼選顏色？

首先談談用色的忌諱：

接著就是顏色的選擇了：

1、紅色、橙色、橘色：增進情趣

雖然前面說了不能用大紅大紫，但是使用小面積的紅、橙、橘色來裝點，有助於增進生活情趣，加強親密互動。尤其對兔、羊、蛇等生肖來說更適合喔！

2、綠色、黃色：充滿生機

淡綠色、米黃色是最佳的裝潢顏色選擇，柔和又明亮，給人陽光、自然的感覺，充滿生機，帶來明朗，能促進家人間的良性互動，以及健康、向上的生活態度。

3、藍色、紫色：靜謐祥和

選擇灰藍色或薰衣草紫，會在房間中營造出一種靜謐、祥和的氛圍，利於理性溝通，使人能感受生活的溫馨，也能帶來滿足感。尤利於虎、龍、馬等生肖，有利於降低衝突場面帶來的負面影響。

4、原木色、白色：舒適溫馨

這兩種顏色是最舒適、愜意的配色，瀰漫著質樸的溫馨氛圍，能帶來安定感，對排解壓力也有幫助。

5、咖啡色、棕色、古銅色：穩固婚姻

這些色調適合老夫老妻或長輩們，它們顯得沉穩大氣，又有一種牢不可破的堅實感。長輩的運勢平順，自然庇蔭子孫，穩住家運。

6、黑色、灰色：責任心強

使用黑/灰傢俱+白色天花板與牆面的組合，能顯現簡約與空間感。有助於穩固責任感，能使人對家庭更為重視，更加有心經營。家運也因此有望由衰轉盛。

【延伸閱讀】

為家人批流年！掌握時運最實際

你的事業即將起步？名師鑑定

【科技紫微網 】