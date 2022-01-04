快訊

屏東火化場6人涉貪索上千萬紅包 遭判3年8月到5年

你的生日幾號？ 從生日剖析「8大星球週期」2022運勢

聯合新聞網 / 綜合報導
透過生日可分出8大星球週期，並藉此瞭解自我運勢。圖片來源／ingimage
透過生日可分出8大星球週期，並藉此瞭解自我運勢。圖片來源／ingimage

2022年來到，許多人都很好奇，在這新的一年到底會過得如何。日本網站「ananweb」最近就以生日進行分析，分成八種「星球」的週期，並以此推算每個人在2022年，將出現什麼樣的運勢

1.太陽週期：生日1日、3日、9日、15日、23日

這組人在2022年將會元氣充沛，持續朝著目標邁進，並很可能迎向下個階段的挑戰。是個不需要束縛自己，放膽去闖的一年。

2.水星週期：生日4日、10日、16日、24日

這組人性格開朗，自然而然地就會成為眾人擁簇的對象。而在2022年，這組人仍不需要太過在意他人想法，只要盡情地展現自我，高人氣特質就能持續。

3.木星週期：生日17日、25日

這組人2022年在戀愛與工作上，將會有具體的成果出現。而且在這一年，即使犯了什麼小錯，也容易得到原諒，可以平順地度過。

4.火星週期：生日18日、26日

這組人本來就好動，不容易被定型。這一年也無須為了討好他人，而戴上虛假的面具。如何以自己的方式做出成果，是自己最必須考量的重點。

5.金星週期：生日5日、11日、19日、27日

這組人在2022年，將會增加許多人際交流的機會，並成為團體與團體間的連結。雖然可能會稍嫌麻煩，但是好好處理，將是重要的開運契機。

6.月亮週期：生日6日、12日、20日、28日

這組人善於融入團體之中，並且以自己的方式，改變眾人的走向。由於有著源源不絕的靈感，因此非常適合擔任參謀一類的角色，盡情表達自己的意見。

7.地球週期：7日、13日、21日、29日

這組人充滿韌性，對許多人而言，光是看著他們努力的身姿，就感覺自己也得到了勇氣一般。在2022年將更發揮這種特性，成為人們的領導，以自己的方式發光發熱。

8.土星週期：2日、8日、14日、22日、30日、31日

這組人無論外在如何變動，總是能夠堅持自我。因此在2022年，也將穩紮穩打，無論在有形還是無形方面，都能慢慢地擴大努力成果。

運勢 日本

延伸閱讀

心理測驗／2022開運該買什麼？ 從內心擔憂之事徹底剖析

耶誕節兩星象變化 唐綺陽：要小心口出惡言、滿滿負能量！

3種最容易離婚「生肖組合」 屬馬和這個生肖性格完全相反

2022年星座開運！牡羊追劇有理 這個星座迎來魅力高峰

相關新聞

你的生日幾號？ 從生日剖析「8大星球週期」2022運勢

2022年來到，許多人都很好奇，在這新的一年到底會過得如何。日本網站「ananweb」最近就以生日進行分析，分成八種「星球」的週期，並以此推算每個人在2022年，將出現什麼樣的運勢。

每日星座運勢／摩羯把握表現的機會 切忌太過冒進

2022-01-4 牡羊座 有利運用口才。 整體運：★★★★☆ 今天你的嘴巴像抹了蜜糖，甜蜜的情話能把戀人哄得很開心。對他人真誠的讚揚與鼓勵，讓人覺得你很可愛，還有機會得到對方的小

越努力越幸運！看12星座如何召喚2022年的幸運

在人的運程之中，運氣其實只占一部分。很多幸運，其實是靠人本身的氣運吸引而來，好比樂觀的人總能找到生命的出口、以及努力的人多半會有收穫一樣。那麼，2022年你該如何召喚幸運，讓自己越努力越幸運呢？就跟著

唐綺陽星座運勢週報：2星座感到雨過天晴 水瓶桃花機會變多

水星進水瓶，凸顯溝通能力的重要性，需更加謹言慎行，輿論的力量不可小覷。木星雙魚，關注酒、夢境、宗教等相關話題，為人處事應心存善念。金星逆行，走出負能量氛圍，重拾過去的美好，金牛座、天秤座感到雨過天晴。

迎虎年 民俗專家曝2生肖當心、3生肖旺防爛桃花

元旦連假結束，明天是2022年上班首日，民俗專家廖大乙說，今年虎年立春巧逢「財福春」，整體年運應較去年好，景氣可望改善，...

2022壬寅年想布局台股？民俗專家：金、水類股可逢低接

2021年台股交易熱絡，不少股民滿載而歸，展望2022年，疫情是否會繼續影響全球、台灣，台股是否適合再進場，民俗專家楊登...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。