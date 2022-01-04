你的生日幾號？ 從生日剖析「8大星球週期」2022運勢

2022年來到，許多人都很好奇，在這新的一年到底會過得如何。日本網站「ananweb」最近就以生日進行分析，分成八種「星球」的週期，並以此推算每個人在2022年，將出現什麼樣的運勢。

1.太陽週期：生日1日、3日、9日、15日、23日

這組人在2022年將會元氣充沛，持續朝著目標邁進，並很可能迎向下個階段的挑戰。是個不需要束縛自己，放膽去闖的一年。

2.水星週期：生日4日、10日、16日、24日

這組人性格開朗，自然而然地就會成為眾人擁簇的對象。而在2022年，這組人仍不需要太過在意他人想法，只要盡情地展現自我，高人氣特質就能持續。

3.木星週期：生日17日、25日

這組人2022年在戀愛與工作上，將會有具體的成果出現。而且在這一年，即使犯了什麼小錯，也容易得到原諒，可以平順地度過。

4.火星週期：生日18日、26日

這組人本來就好動，不容易被定型。這一年也無須為了討好他人，而戴上虛假的面具。如何以自己的方式做出成果，是自己最必須考量的重點。

5.金星週期：生日5日、11日、19日、27日

這組人在2022年，將會增加許多人際交流的機會，並成為團體與團體間的連結。雖然可能會稍嫌麻煩，但是好好處理，將是重要的開運契機。

6.月亮週期：生日6日、12日、20日、28日

這組人善於融入團體之中，並且以自己的方式，改變眾人的走向。由於有著源源不絕的靈感，因此非常適合擔任參謀一類的角色，盡情表達自己的意見。

7.地球週期：7日、13日、21日、29日

這組人充滿韌性，對許多人而言，光是看著他們努力的身姿，就感覺自己也得到了勇氣一般。在2022年將更發揮這種特性，成為人們的領導，以自己的方式發光發熱。

8.土星週期：2日、8日、14日、22日、30日、31日

這組人無論外在如何變動，總是能夠堅持自我。因此在2022年，也將穩紮穩打，無論在有形還是無形方面，都能慢慢地擴大努力成果。