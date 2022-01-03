聽新聞
test
0:00 / 0:00
唐綺陽星座運勢週報：2星座感到雨過天晴 水瓶桃花機會變多
【唐綺陽星座運勢週報1/03-1/09】
重要星象：水星進水瓶，木星進雙魚，金星逆行。
水星進水瓶，凸顯溝通能力的重要性，需更加謹言慎行，輿論的力量不可小覷。木星雙魚，關注酒、夢境、宗教等相關話題，為人處事應心存善念。金星逆行，走出負能量氛圍，重拾過去的美好，金牛座、天秤座感到雨過天晴。
工作注意：獅子、天蠍、射手、雙魚
獅子：注重工作上的協調，避免各做各的
天蠍：做好整合，拿出自己的想法
射手：壓力要適時排解，別把責任一肩扛
雙魚：省點力氣，用創意解決問題
桃花注意：金牛、巨蟹、天秤、水瓶
金牛：享受於曖昧與試探的趣味
巨蟹：多主動一點，有助感情深溫
天秤：調整過去的模式，展現出體貼
水瓶：形象耳目一新，桃花機會變多
財運注意：牡羊、雙子
牡羊：開銷大增，需花心思理財
雙子：跟著專家學習，能做得好
健康注意：處女、魔羯
處女：有狀況就調整，別忽視小毛病
魔羯：當心過勞壓力大，多注意睡眠
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言