殺破狼周運勢／金牛受到貴人拔擢 單身天蠍桃花旺

白羊座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在志業宮位，同時金星在志業宮位退行，過去的工作履歷受到重視，肩負一個光鮮亮麗的任務，新月期間，可許下與事業、成就、工作相關的願望，會有良好的能量幫助。

感情運方面，木星與海王星齊聚秘密宮位，對某個人的愛慕一天天的加深，雙方互動曖昧，明眼人都看得出你在暗戀對方了。某些白羊座的秘密戀情曝光，對方會是令許多人傾慕的人物。

本週須注意的部分

學業運方面，在學業宮位的火星受到海王星影響，學期進入尾聲，還有許多功課或作業沒完成，每天要熬夜趕報告，並需應付許多考試，學業壓力大。某些白羊座則是許多科目都處於被當的邊緣，不知該不該休學。

人際關係方面，在人際關係宮位的土星與水星呈現合相，並受到天王星影響，說話需特別謹言慎行，有些傷害他人的言論容易受到反噬。某些白羊座人際關係不討喜，不論做什麼事情都容易被挑毛病。

金牛座：

整體運勢

學業運方面，新月發生在學業宮位，同時金星在學業宮位退行，會遇到十分照顧你的恩師，萌生回到校園進修的想法。新月期間，可許下與學業有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

人際關係方面，木星進入人際關係宮位，受到貴人的拔擢，社會地位提升，成為大家想要沾光的人物，交際應酬也因此變多。但此時也要分清楚哪些人可以信任？哪些人只是酒肉朋友？

本週須注意的部分

感情運方面，在慾望宮位的火星受到海王星影響，朋友與戀人要有明確的區分，特別是肢體觸碰要小心，容易被認定為性騷擾。單身的金牛座要當心有些人只是想騙砲，並不想對你負責。

工作運方面，在志業宮位的土星受到天王星影響，很想在目前的領域中突破現狀，卻被老舊的組織、食古不化的上司消磨掉寶貴的青春，會想轉換跑道，從事更有挑戰性的工作。

雙子座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在財務宮位，同時金星在財務宮位退行，欠了很久的債務終於還清了，感覺輕鬆許多。新月期間，可許下投資、理財、金錢、債務……等相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

工作運方面，木星進入志業宮位，正在轉換跑道以及正在找工作的雙子座會進入一家大型企業工作，薪資、待遇與福利都不錯。工作穩定的雙子座，則會晉升主管職務，管理一個龐大的組織。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的火星受到志業宮位的海王星影響，另一半對事業以及未來的規劃毫無頭緒，面對如此沒鬥志的伴侶會感到生氣。某些雙子座陷入職場戀愛，但下班後與對方的相處完全輕鬆不下來。

健康運方面，金星持續在疾厄宮未退行，有些老毛病總是不斷復發，可在新月期間會找到良好醫師整治，似乎獲得大幅改善，新月期間許下與健康有關的願望，疾病可望治癒。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在感情宮位，同時金星在感情宮位退行，與過去的戀人舊情復燃，兩人以結婚為基礎，重新開始。感情穩定的巨蟹座，與喜歡的人會一起同居生活。新月期間，可許下與感情有關的願望，會有良好的能量幫助。

學業運方面，木星進入學業宮位，會到海外進修、當交換學生，或是有參加重要學術交流活動的機會。已經進入社會的巨蟹座，也會想重回校園，補強專業知識的不足，能提升自己在職場上的價值。

本週須注意的部分

工作運方面，火星持續在工作宮位行進，並受到海外宮位的海王星影響，這段時間必須使用大量外語與海外人士合作，會覺得自己語言能力不足，感到自卑。某些巨蟹座則是被人質疑專業能力，覺得受到污辱。

健康運方面，火星持續在健康宮位行進，工作感到嚴重過勞，體力過度消耗，每天都覺得十分疲憊。這段時間需特別注意血光之災，容易發生意外傷害，或是罹患急性疾病。

獅子座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在工作宮位，同時金星在工作宮位退行，過去在職場上的重要履歷，成為許多單位爭相挖角的人物，但你會想回鍋到氣氛較為融洽的單位裏工作。新月期間，可許下與工作有關的願望，會有良好的能量幫助。

金錢運方面，木星進入到財務宮位，年底會因為各種促銷活動買到物超所值的東西，善用信用卡的點數優惠，能獲得自己喜愛的贈品。有投資習慣的獅子座，此時重新佈局進場，會有大幅獲利空間。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的火星受到海王星影響，與戀愛對象會因為財務問題發生爭執，或是親密關係不協調，使得某方有肉體出軌的現象。有子女或是寵物的獅子座，孩子的健康狀況令你十分擔心，會花很多錢在醫療費用上。

健康運方面，金星持續在健康宮位退行，並與新月合相，同時木星進入疾厄宮位，運動量減少許多，原本已經減下來的體重再度嚴重復胖。某些獅子座則是因為最近常休假又喜歡享受，不知不覺發福許多。

處女座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在戀愛宮位，同時金星在戀愛宮位退行，與前任情人重逢，雙方舊情復燃，有復合的可能。某些處女座遇到新戀情，正在熱戀中。新月期間，可許下與戀愛有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的火星受到海王星影響，家庭氣氛不佳，有些麻煩的問題難以解決。某些處女座與鄰居發生糾紛，生活空間受到無妄之災，必須要花很多金錢修繕。

工作運方面，在工作宮位的水星與土星皆受到在海外宮位的天王星影響，上司會想將你外派到偏遠地區工作，藉此理由逼退你。某些處女座則是需要與外國客戶周旋，在語言溝通上有些困難。

健康運方面，水星與土星合相在健康宮位，工作嚴重過勞，同時因為氣候溫差大的關係，容易著涼感冒，不要忽略這些疾病與勞累，可能因此衍生成慢性疾病，以後更難治療。

天秤座：

整體運勢

家宅運方面，新月發生在家宅宮位，同時金星在家宅宮位退行，長期在外地的家人回來探望，家中難得有大團圓的景象。新月期間，可許下與家庭、家宅有關的願望，會有良好的能量幫助。

工作運方面，木星進入工作宮位，將會轉換到較大的組織或是公司工作，薪資也會更上一層樓。工作穩定的天秤座，會承接一份人人稱羨的案件，內容輕鬆有趣，待遇也很優渥。

本週須注意的部分

溝通運方面，在溝通宮位的火星受到海王星影響，在職場上遇到有理說不清、邏輯異於常人的人物，不但常常讓你對許多事感到生氣，還妨礙工作進度，覺得十分苦惱。

感情運方面，在戀愛宮位的土星受到天王星影響，陷入愛戀中，才發現自己所選擇的對象很渣，雖然很想分手，卻無法下定決心。某些有穩定交往對象的天秤座，會感到愛情與麵包同等重要。

天蠍座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在面試宮位，同時金星在面試宮位退行，面試新工作時會遇到以前學校的學長姐，在人脈優勢下，可錄取進入嚮往的單位。某些天蠍座則是回到母校任教或工作，許多回憶湧上心頭。

感情運方面，木星進入戀愛宮位，與喜歡的對象展開同居生活，相處甜蜜。單身的天蠍座桃花運勢旺，吸引很多追求者，不過有些天蠍座不急於談戀愛，容易迷戀偶像，或是會收養新寵物。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的土星受到天王星影響，家中有病患需要長時間看顧，身心壓力較大。某些天蠍座則是房貸或是房租費用超過經濟負荷，每個月都嚴重透支。

金錢運方面，火星持續在金錢宮位行進，受到海王星影響，預期外的支出過多，造成經濟狀況吃緊。某些天蠍座正準備迎接新的小生命誕生，會花很多錢購買幼兒所需的用品。

射手座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在金錢宮位，同時金星在金錢宮位退行，會收到一張大面額的支票，但要過一兩個月才能兌現。某些射手座會獲得公司的配股，價值很高，卻暫時不能賣掉。

家宅運方面，木星進入家宅宮位，會在這段時間用划算的價錢買賣新屋，搬進良好的居所。某些射手座家中有人正在辦婚嫁相關喜事，雖然繁忙，但仍感到愉悅。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的天王星受到溝通宮位的土星影響，在工作領域中需要重新學習新的技術，門檻很高，有強烈的挫折感。某些射手座在職場與同事、客戶溝通不良，會有些許的社交恐懼症。

健康運方面，火星持續在命宮行進，火氣較大，容易有嘴破、長痘痘的問題。情緒較為暴躁，與人一言不合就吵了起來，需注意人身安全。同時當心血光之災，容易發生意外傷害，罹患急性疾病的機率也較高。

摩羯座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在命宮，同時金星在命宮退行，與曾經喜歡的人重逢，雙方會因此舊情復燃。不吃回頭草的摩羯座，也會遇到跟初戀情人很像的人物，因而怦然心動。新月期間，可許下與感情有關的願望，會獲得新月能量的祝福。

工作運方面，木星進入面試、考試宮位，面試新工作時十分討喜，很快就會收到錄取通知，然而同在面試宮位的海王星相位不良，要當心進入到掛羊頭賣狗肉的公司。參加國家考試的摩羯座，成績可跨越門檻，進入公務機關服務。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的土星受到天王星影響，目前工作或是經濟狀況不太穩定，常有預期外的支出，對於金錢會十分沒有安全感。會想轉換較為穩定的行業，才能維持生活。

交通運方面，在交通宮位的海王星受到火星影響，出門容易迷路，造成嚴重遲到。即便是搭乘計程車，也容易遇到路痴司機，不但無法把你帶到正確的地點，還得付費給對方。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在心靈宮位，同時金星在心靈宮位退行，與暗戀過的對象重逢，有很多交流的機會，未來有發展的可能。新月期間，可許下有關情感、靈魂伴侶相關的願望，會獲得新月能量的祝福。

金錢運方面，木星進入金錢宮位，今年年終獎金比以往優厚，或是年後將會被調高薪水，可過得較為富裕。某些水瓶座經營副業有成，收入增加，未來甚至可以取代正職。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的火星受到海王星影響，網購某些商品，感覺受騙上當，卻無法退款，只能自認倒霉。某些水瓶座被親朋好友推銷保險或直銷，不想購買卻還被嗆聲，覺得對方很沒品。

家宅運方面，在家宅宮位的天王星受到土星影響，居住環境遇到惡鄰居，有理說不清，安全受到威脅，會想搬家。某些水瓶座的家人精神狀況不佳，常感到困擾。

雙魚座：

整體運勢

人際關係方面，新月發生在人際關係宮位，同時金星在人際關係宮位退行，遇到任何困難，不妨尋求過去交情不錯的人脈，會遇到貴人幫助。新月期間，可許下人際關係相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，木星進入命宮，與海王星同宮，會是桃花盛開的時期，如果好好表現自身的才能與特質，會有許多人被你吸引。已經有穩定感情對象的雙魚座，要當心爛桃花的糾纏。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的火星受到海王星影響，工作量暴增，除了原來份內的業務之外，額外的雜事也增加不少，許多雙魚座嘗試開發副業，十分忙碌，有過勞的傾向。

溝通運方面，在溝通宮位的天王星受到土星影響，說話容易被人誤會，或是與人溝通不良，對於表達越來越沒自信。在網路上的發言也要謹慎，容易被麻煩的人糾纏與攻擊。

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