殺破狼周運勢／巨蟹座待遇也水漲船高 摩羯座突然陷入熱戀

白羊座：

整體運勢

人際關係方面，水星在人際關係宮位退行，會有許多很久沒見的老朋友捎來訊息，可能會在這段時間開同學會。某些白羊座會在職場碰到多年沒見的同學，感到十分驚喜。

工作運方面，金星在志業宮位持續退行，因為一些因素暫時停工，或是在家辦公，感覺比較輕鬆。某些白羊座正承接一個人人稱羨的職務，在職場扮演十分重要的角色。

本週須注意的部分

感情運方面，在心靈宮位的海王星受到遠行宮位的火星影響，喜歡的人分隔兩地，無法相見，對於遠距戀情沒有把握。單身的白羊座，心中掛念著某個重要的人，突然從生活中消失，感覺悵然若失。

金錢運方面，在金錢宮位的天王星受到土星與退行的水星影響，販賣東西或開團購會遇到不講理的消費者，對運費斤斤計較，使你覺得很心煩，某些白羊座與人發生金錢糾紛，其實爭的不是錢，而是一口氣。

金牛座：

整體運勢

學習運方面，金星在學業宮位退行，同時在學業宮位的海王星、冥王星相位良好，會故意當掉一些科目，暫時延畢，給自己比較長的時間準備就業。已經出社會的金牛座，會回到校園進修，補強專業能力。

人際關係方面，木星在人際關係宮位行進，遇到困難時，伸出援手的往往是你意想不到的人，在這段時間需廣結善緣，會遇到許多貴人幫助。某些金牛座則是需要培養交際能力，對未來會有很多益處。

本週須注意的部分

感情運方面，在慾望宮位的火星受到海王星影響，和喜歡的人常常有較為激情的親密關係，當心私密處受傷發炎。某些金牛座與朋友之間的肢體互動分寸沒拿捏好，容易引發性騷擾的爭議。

工作運方面，在志業宮位的水星開始退行，有許多事務進行不順，不斷需要來回修正，和人溝通不良，在職場會覺得心情煩悶。某些金牛座明明是主管，卻要包辦下屬的工作，有苦難言。

雙子座：

整體運勢

金錢運方面，金星在財務宮位退行，同時在財務宮位的太陽與冥王星相位良好，尾牙抽獎會抽中大筆的現金獎，不過可能會捐出來分成小獎，讓同事也能沾沾喜氣。

工作運方面，木星持續在志業宮位行進，進入一個大型組織，並需要管理許多人事問題，在職場地位提升。但由於同在志業宮位的海王星受到火星影響，會有些下屬不太好管理。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的火星受到海王星影響，與情感對象無法一起工作，或合作一些事情，兩人常常對於事情的看法總是有很大的分歧。某些雙子座會故意對喜歡的人唱反調，為的只是希望對方能容忍你，卻適得其反。

學業運方面，水星在學業宮位退行，與土星合相，期末作業或報告被指導者退件重寫以及修改。某些雙子座期末考成績不如預期，有些科目必須重修或補考，會是課業壓力較沈重的時期。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，金星在感情宮位退行，同時在感情宮位的冥王星與太陽相位良好，與情感對象計劃在農曆年期間一起拜見雙方父母，洽商婚嫁相關事宜，某些巨蟹座與前情人正試著復合交往。

遠行運方面，木星進入遠行宮位，會被外派到海外工作或出差，待遇也跟著水漲船高。某些巨蟹座會需要與異國人士交流，會因此交到新朋友，會是簽到十分重要的客戶。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的火星受到海王星影響，工作量增加，也造成了許多事務的忙中有錯，狀態一團混亂。每天都因為許多雜事需要加班，身體有過勞的傾向。

金錢運方面，水星在財務宮位退行，與土星呈現合相，帳單或罰單忘了繳交，導致重要的服務中斷，生活變得很不方便。某些巨蟹座的年終獎金會在過年後發放，讓你覺得很不合理。

獅子座：

整體運勢

工作運方面，金星在工作宮位退行，同時在工作宮位的冥王星與太陽相位良好，因為特殊事件，可留在家中辦公，每天不需要通勤趕打卡，生活比較愜意。某些獅子座則是被過去的同事或老東家挖角，進入比較熟悉的體系工作。

金錢運方面，木星持續在財務宮位行進，因為一些事件獲得賠償，會拿著這些錢去放肆玩樂，彌補心靈層面上許多的不愉快。有投資習慣的獅子座，此時是重新佈局的時期，要有點耐心等待，未來才有獲利空間。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的水星呈現退行狀態，與土星合相，受到天王星影響，會收到舊情人捎來得訊息，對方有意復合，但你並不想吃回頭草。某些獅子座會被另一半翻舊帳吵架，但自己記性不好，吵不贏對方。

健康運方面，金星持續在健康宮位退行，身體有些老毛病舊疾復發，或是一直都無法痊癒，每天都要遭受病痛折磨。太陽與冥王星持續在健康宮位行進，注意心血管方面的疾病與問題，泌尿系統容易發炎，水分需多攝取。

處女座：

整體運勢

感情運方面，金星在戀愛宮位退行，同時在戀愛宮位的太陽、冥王星相位良好，不論是剛交往的情侶，或是復合成功的戀人，目前都在熱戀之中，有結婚的共識。想懷孕生子的處女座，會開始有害喜的現象。

本週須注意的部分

工作運方面，水星在工作宮位退行，並與土星呈現合相，在職場與人溝通不良，使得許多事務不斷需要來回修正。辦公室或是自己需要使用的電子用品故障，工作進度嚴重延遲，卻束手無策。

家宅運方面，在家宅宮位的火星受到海王星影響，家中氣氛不是很好，今年不太想回鄉過年。某些處女座必須在短期內搬家，目前生活一團混亂，許多東西都打包了，卻還沒找到落腳處。

健康運方面，水星在健康宮位退行，與土星合相，慢性疾病容易在此時好發，注意呼吸系統以及骨骼、牙齒、皮膚的狀況，某些疾病雖然不是什麼大毛病，但發作起來要人命。

天秤座：

整體運勢

感情運方面，水星在戀愛宮位退行，與土星合相，曾經深深愛戀過的對象再度回頭與你聯繫，儘管過去對方有許多對不起你的種種，卻沒辦法拒絕再見一面的誘惑。

家宅運方面，金星在家宅宮位退行，同時在家宅宮位的太陽、冥王星相位良好，家宅有些問題需要好好修繕，未來的生活會更舒適。某些天秤座家人的身體狀況好轉，需多花一些心力照顧好家人。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的海王星受到火星影響，在職場容易與人發生爭執，或是溝通不良。某些天秤座對於某些案件執行出來的成效不滿意，卻沒人重視你的意見，最終結果走向失敗。

交通運方面，火星持續在交通宮位行進，受到海王星影響，常需要出遠門跑外務，或是到外地出差。駕駛交通工具要特別留意，容易發生行車糾紛，或是被警察開單。這段時間要特別注意交通安全。

天蠍座：

整體運勢

工作運方面，金星在面試宮位退行，同時在面試宮位的太陽、冥王星相位良好，回鍋原單位，感覺回到的舒適圈，和許多同事溝通都比較有默契。某些天蠍座再度挑戰重要的證照考試，會通過門檻，資格獲得認證。

感情運方面，木星進入戀愛宮位，與喜歡的對象發展迅速，很快就確立交往關係。單身的天蠍座，正在迷戀偶像，花了很多錢買周邊商品，很多都是自己用不上的東西，但就是爽。

本週須注意的部分

家宅運方面，水星在家宅宮位退行，與土星合相。家人與你翻舊帳，對你情緒勒索，回家會感到壓力很大。某些天蠍座則是房貸太重，每個月生活費所剩無幾，有了自己的窩，反而感到貧窮。

金錢運方面，火星持續在金錢宮位行進，受到海王星影響，預期外的支出太多，自己又愛亂花錢，每個月嚴重超支，卡債還不完。某些天蠍座收入銳減，沒有年終可領，農曆春節將近，經濟感到拮据。

射手座：

整體運勢

金錢運方面，金星在金錢宮位退行，同在金錢宮位的太陽與冥王星相位良好，喜歡的品牌正在打折，會大量買進喜歡的東西。某些射手座則是會收回先前代墊的金錢，甚至有利息可拿。

家宅運方面，木星持續在家宅宮位行進，目前有餘裕的金錢搬到環境較好的區域生活，或是購買房子，此時會尋找到適合的物件。某些射手座家庭會發生喜事，家中正準備辦理婚嫁相關事宜。

本週須注意的部分

工作運方面，火星在命宮行進，同時在工作宮位的天王星受到土星影響，一下兼任太多職務或副業，體力消耗劇烈，每天都覺得很累。某些射手座常常需要跑外務，在外奔波，想坐下來靜靜享受一杯咖啡的時間都沒有。

溝通運方面，水星在溝通宮位退行，與土星合相，不論是與戀人、家人、伴侶、同事、上司，總覺得自己的意見都不被採納，會感覺很委屈。某些射手座與周遭的人溝通不良，許多事務不斷需要來回修正，會特別沒耐心。

摩羯座：

整體運勢

人際關係方面，金星在命宮退行，同時在命宮的太陽、冥王星相位良好，有些朋友即使很久不見面，需要幫助時，對方依然兩肋插刀。某些摩羯座則是會收到好朋友的喜訊，會與老朋友一同前往祝福。

感情運方面，金星在命宮退行，過去喜歡的人捎來問候的訊息，有些百感交集。有些摩羯座突然陷入熱戀狀態，覺得遇到對的人。感情穩定的摩羯座，會與伴侶一起到某個地方舊地重遊，往事幕幕上心頭。

本週須注意的部分

金錢運方面，水星在金錢宮位退行，與土星合相，薪資或是年終延遲發放，農曆春節恐發不出紅包。某些摩羯座被人虧欠了一筆錢，必須用非常手段，才能討回來。

工作運方面，木星與海王星齊聚面試宮位，想轉換跑道或跳槽的摩羯座，可望進入有名的企業服務。然而海王星受到火星影響，對於進入陌生的領域，有很多東西要重新學習，感到沒自信。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，金星在心靈宮位退行，同時在心靈宮位的太陽與冥王星相位良好，會搜尋到暗戀對象的一些資訊，發現對方有些相似處令你驚喜。某些水瓶座目前的戀情不能公諸於世，但週遭的人卻不斷介紹相親對象給你。

金錢運方面，木星與海王星齊聚在金錢宮位，薪資待遇又升等，會想購物花錢犒賞自己。但由於海王星受到火星影響，可能會購買一些自己覺得很有價值，但別人覺得是廢物的東西，價格頗為昂貴。

本週須注意的部分

工作運方面，水星在命宮退行，與土星呈現合相，工作文件因為電腦系統更新，發生故障，需要花很多時間修復。同時許多事務不斷來回修正，工作進行較為不順。

健康運方面，水星在命宮退行，與土星合相，老毛病不斷復發，一直無法痊癒，感到十分困擾。某些水瓶座著涼感冒好一段時日，卻沒好轉跡象，當心被新冠病毒感染。

雙魚座：

整體運勢

人際關係方面，金星在人際關係宮位退行，同時在人際關係宮位的太陽與冥王星相位良好，貴人往往都是在不經意的善意中所結下的，你覺得小小的幫助，對別人而言卻是很大的恩惠。最近遇到的困難，會被意想不到的人伸出援手。

感情運方面，木星進入命宮，與海王星齊聚，桃花運旺盛，突然有許多人被你的特質吸引，對你表示好感。但由於海王星受到火星影響，爛桃花也不少，單身的雙魚座最好謹慎挑選戀愛對象。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的火星受到海王星影響，工作量繁雜，常常需要加班，有過勞的傾向。某些雙魚座，兼任太多職務，很多領域都需要參與，感覺分身乏術。

溝通運方面，在溝通宮位的天王星受到土星以及退行的水星影響，遇到邏輯鬼打牆的人，容易失去耐性，直接開罵。在網路上發言須特別謹慎，容易遇到麻煩的網民找碴。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。