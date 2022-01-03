唐綺陽星座運勢週報：2星座感到雨過天晴 水瓶桃花機會變多

元旦連假第二天，也是2022年的第一天，把不好的事都留在過去，清水孟國際塔羅小孟老師替大家整理了12/31-1/2有偏財樂透運的星座、生肖，可以在假期中試試手氣，不過也要提醒需有福報之人才會中大獎，民俗說法，也切勿過度迷信。

2022-01-01 10:55