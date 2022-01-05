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今天是小寒！習俗及4大禁忌曝光 打掃恐致整年衰敗

聯合新聞網 / 文／清水孟國際命運小孟老師
圖／stocksnap
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小寒是古人根據農曆二十四節氣中的第23個節氣所編列，同時也是冬季的第五個節氣，象徵季冬時節的正式開始。小寒，是在冬至過後的十五日，古人把這時候太陽運行到黃經二百八十五度來稱謂小寒，這時天氣開始轉寒，但是氣溫尚未變成非常寒冷，所以稱作小寒天。

小寒節氣傳統習俗：

探梅

這個時候臘梅已經盛開，紅梅綻放，可以挑選有梅花的賞花風景地，靜靜觀賞，不僅心情舒爽更有種煥然一新的感覺，讓人在冷冷冬天裡，心情愉悅。

臘祭

「小寒」是臘月的節氣，以前古人會在十二月份舉辦祭祀的臘祭，臘祭剛好都在12月所以叫臘月。臘的古義是「接」，有新舊交接的涵意。

「臘祭」含意有三種，一是不要忘記本源，代表家族及自己，表示對祖先的懷念與感恩。二是表達感謝祭百神，感謝百神一年來為農民與農業所作出的幫助與貢獻。三是人們年終慰勞自己辛苦的一年，這時候農業休息，藉此好好休息放鬆。古代周代之後，「臘祭」的俗歷延續，從天子、諸侯到百姓，人人都會共襄盛舉。

小寒節氣吃什麼食物養生

1.吃臘八粥

臘八粥是用白米、栗子、江米、黃米、小米、紅豆、菱角米、去皮棗泥等，加水熬煮，屬於溫補的食材，可以驅除身體寒氣，還具有養血養氣的功效哦。

2.吃菜飯

小寒習俗家家戶戶會煮菜飯吃，有的用青江菜與鹹豬肉、香腸丁或是鴨肉丁，與糯米加上生薑一起煮食，香氣撲人又可口，可以益氣、增強身體禦寒，還可以健脾暖胃，在天寒的日子吃上一碗特別暖心又暖胃哦！

3.吃黃芽菜

古書《津門雜記》內有記載，過往天津地區有小寒吃黃芽菜的習俗。黃芽菜是天津特產，是用白菜芽製成，古人在冬至過會後將白菜切除莖葉，只留菜心，加以處理過後15天過後取出食用，過往生活物資匱乏，會利用這樣來補足蔬菜缺乏的營養素，但現今生活富足，人們對於食物的營養素已經無需如此費工了。

小寒禁忌：

1.不宜過度運動：

小寒過度運動會容易因為天氣冷熱變化導致氣管收縮，有氣喘的人要隔外當心。

2.不宜去高山：

小寒天雖然不比大寒天，部份高山天氣仍然濕冷，到山上容易受冷氣團影響筋骨受寒容易感冒生病。

3.小寒喝過熱湯，不宜外出：

小寒喝過熱的湯之後不宜再外出，若再外出容易忽冷忽熱，導致身體不適，有高血壓的朋友更加要注意引發中風危機。

4.小寒天不要掃落葉：

小寒天的落葉簡稱寒葉，寒葉有敗葉的意思，因此不宜打掃，有做事失敗的意涵。

冷氣團

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