2022／1月生命靈數運勢分析：3號人有機會脫單 8號人要斷捨離

引用一數作為整個2022的開端:

那是一個喚醒,已經來到路的盡頭,故事的終局,

終於我們無路可去,如果你堅持只看見你的相信,

就只能被留在原地,只剩你;

說不的權益從未被奪去,你知道是時候,不再逃避你的逃避。

生命靈數怎麼算? 以下運勢將以生命靈數1~9數來作為分組的依據, 例如: 1988年08月08日生, 請將所有數字加總至個位數則得到你的生命靈數。 1+9+8+8+0+8+0+8=42 4+2=6,所以範例的生命靈數為6。 若命數為10的朋友請繼續加至個位數即可, Ex:1+0=1,依此類推。 就上例而言,可以優先看「靈數6」的運勢, 再參照加總前的兩數「2、4」輔助著看, 綜合的解讀可以帶給你更多啟發噢! 圖片由左上開始是一,依序到最右下是九。 圖片來源:巧巧提供

生命靈數1

整體運勢:謊言眾多,需要更高的視野,才能在本週期明辨是非,保持自身穩定、不受干擾,才可能在本週期結束時是損失較少的那方;

可能有必須支付大額金錢的傾向,或是看到一些會有高獲利的投資標的,但這些都只會讓你在短期、眼前看起來有展望、或得到實益,後續崩盤的機率卻很高,甚至若你已經在之前一段時間就投入的類似標的,也容易在此刻就開始由正轉逆,建議若有投資的一號人,可以全面檢視自身財務、投資標的的狀況,早點將金錢轉往其他更妥當的地方,未有投資者,則此時不宜進場,小心為上,才能避免不必要的損失。

工作/學習狀況:在學習跟工作上,都容易困於己見的本週期,看似對狀況很有掌握,所以信心滿滿、毫不懷疑的狀態是有點危險的,因為你自認的「好」,可能真的只是自以為,在別人看來或許是另一番解讀,在本週期,容易發現原本以為的做得不錯、評價不錯,可能只是別人一時的應酬話,在做事方向上,隨著這些發現,就有許多要修改的地方;

但這並非在告訴你,原本做的就毫無價值、此路不通,而是在提醒,還有地方是不足的,只要能趁著這時候面對、補足,成果通常就會回到令人滿意的狀態。比較需要提防的是你假裝沒事、假裝一切都好,那麼後續就會持續崩跌,看到問題是本週期必然會發生的,有問題不恐怖,假裝沒事才是可怕的事。

愛情:單身者在尋找新伴侶的路上,容易誤判、誤會別人的意思,誤以為有發展的機會,自顧自的演起一齣沒有對手的對手戲,事實上,本週期認識新對象、有新的發展的機會,都是低的,一號人卻很可能「覺得明明就有」,這些誤會若沒有推你去行動,那麼自己開心也無不可,但最怕的是一號人錯誤的自信滿點,若真的付諸實行、開始攻勢,就會換來失望的結論。

如果喜歡這些感覺,也真的覺得有那麼一回事,不妨多觀察一會兒,別太快下定論會更好。

有伴侶者在關係中,困於自以為的關係很好、和樂融融之中,但其實對方對你有許多的挑剔、不耐煩、覺得你很頑固、喜歡閃避問題,這些不滿意,都會讓伴侶覺得「因為跟你說也沒用,你都會假裝沒事,所以都不要說了」;

關係進入冷淡期的你,別再只是白目覺得對方在給你自由、給你包容了,快從這個假裝沒事的駝鳥洞出來吧!

視嚴重程度,本週期冷淡、冷戰、伴侶消失的機率都高於日常,問題不會自己不見,如果不想被丟下,最好自己先看到、主動處理會比較好一點。

訊息指引:expand your horizon+20 Awakening

那是一個喚醒,已經來到路的盡頭,故事的終局,

終於我們無路可去,如果你堅持只看見你的相信,

就只能被留在原地,只剩你;

說不的權益從未被奪去,你知道是時候,不再逃避你的逃避。

生命靈數2

整體運勢:在年與年的交界,生活正處於一片混亂中,但有可為之處,要用更多的耐性去細判、尋找、等待,極需判斷力來篩選的一月份,考驗二號人的定性,所幸撇開心理上的翻攪,二號人在外在行動上,也一直都不太會妄動,內在緊繃糾結難免,但看似負面跟不舒適的感覺,卻可以幫你穩住腳步,認出它們,就可以更進一步的,不讓其成為你的困擾,並且運用得宜,得到好處;

在外界的雜音很大,大家也都不肯好好說、好好聽的此時,原本既定的計畫可能大量被迫修改,所以有計不如無計,少一點「應該要、都排好」的事,多一點空白、靈活,一月份就用滾動式修正滾過去吧!

工作/學習狀況:學習運勢不佳,這段時間的吸收特別差、容易畫錯重點,比起用既有的方式去練習、去學,更需要找到、或構思新的方案,撞牆期出現,原路不通,靈活換至其他方向才是聰明的;在工作上,與他人有密切連結、要一起完成的事項,很可能都會因為溝通不順,暫時需要擱置、或沒有結論,這樣的卡關會讓你一不小心,就更加倍努力的要居中協調、找出辦法,對二號人來說,與其在此努力,更需要的是認清自己是否已經做完份內該做的事,如果已經完成,那麼居中協調並非你的職責,進度卡關的責任也不在你一個人身上,先放下這些,去完成自己可以進行、掌控的部份吧!

目前停住的這些,需要時間進展,你可以把力氣放在跟自己有關的事務上,可以得到更多成就感。

愛情:單身者在本週期,與他人互動多,機會也多,不過多是只能看看的爛桃花,或許你會發現在找新對象的人還真不少,不過一眼就能看穿他們狀態的你,應該也知道我說的看看就好,是怎麼一回事了,由於週遭出現這些機會,都是為找對象而找對象,比起了解伴侶,更急切的念頭是「先有個人可以一起取暖」,所以無論是你,或是其他人都好,是活體就好了,這恐怕離你想要的愛情差得太遠,看看就好,認真就不必了。

有伴侶者面臨溝通失利的狀態,不易取得共識,伴侶更容易丟出各種看似合理、實則胡扯的說法,但容易過份認真的二號人,卻會很認真的順著這每一個錯亂、甚至相衝突的邏輯思考,然後在其中不斷撞牆,若二號人想終結這樣的爭吵,務必得冷靜下來,對於對方的各種說法,都得先跨過表面,去看看是什麼讓他說出這些,整理過後,你方能在關係中當那個引路的人,讓你們一起離開眼前這個沒有共識的泥淖。

訊息指引:resourcefulness+King of Feathers(R)

清償舊帳,讓過去都過去,重新整理後的餘裕,

敢於留白的最豐盛富裕,那空白,是戰勝匱乏的戰利品。

生命靈數3

整體運勢:擺脫煩惱跟瑣事,重拾對生活的積極態度,夢想實現的本週期,三號人看待任何事物,都能看到其可為之處,這些「看見」便能為你帶來實際的生活改善;與人溝通順利、也夠得到正向的回應,跟該有的位置,對於之前曾經擱置、停擺的事務,仍未有定論的、當時沒有想到辦法的、卡住的,都可以再撿回來試試看,通常都能想出應對的方式,讓事情接續運轉下去;

伴隨著煩人事大量遠離,雖是好事,但那些煩人的,也可能是你一念之執曾經想緊抓但是無用、勉強撐著的,所以不免帶著一些些無奈跟遺憾,但結果終歸是往好的地方去,認清並回到現實中,三號人會知道一切都好,比之前更好。

工作/學習狀況:專業上適合重整旗鼓,適合終結舊計畫、開啟新方案,在提案、構思新的工作進度,跟「思考、邏輯、整頓」有關之事務,都會相當順利,也容易得到認可、附議,眾人的追隨;

本週期不但適合做夢,更能促成夢想成真,找到解決方案,只要你願意多點耐性說明,登高一呼便能集眾人之力,對受雇於他人者,可以得到在上位者的資源跟協助,在學習階段中,也能得到他人經驗的傳授,只要你願意開口去問,創業或獨立工作者,找到的資源範圍則更大一點,只要你願意構思完整的方案,也適合募資的推動,無論在哪個領域,都是氣象一新,適合重新整裝出發的週期,請好好把握。

愛情:單身者能有被動被追求的機會出現,可以享受一段被仰慕的時光,此外,這段時間出現的機會,後續能繼續發展的可能性也居高,可以評估一下是否適合,若不設限,是很有機會擺脫單身的;

不過三號人還是得注意一下,姿態別擺得太高、太難聊天、或把聊天門檻設得太高,一開口就是艱深話題的話,會讓人覺得只能欣賞,不能進攻,親和力的展現,就是脫單的要旨,請銘記並執行就對了。

有伴侶者,與伴侶的互動、溝通皆好,在氣氛佳的本週期,也適合釐清誤會,把話說開,如果期待對方能跟上腳步,有什麼要求,在這段時間提出來討論,過關、被對方認可的機率也高;

當然對於希望關係升級,也很適合推動,任何要求跟溝通過程中雖有軟釘子,但只要三號人願意耐住性子,多說幾句好話,通常也就過關了,最好的狀態就是只要努力,就能得到回報的事,想做的,不要等,就是現在了!

(翻譯:畢竟你也知道通常愛情都不是努力就可以的,能努力就有回報,還不快抓緊時機嗎?)

訊息指引:Follow the how+The Sun

不抵抗,只是看見你的看見,接著實踐,

那曾以為是夢中的一切,便如實來到,就在眼前。

生命靈數4

整體運勢:生活表面看似平靜,內在卻落差極大,無法跟自己討論出方向,在一年之初,命運積極的推你看見那些內外落差過大的部份,好讓你有機會面對長久以來逃避、忽略不看的問題;

不過外在生活環境仍是穩定的,原本該照走的計畫,都一分不差的正常運行,身旁的支援系統:家人、朋友,也都很願意協助你,但這些美好,都極可能因為卡在你一個腦袋轉不過來,就完全被擋下,擋下這些好意跟幫助的也不是別人,正是你自己。

對四號人來說,若一直都只想自己承擔問題,不向外求援、不行動,只忙著憂心,那麼憂慮的事很快就會從想像跑到現實的眼前,你必須先一步行動,讓旁人知道你的煩惱,才可能從這種困頓的情緒中脫離。

工作/學習狀況:在工作上,原本已在順利進行的事項,仍能持續有產出、得到報酬,當下穩固,看似不用改變,但其實已經到了「該想點新辦法應對」的時候,不過多數四號人仍會將焦點放在「用更多力氣去維持舊有的模式」上,期待能延長當下做法,期待改變能夠更晚、甚至不用到來,這種用盡全力固守既有模式的做法,若你願意客觀的檢視,就會知道它其實已經在虛耗你的成本,可能是實質的財務損失,也可能是你必須付出比以前更多的時間、或其它成本才能「看起來一切都好,跟過去一樣」。

所以該離職的、該獲利了結的、該認賠殺出的,都是該動了,時間已經不多,比起等待,先一步邁開步伐,可以避免那些不在檯面的虧損繼續。

愛情:單身者尋找新關係有點困難,在於你總把自己放在安全的地方、只做習慣的事、只去原本會去的地方,雖然也知道現在的舒適圈,並非真的舒適,但懶得動、懶得想、每次討論或一開始思考,總是覺得「天啊好累好煩,明天再說」的你,是很難脫離單身的;

但事實上就如開頭所說,只要能夠把這個煩惱跟旁人說,就能得到積極的幫忙,我想你也知道的,所以真想脫離單身,就把很累、好懶,先封存到櫃子裡吧!你需要更積極一點才行。

有伴侶者,另一半正很努力的要引導你前進,不過你似乎都當成沒看見,聽不懂,這已經讓對方不斷對你扣分,

當然,你本人一定會堅稱自己毫無所覺「一切不是都好嗎?」的,不然就不得不、非要改變不可了,本週期會感到關係雖然還在進行,但你說什麼、做什麼,都似乎只是自顧自的獨角戲了,其實這樣的狀態已經持續滿長一段時間,雖然關係看似未斷、也不可斷,不過事實是,如果你不積極點,似乎所剩時間也不多了。

所以在關係中,如果有逃避面對的問題,勸你還是當那個先行的人吧!因為問題看起來不在對方,就在你的頑固裡面。

訊息指引:Being grateful+Queen Of Feathers

看見那連自己都不願承認的局部,碎裂且殘缺的,也是你,

懂得,才知道那些陰影的可貴,貴得無法被任何光明代替。

生命靈數5

整體運勢:生命中有些不當的期待,正陸續落空中,對五號人來說,一月是個「從夢中轉醒」的重要週期,可能藉由財務損失或大額付出、某期待事務落空、情緒的大起大落,來讓你正視問題;

若你過去有很多「先不管、先當成是這樣就好了」的決定,那代表你有很多逃避認清的事實是尚未解決的,這些「假裝一切都好」的事,將在本月份崩盤,一次清算並終結,但都是為了讓你把餘裕空給真正有用的事而發生,原本過份理想化的事,雖然將被終結或是讓成果打折,可你同時也會得到很務實、有用的做法,讓夢想、期待,不再只是掛在夢中,經過這樣的轉化跟推動,才能真的落實到現實生活裡。

工作/學習狀況:在專業上能夠在新的事務上,得到認可,原有的方法、正在進行中的工作,可能有許多你明知,但不想去改的缺漏,在一月份會被確認此路不通,過程當然不會太愉快,如果你一點心理準備都沒有的話,就會順便帶來一些損失、自我價值的動搖跟煎熬,所以最好的辦法,就是快命運一步,先自己去檢視那些問題,便能降低本週期的動盪、被逼迫前進的感覺。

主動選擇開拓跟前進,適合用務實方法、取代原有的投機取巧、敷衍帶過,也適合主動承擔重任,或成為對外決策、發言的角色;轉換期難免很多焦慮、不穩定,但主動去做,這些動盪過去後,就會為事業或學習帶來全新、更富生機的新氣象。

愛情:單身者在追求新關係上,會有兩種極端的角色出現,一個是乍看會覺得各方面條件都夢幻到不行的,另一個則是樸實無華、看似很一般的角色,對五號人來說,或許也能分辨該選擇的,應該是後者,後者的真實才能讓你們真的一起過生活,但卻很可能一時腦子燒壞,就選擇錯誤,雖然即便選錯,你還是能繞回正軌,不過過程中的消耗是很累人的,單身的五號人在此階段的考題是識別,當你越堅定,就能提高在本週期終結單身的機會。

在看不到對象的狀態下,這個流運說的就是認清自己在尋找伴侶上,不切實際的部份,唯有釐清自身狀態,才能脫離單身了。

有伴侶者,在關係中感到失望,因為很多事,你覺得對方「應該」的,他似乎都沒做、或是表現只是差強人意,陸續累積的事件,會讓五號人不但自我懷疑,當然也會懷疑對方、懷疑這段感情;

但你可能忘了認清,沒有人、也沒有什麼是「應該」的,如果你覺得在感情中多出了這些不愉快的事件,很可能就是來自於這種不切實際的期待,既是由你開始,當然就可以由你決定終結,比起在心裡抱怨「應該」,不如直接把期待說出口吧!這會讓你直接得到想要的,也能重啟關係中的溝通,讓感情變得穩定。

訊息指引:The view from the top+The Emperor

別困在這裡,只選擇待在原地,會讓你只看到困境,錯以為遠景不可及,

但你知道的,我們總在退退進進之間前行,

得先一步,然後就再一步了,讓思考退行,行動先行,難行其實總能行。

生命靈數6

整體運勢:內在動力滿滿,面對的外在卻各處都窒礙難行的本週期,六號人最主要面對的課題,就在於「如何調伏內在躁動」,這股想做點什麼的莫名渴望,很容易就讓你在關鍵時刻誤判、下錯決定,尤其該注意那種「無論如何都想先試試看」的念頭,最好可以跟其他思考較稹密的對象先討論過,再評估是否真的要付諸執行,本週期未經多思考、討論後的行動,都可能帶來財務上巨大的損失,以及期待落空,或是根本就白忙一場。

整體而言,靜比動好,多觀望的態度,會讓損失跟可能的風險都降到最低。

工作/學習狀況:在專業或學習、思考吸收上,都可能有聽錯指令的狀況發生,經常是因為未察覺自己內在長期處於躁動狀態,沒有耐心好好聽完全盤的計畫跟指令,即便人仍在現場,但腦子早就不知道飛到哪兒去了,總是落入自顧自的、自己想像的小宇宙,當然對於外界的聲音、資訊,就會聽不完全,最終落入成果不如預期,或是完全畫錯重點的窘境,本週期要面對的考核又相當要求精準,微小的差錯都會被挑出來,這一連串的因素,都會導致最終成果不怎麼樣,考試未過、退件重來,都是前述狀況極可能帶來的結果。

六號人在工作時,務必得多提醒自己回到每個當下、眼前,好好聽好、想好再動,較能避免這些挫敗的事件發生。

愛情:單身者在追求新伴侶的運勢低迷,建議這段時間就拿來休養生息比較好,因為節慶氣氛的集體催眠效果,可能讓六號人覺得這也可以、那也可行、都試試看,四處散發費洛蒙的同時,很有機會表錯情、誤解他人對你有意思,看不出那是一種禮貌跟客氣,執意熱情的狀態下,就很容易留下負評;

六號人們仍可以抱持期待,但比起主動,建議就用觀察、等待,取代躁進,會讓表錯情的風險降低,至於積極的發展,就留給後話吧!

有伴侶者在關係中易有溝通不良的問題,或許這已經持續一段時間了,就是伴侶對你說的A,你總是能把它誤解成B,相同事件累積太多,伴侶的情緒、或是開始覺得「你這樣不行,我要好好指正你」的心情,就會在本週期一湧而出,帶來關係間的不和諧,不過並非是熱吵的氣氛,是一種冷淡、冷眼看待不回應,對一頭熱、沒有發覺自己哪裡有問題的六號人來說,可能會忽略,或是即便看到也只是微感疑惑,請六號人務必注意這個警訊,比起自顧自的覺得現況不錯,建議還是多看看對方臉色、不確定的事多詢問對方意見,會更能避免在感情中被冷處理的窘況。

訊息指引:Living Brave+Five Of Feathers

失望的都會被跨過,在今天之後,

每一刻都是全新的片刻,我們從不會錯過什麼,

不想要的,別輕易去拿,該拒絕的都該說出口。

生命靈數7

整體運勢:外界局勢混亂,七號人的內在在一開春也不太平靜,能做的部份不多,過多的行動可能帶來財務損失,尤其得慎防詐騙,思考加上訊息混亂,在判斷力降低的本週期,很容易就誤信他人,損失的金額不小,當你越想「快點把這些麻煩都辦一辦」或覺得「這個機會太夢幻了,千載難逢」就越容易荷包破洞,要阻止這些因為一時腦子卡住,亂花錢的衝動,也挺困難,除非你口袋裡沒什麼東西了;

所以反正都是要支出的,就先做好財務計畫吧!想想之前一直考慮買些什麼,但考慮金錢一直擱置的,在這個時間添購,會是不錯的方式,不做新的計畫,往回考慮過去曾想過但未執行的,用這些先佔去預算,就較能避免意外的財損。

工作/學習狀況:專業上多做少得,是比較辛苦的時期,比起開展新的計畫、或是學習新的東西,更適合回顧過往的缺漏、缺失來做補正,若你沒有先做這些回顧,這些缺失也可能被挖出來,丟在你的面前要你面對,所以比起被別人糾正,自己先行動的壓力會少很多;大部份都是做得不夠紮實的計畫,當時可能東缺西漏,或是想快速結案,便宜行事的,都會被有心人抓出來;

比起做出實績,本週期適合對過去一段時間的工作回顧,把不穩的根基補足,是比較務實的做法。

愛情:單身者在關係中,容易遇到不適合的追求者,這些人之於你的意義,並不在追求,而是回頭檢視自身的狀況,從他們身上,你可能看到是自己內在的匱乏感才吸引來這樣的對象,也可能是看到了過去情感、或信念上的錯誤,是如何讓你在感情的世界中選錯對象,藉由這些反面教材攤在你的面前,當你能看出事件背後要告訴你的事,便能讓你在後續選擇新伴侶的路上,更加順利。

有伴侶者在關係中,會面臨伴侶對你的測試,這些反覆的態度、迂迴的話語,都會讓七號人有點難以應付、懷疑人生,比起忙著回應伴侶的測試,七號人更應該為自己多留一點空間跟餘地,去看看伴侶真實的需求,是否真的是他嘴上說的那樣,若不是,你也知道,那為什麼還要忙著回應呢?你害怕不回應會帶來什麼後果嗎?

停止這些「自願接受情緒勒索」的互動模式,不回應那些迂迴的測試,問出你心中的疑惑,直球對決來終止這個不健康的循環吧!

訊息指引:The best thing are priceless+Ten Of Feathers

化繁為簡,我們從不急著去哪兒,回到最初的平靜中,

沒有那麼多理所應當、不可缺少的,

如果有,一定都不是來自於太少,因為我們總是拿得太多,早就超過。

生命靈數8

整體運勢:外在局勢出現轉變,可能在2021年底就有徵兆,到了一月份會更明顯,原本的做法、覺得可以盈利的方式、或原本待習慣的圈子,雖然都還是會帶來好處,好像「可以再待一下」,不過都已經到了末端,是該想下一步的時候了;

在一月份這個轉換的時間點,自然也會出現很多可以考慮、跳過去的新想法、新機會出現,對八號人來說都是加分的機會,但「跨過去新的」這個選項是開放的選項,當下看起來並沒有特別迫切的需要,若你能不戀棧既有的模式、眼前短期的利益,才能順利看見、跨過,越換、越能跟上變動,都是往上的,請務必勤勞點跟上囉!

工作/學習狀況:在專業跟學習上,明顯來到一個轉換點,原本該競爭的、或做不出結果的,都幾乎已經成定論,當然能帶來實質成果的,也是在收獲的階段了,如果還有卡在一半、不上不下的事,多是等待被淘汰,但你還不肯放手的,若手邊有這些食之無味、棄之可惜、正在進行中的事項,建議也可以深入想想繼續進行的必要性,時間跟新的機會是不等人的,在一月份,必須面臨許多割捨、選擇新的,對待在既有模式中無法再成長的八號人來說,得有更多斷捨離的勇氣,即將前往之處更有可為,該起身而行了。

愛情:單身者在新的關係上將有斬獲,但對象是你以前沒有想過的類型,對你而言更可能說出「這不是我的菜、我不考慮」,不過機會就在其間,如果你願意放下限制,用開放一點的心態去試試看,會發現能夠擦出意外的火花,覺得對方也滿有趣的,也會有更進一步的發展機會,意外的找到適合的對象;

只要八號人不要守著舊規,就能提高在農曆年前迎來春天的機會。

有伴侶者在關係中,將與伴侶有意見上的紛歧,非直接的衝突,不滿在檯面下蘊釀著,一旦爆發,可能就有直接被冷處理的風險存在,在這個寒冬若不想被冷落,那麼就得多點主動,去主動面對伴侶的不滿、冷淡,積極的處理,才可能讓看似無事,但正在一點點小扣分的狀態被穩住,不致越扣分數越低,當你能看見問題,化主動為被動,跟伴侶的關係就能持續保溫。

訊息指引:Love Win+The Chariot

選擇更好的,你總有處可去,有路可走,

不讓恐懼將你困在原地,再等著它將你驅動,我們總有選擇,

選所愛的,在你認出恐懼之後。

生命靈數9

整體運勢:心情終於能留出大片空白的九號人,在一月份雖會面臨一些失望或失去某物的局面,不過因為沒有對更快、更好、更上一層樓,有太多不切實際的期待,這些失落感似乎不太能困住你了,深明背後的意義,雖然無奈但也還算能接受,說不上好心情,但至少能穩穩的、不慌張的順應局勢,夾在這混亂、年與年之間的交界間,也算是受到祝福的;

有了餘裕、放下執著的你,能夠看清事情的根源本質,凡在所有看得到、摸得到的成果上,都是可期待的好,眼前生活一切安好,並伴隨微微的無奈感,這大概就是人生(?)

工作/學習狀況:在專業跟學習上,都能依照進度而行,該有的年末紅包,是不會小的,荷包滿滿,收支平衡,帶來不小的成就感;

不過職場小人、對你的成就有更多想法的人,也正嚴密的看著你「都在做些什麼」他們正期待著收割你的豐收,或是覺得你的創意不算創意,他們自己來也可以,九號人會為此感到憤怒又無奈,但,就把焦點放在眼前的豐盛上吧!

這些人際上的困擾,或是他人的抄襲,都只是階段性的小阻礙,事實上並不會持續同一狀況太久,只要你穩住現況、不動聲色,這些煩人的事都只會短暫出現,約莫一到兩週間,很快的在農曆新年前,就會告終。

愛情:單身者在追求新關係上,因為不設限、沒有太多想法,這些放空跟留白,都反而能讓九號人看到新的機會,並且因為這些放鬆、放空,意外的就快速發展了起來,就算進度不快,也至少有在旁觀望、喜歡你的新對象,九號人在不緊繃、沒有太大目的導向的狀態下,可望找到往戀愛方向前進的對象。

有伴侶者則不建議有太多主動的付出,特別是你總抱持著「我做這些是希望你也這樣回報我」的孩子們,比起不斷的給以求換取對方更多回應,你可能沒有想過,不作為可能才是更能讓對方注意到的狀態,無論現況感情狀態如何,經常過份認真努力的你,給自己放個假吧!

對於關係已在穩定的你,可以讓對方有更多空間表現,對於覺得總受冷落的人,則可因為這樣的退一步,讓對方有點警覺,變得積極,如果你覺得對方越來越被動,那麼也得回過頭看看,這個被動可能不只是因為對方單方面的消極,你的過度努力也是推手。

訊息指引:see behind the mask+The World(R)

不困在這裡,不在住在恐懼與想像裡頭,

跨越表象的困惑,你知道總會到來,那個你深信不疑的盡頭。

*本篇文章為授權報導專欄,未經同意禁止轉載。