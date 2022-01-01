快訊

羅志祥哭了！沉寂2年清晨po「284字真實心聲」嗨喊：回來了

不斷更新／元旦國道14地雷路段 國3南向追撞死亡車禍

2022年星座開運！牡羊追劇有理 這個星座迎來魅力高峰

聯合新聞網 / 綜合報導
透過星座分析，就能知道2022做什麼可以幫助自我開運。圖片來源／ingimage
透過星座分析，就能知道2022做什麼可以幫助自我開運。圖片來源／ingimage

2022年到來，許多人也相當期待自己在這新的一年，將會有著什麼樣的運勢日本網站「みのり」最近就分析，提示12星座的人分別做什麼事情，可以在2022年中招來好運。

牡羊座

2022年是牡羊座開運的關鍵在想像力。由於這一年容易心想事成，因此要極力避免負面思考。特別是睡前最好保持正面情緒，如果心情不愉快，可以看些結局圓滿的影劇，或是聽一些音樂來提振心情。

金牛座

2022年的金牛座將會增加許多和人接觸的機會，是個拓展人脈與視野的好時機，因此不宜故步自封，有什麼邀約就儘管接受，積極地與人交流正是開運的重點。

雙子座

2022年對雙子座而言，將是會有重大變化的一年。過去所累積的一切事物，將會在這一年徹底展現。因此在碰上有些重要的任務時，大可迎接挑戰，只要認真面對，就會一口氣得到周圍的正面評價。

巨蟹座

巨蟹座在2022年，將是告別壓力、展翅高飛的一年。因此碰到有什麼嶄新的道路，不妨放膽去嘗試，特別是可以提高自己的學習慾望，讓自己擁有更多利器在身，對未來肯定會有重大幫助。

獅子座

2022年的獅子座的運勢相當旺，至今做過的努力，將會獲得非常具體的回報，無論什麼事情幾乎都能順利進行。不過要盡可能避免單打獨鬥，抱持著團體共存共榮的心，才更能夠事半功倍。

處女座

處女座在2022年將有與結婚相關的好運，如果是已經有對象的人，很可能會在這一年出現重要契機，促成開花結果。就算沒有，也可能是找到了新的對象，因此積極地展開交流，更能夠幫助運勢提升。

天秤座

2022年的天秤座容易受到部下或後輩一類的人幫忙，因此自己不需要太過操勞。反之如果心情不好，很可能會進而影響到身體健康，所以調劑好自己的情緒最重要。同時，這也是減肥健身的一大時機。

天蠍座

已經迷失許久的天蠍座，在2022年可望找回真實的自己。同時如果有新挑戰出現，不妨抱持著決心一試，將會有意外成果也說不定。重點就在抱持著自信上陣，就會得到應有的回應。

射手座

對射手座而言，2022該是個好好重整回顧的一年。儘管過程中免不了有些令人後悔的事情，但是透過這個行為，會認清什麼事情才是對自己最重要的。趁機打掃環境、下廚做點什麼東西，也都能夠提升運勢。

魔羯座

2022年的魔羯座開運關鍵，在於多多收集情報，好比從每天新聞的大小事中，抓住能對自己有利的訊息。或者是透過與人交流，傾聽他人的話語，也能夠幫助到自己提升運勢。

水瓶座

水瓶座在2022年適合以自己的步調前進，特別是在眾人面前時，更應該展現出本來的本性，如此就容易出現成果。不過錢財方面，最好以顧慮將來的前提進行考量，才是比較安穩的作法。

雙魚座

雙魚座在2022年有著銳利的直覺，且是12年來魅力本質大爆發的最佳時刻，因此大可相信自己往前邁進。而今年碰到的人物也將是關鍵，好好保持著關係，對未來肯定有著大大加分。

開運 運勢 日本 星座

延伸閱讀

2022年扭轉命運「星座+血型」TOP5 雙魚加這血型將實現理想

感情劇烈生變「星座+血型」TOP3 牡羊女+這血型會「果斷拋棄男人」

2022年「星座+生肖+血型」最強運勢TOP5 屬虎這組合「做什麼都順」

3種最容易離婚「生肖組合」 屬馬和這個生肖性格完全相反

相關新聞

2022年星座開運！牡羊追劇有理 這個星座迎來魅力高峰

2022年到來，許多人也相當期待自己在這新的一年，將會有著什麼樣的運勢。日本網站「みのり」最近就分析，提示12星座的人分別做什麼事情，可以在2022年中招來好運。

每日星座運勢／巨蟹財運超好 投資理財的好日子

2022-01-01牡羊座短評：記得把自己的嘴看緊。【整體運★★★★☆】今天盡量少說話，少出餿主意，謹防在一不小心中遭人嫉恨；與人商務洽談，最好選擇比較舒適的場所，輕鬆交流就能達成協議；周圍正有人在密

唐綺陽2022上半年12星座運勢公開！雙魚正財運飆升 雙子把握金桃花

2021年就要結束，2022年是個全新的開始，不管過得有多糟，都留在今年吧！星座專家唐綺陽也公開了12星座2022上半年運勢，事業、感情、財運一次幫你解答。

塔羅：想多賺點錢！你適合做什麼副業？

疫情期間，碰上薪水凍漲已經是幸運的了，不少人還丟了工作，更慘！山不轉路轉，想要多賺點錢，最快的方法就是多做幾種副業，難怪現在差不多人人都有自己的小副業。眼看著別人靠著副業賺了越來越多錢，你卻不知道從何下手嗎？想知道你的財源在哪裡？就讓科技紫微網用塔羅來告訴你吧。

心理測驗／惡夢溺水還是遇鬼怪？ 瞭解2022年將為什麼事煩心

人生在世，總會碰到許多困難的事情，不過如果能預期到將來，自己的心裡也能比較有所準備。日本網站「恋愛jp」最近就分享一則心理測驗，可以瞭解在2022年時，自己會因為什麼事情勞心勞力。

小孟塔羅：被幸福眷顧！測2022年遇見真命天子指數？

我們容易對外在條件好的人，下一個談戀愛很容易的標籤。但幸福真會比較眷顧他們嗎？其實不盡然，因為遇到錯的人只會不幸。對的人有句歌詞說：「愛要耐心等待仔細，尋找感覺很重要。」已經等待許久的人們，都想知道在新的一年，是否會遇見那個對的人。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，2022年遇見真命天子指數？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。