2022年第一個節氣報到！4生肖小寒時最旺

還沉浸在跨年的歡樂氣氛中，卻馬上就要迎來2022年第一個節氣—小寒（國曆1月5日）。在四季如春的台灣，此時竟是一年當中最冷的時刻！有句話說「小寒大冷人馬安」，表示小寒要冷才能順遂平安，真的嗎？在這個時期裡，又是哪些生肖的運勢最旺呢？就跟著科技紫微網一起來認識這個節氣吧！

#小寒氣候

很多人以為小雪、大雪的時候一定最冷，畢竟台灣很少下雪。但其實小寒到大寒才是氣溫最低的時段，外出時一定要先顧好手腳及後背上半部的保暖，再搭配圍巾、帽子、暖暖包等物，避免身體遭到寒氣侵襲。

「小寒大冷人馬安」指的是小寒應該要再冷一點，符合季節變化，人畜才會平安。正因為小寒時氣溫低，高山降雪機率大增；另外「越冷越開花」的梅花也在此時盛開，香氣淡雅迷人。想外出賞雪、賞梅的人，趕快安排你的行程表吧！

#小寒習俗

小寒時期正值農曆十二月，也就是臘月，此時最適合吃上一碗熱騰騰的臘八粥，不只滋補養生，也有祈求五穀豐登的吉祥寓意。而且由於天氣寒冷，每一間火鍋、羊肉爐、薑母鴨餐廳都高朋滿座，實在誘人，約上三五好友共同享用，沉浸在熱鬧滾滾的氣氛中，感覺也就不那麼冷了。

除了享用冬令美食之外，小寒也正好遇上了洛神花的產季尾聲。洛神花被稱為「紅寶石」，營養價值高，若吃多了油膩食物，餐後來一杯酸酸甜甜的洛神花茶，更是超級對味、解膩喔！

#小寒好運

2022年的首波節氣好運，由以下四個生肖的朋友共同獲得，恭喜你們了！記得把握這段時間的好運時節，讓自己在新的一年脫胎換骨。

生肖虎：感情的冰雪期暫時結束了，愛情大地迎來春暖花開的美好時刻。單身者魅力大漲，有機會享受桃花情緣的美好；有伴侶者感情升溫，彼此更加依賴貼近。

生肖龍：最近理財十分得心應手喔！也許是資產分配得宜，也許是找到了省錢的好方法，總之你的存款數字累積的速度大大加快了。

生肖雞：近期你在愛情方面有喜上加喜的福運，非常利於告白和求婚呢！單身者此時容易遇到良緣，已有心儀對象亦可趁此機會主動出擊；有對象但還沒開口求婚的你，趁早把握機會定下終身大事吧！

生肖豬：誤會冰釋，解開心結，人際方面溝通無礙，且這個運勢也有助於感情運喔！單身者此時更能發揮出魅力，有伴侶者則是互動甜蜜，羨煞旁人。

小寒已至，願大家能持寒意為筆，以心願為墨，描繪出美麗的未來藍圖，並實際行動，即使溫度再低，照樣擁有溫暖而踏實的心境！

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