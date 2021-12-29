1月星座塔羅運勢：巨蟹積極創新 處女化解危機

即將進入新的一年，一切將會有新的面貌。12星座的運勢會有什麼新的情況呢？有沒有出乎意料的影響？2022年的第一篇星座塔羅月運勢，就讓科技紫微網為你揭曉吧！

牡羊座

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塔羅牌：愚人

本月塔羅給牡羊的啟示是「耐心」。不知道是不是因為新的一年讓你太興奮，這個月你常會迷迷糊糊，情緒起伏不定，容易被外界的事物所干擾，遇到麻煩的時候還會失去耐心。不過，求職者反而會有不錯的機會喔！會有一股類似初生之犢不畏虎的自信心伴隨著你。感情方面，還是忘記那些理論和計畫吧！拋棄束縛，從心而動，你就會看到不一樣的風景。這個月一定要打起精神來喔！



1月事件預測：

1、認識有趣的人，有了新鮮的體驗。

2、想要換工作或自行創業。

3、工作上因不夠細心而出錯。

4、目標不清晰，有些三心二意。

5、給自己放個假，外出遊玩。



幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

金牛座

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塔羅牌：寶劍九

本月塔羅給金牛的啟示是「休息」。這一個月的實際狀況與你的期待有不小落差，你可能對待遇不滿，或是因為閒言閒語而感到不安穩，甚至有可能想要結束一段關係。然而，你越是想掌控，卻越容易亂了陣腳。建議本月儘量別盲目作出新的嘗試，多留在熟悉擅長的領域裡發揮。遇到不順之事，先停下腳步，休息一下，然後以放鬆的心態著手處理。



1月事件預測：

1、曖昧對象不回信，或間歇性失聯。

2、出現與另一半分手的念頭。

3、錯信某人，被扯後腿。

4、工作接二連三冒出來，加班情況較多。

5、出門在外，卻把重要物品遺落在家。



幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

雙子座

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塔羅牌：錢幣三（逆位）

本月塔羅給雙子的啟示是「謹慎」。本月需要避免捲入多角關係；另外也可能出現某個秘密被人發現之類的事。溝通上要小心，背後議論他人是大忌。工作方面時常遇到同事意見不合，需要注意團隊磨合。如果主管安排一些令你不滿的工作，請耐心接受，不久就會看到回報。另外，有機會開啟新的感情，也有可能會跟某個人約會，開展一段曖昧的關係。



1月事件預測：

1、可能有第三者插足的風險。

2、工作上發生衝突，導致與同事的關係下降。

3、上司安排新的工作給你。

4、遇到對你大有幫助的貴人。

5、身邊的朋友很支持你的行動。



幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★☆☆☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

巨蟹座

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塔羅牌：魔術師

本月塔羅給巨蟹的啟示是「創造」。最近你會積極起來，能順利展現熱情活力的一面，主動嘗試一些有趣的新事情、或發展出新的機遇。這些經驗多半有好結果，且很可能獲得關於學習、工作或是賺錢方面的機會。不過要注意，請把精力放在正確的地方，若一味貪圖享樂的話，會錯失很多機會喔！



1月事件預測：

1、在聚會或工作場合上遇到心動的異性。

2、報名某個課程或培訓班。

3、工作時容易恍神，在細節上犯錯。

4、生意談判順利，開展新的合作關係。

5、沉溺於花錢的快感，購物慾大增。



幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

獅子座

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塔羅牌：錢幣四

本月塔羅給獅子的啟示是「慷慨」。最近容易沉迷於固執的意念，放大自我感受，與他人相處常感到不適應，即使只是小事也會引發你的不滿。好消息是，單身者會遇到不錯的對象，不過你有些綁手綁腳，施展不開。戀愛中的人則可能會因為金錢問題而爭執。遇到種種狀況時，不妨試著放寬心胸，有時反而能得到更多機遇、合作或人脈。



1月事件預測：

1、長輩介紹不錯的相親對象。

2、得到心儀的求職機會。

3、與另一半發生口角衝突。

4、與商業上的合作夥伴因意見不同而爭吵。

5、投資得到小額回報。



幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

處女座

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塔羅牌：聖杯三

本月塔羅給處女的啟示是「接納」。人際往來如魚得水，樂於合作，例如：單身者會更配合相親或他人介紹，或是工作上更願意聽從其他人的建議。戀愛中的人態度則會更加積極，會試圖邁向下一步，例如安排跟對方家長見面吃飯等。整體來說，這個月的你稍微擺脫了理想主義的束縛，以實際的心態來考慮各類事情，因此各方面進展也就會順利得多。



1月事件預測：

1、因工作與心動的異性結緣。

2、被安排不止一次相親。

3、工作上的小難題因溝通而化解。

4、收到另一半給你的紅包或禮物。

5、意外遇到舊相識。



幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

天秤座

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塔羅牌：聖杯四

本月塔羅給天秤的啟示是「寬心」。最近容易有自欺欺人的表現，想要消極迴避一些狀況，但卻帶來反效果。若因此導致工作出差錯，還得收拾殘局。單身者本月桃花不少，但你對感情的態度變得較為功利，會更在意雙方的未來發展。本月需要勇敢直視自我內在，接受自己的不完美，將更有利於改變局勢。



1月事件預測：

1、有異性向你示好，但你不太感興趣。

2、和戀人發生短暫的冷戰。

3、情緒控制不佳，與同事發生言語爭執。

4、睡眠品質不良，導致工作注意力不集中。

5、消費慾降低，推拒了聚會邀請。



幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

天蠍座

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塔羅牌：節制

本月塔羅給天蠍的啟示是「堅持」。能否抵擋住外界干擾，是影響你本月發展的重要因素。你雖有自己的目標和想法，但容易受到外界的干擾而改變方向。單身者可能會遇到爛桃花跳出來干擾你的視線；工作上，因為別人的七嘴八舌而不斷修改自己的方案，結果越改越崩潰。少被他人牽著鼻子走，堅持本心，否則這個月會繞不少路喔！



1月事件預測：

1、渴望戀愛的心情高漲。

2、和戀人小打小鬧但並不影響彼此和睦。

3、同事請你幫忙分擔工作。

4、因誤會主管的指示，導致臨時加班。

5、聚會邀約不斷，預算外支出增多。



幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

射手座

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塔羅牌：戰車

本月塔羅給射手的啟示是「求穩」。保持穩定的情緒狀況，就能大幅度提高效率，各方面的發展也會更好。感情方面需要多注意一下，不要過於理想化。單身者面對愛情如果有些迷茫，可以諮詢身邊的朋友，他們會為你指明方向。戀愛中的人可能有過於強勢的問題，建議多關心另一半的感受，而非自己的需求。



1月事件預測：

1、單身者有望找到對象。

2、工作上需要與他人合作完成一些事情。

3、有機會主導某件事的進展。

4、花錢不太節制，小心透支。

5、被父母催婚。



幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

摩羯座

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塔羅牌：權杖三

本月塔羅給摩羯的啟示是「出發」。這將是你意氣風發、準備大展身手的一個月，工作、課業上雖然可能蠟燭多頭燒，但是你都處理得不錯。若想超前部署或交接工作，需謹慎行動，小心操作。與人競爭難免讓你產生危機感，但好處是能激發潛能，只要自信篤定的實行自己的想法就能獲得不少成果。另外，最近眼光不錯，投資大多有好的回報。



1月事件預測：

1、能在旅遊或朋友聚會上結識不少新朋友。

2、戀人間感情升溫，開始談婚事。

3、靈感迸發，為工作帶來不小的驚喜。

4、拿到一筆合作的訂單。

5、外出旅遊。



幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

水瓶座

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塔羅牌：星星

本月塔羅給水瓶的啟示是「行動」。這是你漸入佳境的一個月，剛開始可能尚未進入狀態，各方面的壓力如影隨形，如果不能適度發洩，可能會被壓垮。好在月中之後你重新找回應有的敏銳度，將會有撥雲見日的感覺。要記得，別只顧著往前趕路，也要關心內在的健康狀態，把握住幸福的大方向，才是重點。



1月事件預測：

1、與情人談婚論嫁，獲得對方父母的肯定。

2、收到升職加薪的好消息。

3、陷入難關時獲得同事的幫助。

4、著手計算年終或來年規劃。

5、受到他人的溫暖話語鼓勵。



幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

雙魚座

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聖杯騎士

本月塔羅給雙魚的啟示是「選擇」。你所追求的計劃有機會順利進行，雖然先前變動不少，但接下來即將變得穩定喔！如果近期想要學習新技能或新知識，就多加把握這段狀況不錯的時期吧。這個月可能遇到不少人生的岔路口，需要仔細思考後再決定，才能走上更好的道路。



1月事件預測：

1、鼓起勇氣告白。

2、與伴侶深度交流。

3、被公司安排出差。

4、遇到願意提拔你的貴人。

5、衝動消費之後後悔。



幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

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