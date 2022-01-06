過年前3生肖財富滾滾來！正財偏財都變好

時間過得好快，一轉眼已是牛年的尾聲，在虎虎生風的虎年到來之前，上班族們最關心就是年終了，畢竟有錢好過年。那麼除了年終之外，最近哪些生肖會有財富滾滾來的好運？正財、偏財都有機會變好？趕快跟著科技紫微網一起看看過年前的生肖財富榜。

財富運超旺TOP3

第一名：生肖猴

農曆年之前正財運穩步上升，先前的努力開花結果，尤其利於商務談判、業務銷售等職位的人。至於偏財方面同樣有不錯的獲益，就算和朋友們聚聚，聯絡感情，也可能得到意外的商機資訊。

第二名：生肖虎

農曆年之前財神眷顧，事業上有不少表現的機會，一定要積極把握，有望升官加薪，正財自然豐厚。偏財也很棒，在理財上可以轉守為攻的策略，善用你的精準眼光，主動尋找商機並及時出手，收穫滿滿，記得把握本命年「犯太歲」前的這波好運！

第三名：生肖蛇

農曆年之前正財運還不錯，辛苦提案有望獲得上司青睞，狂刷存在感，增進正財收入。偏財方有意外之財的氣運降臨，不妨嘗試小額投資或買彩券碰運氣，收到額外進帳將讓你笑逐顏開。若能同步注意節流，累積財富的速度會更快。

財富運偏弱的生肖

生肖豬

你其實很想追求財富，可是想得多做得少，或者遇上一點失敗就讓你不想面對，只求安於現狀。要想增加收入，不如踏實做好本業工作，並且試著尋找可行的投資方向，雙管齊下，有賺到錢就要盡力守住，以備不時之需。

生肖牛

若有不錯的投資項目出現要果斷把握，收入不如預期可能是被其他人影響，所以本月不宜與人合夥投資，盡量獨資操作，或者投入風險較低的定存、基金、保險等，在本命年的最後方能安然度過。

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