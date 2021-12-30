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3種最容易離婚「生肖組合」 屬馬和這個生肖性格完全相反
感情事捉摸不定，有時交往再久，卻還是到結婚的時候，才發現兩個人其實沒那麼合，造成許多摩擦。日本網站「愛カツ」最近就以生肖進行分析，選出三種最容易離婚的男女組合。
第三名：屬羊的女性與屬虎的男性
屬羊的女生個性溫和，不喜歡爭吵，但是虎男卻是情緒變化很大，好的時候雖然溫柔，但心情一差就容易大呼小叫。雖然羊女可能會一時認為「這是男性的魅力所在」，然而終究會感到厭倦，走上離婚分手一途。
第二名：屬雞的女性與屬馬的男性
屬雞的女生講求細心，甚至到有一些神經質的地步。相對地，馬男則做事覺得有個大概就好，因此雙方正好處在完全相反的性格。結婚初期可能會對不同之處感到有趣，但在長久堆積之下，彼此的關係會越來越疏遠。
第一名：屬虎的女性與屬猴的男性
屬猴的男生有三心二意的特質，即使結婚了仍是本性難移，常常背地裡找上其他關係曖昧的女性。然而這一切卻逃不過虎女銳利的法眼，結果就容易產生糾紛，成為離婚的引爆點。
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