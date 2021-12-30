財神來賀喜！2022年財運最旺生肖TOP5

很多人對財運的概念有誤，認為財運就代表投資賺錢、中獎或撿到錢等等偏財。其實財運涵蓋的範圍比那個廣泛得多，包含正財、偏財、甚至防堵漏財也算。即將進入2022年，科技紫微網綜合分析了接下來這一年的生肖財運，選出了五大生肖。恭喜你們2022年榮登財運亨通寶座！

生肖鼠 你對財富有多渴望，財運就會有多興旺。在2022年尤其明顯，不管是大規模的合夥創業賺正財，或是小規模的兼差副業賺偏財，運勢都對你很有利，而且越努力付出越容易有機會降臨，可不要因為運勢旺就想偷懶喔！

生肖牛 向來踏實的你，正財會是你在2022年的一大亮點。過往的努力換來了美好的收穫，雖然賺錢的路並不輕鬆，但你能明顯感受到付出終於有了代價。偏財方面雖然不像正財那麼順遂，但投資走穩健路線就能避開損失，千萬不要本末倒置。

生肖龍 正財方面運勢很不錯，尤利於爭取專業加給或是績效獎金，另外要謹記貴人生財的道理，多和朋友、長輩交流，獲取商機，有助於財富累積。不要貪心賺快錢，更不要動念想賭一把，以盡量避免破財之憂。

生肖雞 眼光放遠，財富格局自然變廣。這一年你的財路能朝四方八方拓展，即使日常生活也不乏賺到錢的機會，例如有人主動找上門談合作、投資獲利等等。但是經營人脈的支出也同時變多，記得透過控制預算、記帳節流等方式來管理。

生肖狗 以往你只懂得埋頭賺錢或是傻傻存錢，在2022年開始有了變化。你變得注重整體財務狀況的控管，像是把自己當成一間公司在經營那樣，開源、節流、準備預備金，並且又得到運勢的助力，因此身價節節高升。

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