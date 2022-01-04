測字：2022年你將擺脫厄運？關鍵就在這件事

新年新氣象，進入2022年，時運也開始了新一輪的變化。相信大家都希望好運隨身，偏偏偶爾還是會遇上厄運來攪局，該如何避開呢？就讓科技紫微網用測字來占卜一下，為你提供擺脫厄運的關鍵，讓你更能有效的趨吉避凶。

測字選項：

圖片來源：科技紫微網

選擇「時」字：守時守信，與時俱進

時，時間，時機、時運也。2022年擺脫厄運的關鍵在於管理好時間，守時誠信，與時俱進，方可把握時機，贏得好運。這一年，時間對於你來說就是名譽、機會和命運。時不我待，忌怠惰、拖延。把時間安排得合理、有效，拜見重要的人，做更多的事，追趕並運用時間，便有機會避開厄運。

選擇「來」字：眼光放遠，來日方長

來就是未來、將來。因此2022年擺脫厄運的關鍵是忘掉過去，擁抱現在，展望未來。把眼光放遠，努力耕耘，未來就會有無限風光。過往雖然有許多美好回憶，但別讓它成為你的絆腳石，而是要把它轉換成向前的動力。心中有了力量與方向，用時間來讓夢想茁壯成長，該是你的東西總有一天會得來。

選擇「運」字：運用人脈，借力使力

運代表運行、運用、氣運。2022年想要擺脫厄運，關鍵在於貴人助力。因此要好好運作人際關係，人緣好了，助力就有了，自然厄運遠離，好運進來。與人互動相處應真心實意，心懷善念，多結善緣，不斷給心靈注入積極信號，就可贏得好人緣，迎來吉祥與好運。

選擇「轉」字：轉變方向，從頭再來

轉有轉換、轉向、改變之意，反映出你2022年擺脫厄運的關鍵就是做出改變——敢於重新開始，運用新思維，才有機會迎來好運。改變只是一念之間的事，此路行不通，就要鼓起勇氣轉換一條道路。換路前行雖不易，卻有不同的風景與收穫。你若停留，氣運受阻；你若求變，就能逆轉頹勢，也才有機會迎來春暖花開、好運連連。

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