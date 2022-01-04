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連說NO都覺得難！不擅長拒絕別人的Top5星座 人情壓力真的好大

聯合新聞網 / 安妞‧星座
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社交活動上，總有些不得已且不得不的事情，尤其是面對別人的請求，願意幫忙是出自於交情，不願幫忙則可能是無能為力，幫或不幫，都有其結果與影響。拒絕他人，其實是需要勇氣，更需要智慧，但有時基於人情壓力，就連婉拒也很難，該如何展現自己的社交手腕，就需要技巧了。這次就來看看，哪些星座不擅長拒絕別人。

第五名: 雙子座

雙子座的朋友都明白，當他們來尋求雙子的協助時，大部份都能得到幫忙，因為雙子本身對朋友是很慷慨也很大方，有時不惜付出自己的時間，來幫助對方。雙子天生就是多才多藝且風趣機智的人，而且雙子也喜歡展現自己這些特性，讓身邊的朋友感受到自己的能力，不過太常表現這些行為，真正緊要關頭，想不幫忙也很難推辭。

第四名: 處女座

處女座對於有深厚情感的人，都能展現出最好的一面，溫柔體貼且忠心，特別是親人，能不厭其煩地付出，儘管他人只是認為處女座的能力好，所以提出要求幫忙的需求。處女座本人，基本上不太顯露出自己的情緒，也常讓人感到冷酷傲慢，不過處女座是真實的在意身邊的人，有奉獻的精神，總是希望自己對他們是有幫助的，所以只要被請求協助，多半不會拒絕他人。

第三名: 巨蟹座

巨蟹身邊的好朋友都能體會到被關懷的感覺，巨蟹座就像家人、像家長一樣，總是無私的想方法去解決別人的問題，也同時能讓人得到開心與滿足感，且天生就有這種能力。巨蟹座內心是非常感性的，多半是能感受到周遭的一切，也能對他人感同身受，所以幾乎把朋友遇到的問題，都當成自己的問題。尤其是當與某人很親近時，就更是覺得無法置身事外，而應該要好好的來協助對方。

第二名: 天秤座

天秤座常能答應別人的要求，這對於天秤座來說，是很希望得到愛與認可，所以希望所做的一切，都可得到別人的認可而已。因為在內心深處，有種對自己不信任的不安全感，怕被別人排斥，所以承擔很多工作或責任，總是為了證明自己是和善的，是與人可以和平共處的，以致於多半不太會拒絕別人。而且厭惡遇到任何的不愉快，所以不拒絕別人，也是避免衝突或爭執的一種方法。

第一名: 雙魚座

身邊的朋友都覺得雙魚是個很熱心，且非常關心別人的朋友，而且社交上很有魅力，也帶點活潑風趣，再加上細膩敏感的心思，讓他人都可成為雙魚的知心好友。雙魚都認為一切事物都是美好的，都以樂觀的心態去看待，也認為所有人都是良善的，所以特別能展現出樂於助人的心，也隨時都可提供能力去幫助他人。特別的是當雙魚座投入感情幫助他人的時候，會感到極度快樂。

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