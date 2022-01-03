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唐綺陽星座運勢週報：2星座感到雨過天晴 水瓶桃花機會變多

聯合新聞網 / 唐綺陽
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供

【唐綺陽星座運勢週報1/03-1/09】

重要星象：水星進水瓶，木星進雙魚，金星逆行。

水星進水瓶，凸顯溝通能力的重要性，需更加謹言慎行，輿論的力量不可小覷。木星雙魚，關注酒、夢境、宗教等相關話題，為人處事應心存善念。金星逆行，走出負能量氛圍，重拾過去的美好，金牛座、天秤座感到雨過天晴。

工作注意：獅子、天蠍、射手、雙魚

獅子：注重工作上的協調，避免各做各的

天蠍：做好整合，拿出自己的想法

射手：壓力要適時排解，別把責任一肩扛

雙魚：省點力氣，用創意解決問題

桃花注意：金牛、巨蟹、天秤、水瓶

金牛：享受於曖昧與試探的趣味

巨蟹：多主動一點，有助感情深溫

天秤：調整過去的模式，展現出體貼

水瓶：形象耳目一新，桃花機會變多

財運注意：牡羊、雙子

牡羊：開銷大增，需花心思理財

雙子：跟著專家學習，能做得好

健康注意：處女、魔羯

處女：有狀況就調整，別忽視小毛病

魔羯：當心過勞壓力大，多注意睡眠

星座運勢 木星 夢境

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