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2022試試手氣！4星座4生肖連假三天有「偏財樂透運」

聯合新聞網 / 文／清水孟國際塔羅小孟老師
新台幣。（本報系資料庫）
新台幣。（本報系資料庫）

元旦連假第二天，也是2022年的第一天，把不好的事都留在過去，清水孟國際塔羅小孟老師替大家整理了12/31-1/2有偏財樂透運的星座、生肖，可以在假期中試試手氣，不過也要提醒需有福報之人才會中大獎，民俗說法，也切勿過度迷信。

Top4：金牛座

穀神星落入金牛座，顯示金牛座好運不斷，穀神星也代表金色能量，若可以在下注前觀想金色的光茫再下注，金色財氣的能量將能包圍你，讓你奪得頭彩。

Top3：摩羯座

魔羯座，太陽火星落在魔羯座，顯示魔羯座充滿紅色喜氣，若可以綁一條紅線在手上，再用綁紅線的手下注，紅色喜氣的能量將能守護你，讓你成為下一位幸運兒。

Top2：處女座

處女座太陽入偏財宮，這三天靈感很強，容易接收到來自宇宙的靈感能量，建議您只要放鬆心情多聽大海森林音樂，自然腦波頻率就會降低，就能夠冥想出特別數字組合，其組合能有機會讓你中大獎。

Top1：天蠍座

天蠍座木星加速進入偏財宮，今日磁場很好，財運能夠獲得提升，且五形中水生木，建議您在下注前裝一杯水在茶杯底下墊一張抄票，再喝下象徵財水，就能被祖先守護提升偏財運勢，說不定還能中到大獎。

開運生肖：

狗.龍.雞.鼠

開財運方位：

東南方

建議往住家或辦公室東南方尋找投注站下注，好運就能滾滾而來。

開運時辰：

早上07：00-11：00

下午13：00-15：00

晚上19：00-20：00

偏財運 開運 火星 運勢 木星

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