人生進入中場！你是大器晚成 還是一事無成？

如果我們認真地將「時態」,也就是過去、現在、未來,帶入我們在溝通、表達的語境時,「大器晚成」是沒有過去式,「小時了了」則是沒有未來式。

怎麼說呢? 「大器晚成」如果是未來式,就代表現在還沒有成就,當事者也只能將「大器晚成」當作自我期許的目標,或是旁人的安慰之詞。

「大器晚成」如果是現在式,就代表當事者已經擺脫過往的失意與不順利,開始往世俗所認定的成功之路邁進 - 擁有財富、功成名就。

「小時了了」雖然也說明了現在沒有成就,但是強烈地暗示未來也不會有成就,只能緬懷過去,更讓當事者情何以堪。

從另一個角度來看: 人生之路還沒走完之前,「大器晚成」比較像「兩鳥在林」,通常是個未知數,只能期望。「小時了了」比較像「一鳥在手」,至少已經到手。

如果人生只有這兩種選擇,你真的會想要選擇「大器晚成」,讓自己長期處在不順利、不確定、不踏實的情境中?

「大器晚成」其實是現代的產物?

如果依照世俗的標準來看待人生,它就像是一場障礙滑雪比賽。雖然選手們並不會像在400公尺跑道所舉行的徑賽,聽到鳴槍之後一起出發,但是透過選手們通過滑雪賽道中一支支定位桿所花的時間,可以判斷他們的相對成績,是超前還是落後預期的時間。

從人生的初登場來看,這些定位桿就像是小學、國中、高中的學業表現,大學是否進入名校,畢業之後是否找到理想的工作。

從人生的中場來看: 結婚、生子、買房、工作上的升遷與收入,也是世俗標準的定位桿。書店中琳瑯滿目以「XX歲之前」作為聳動標題的書籍,說明了現代人面對這些「人生賽道定位桿」的焦慮。

但是如果用現代的標準來看古人,人生大概只有「少年得志」和「一事無成」兩種選項。

別忘了,那是一個醫療技術、藥物資源並不充沛的年代。人們往往因為小小的傷病(譬如細菌感染、被毒蛇、野獸攻擊而中毒、失血過多)就失去生命,更不用提中風、生產時的因為胎位不正所造成的難產。

因此,平均壽命不長的古人是真的覺得「人生苦短」,短到來不及有機會證明自己的一生不是「一事無成」,而是「大器晚成」。

命理中的「大器晚成」

在「大器可以晚成」(Late Bloomers: The Power of Patience in a World Obsessed with Early Achievement,Rich Karlgaard)這本書中,作者將大器晚成的人定義為「通常有別人一開始看不出的天賦,但卻比預期更晚發揮其潛能」。

重點是: 固然別人看不出來,但是當事者知道自己有這項天賦或潛能嗎?

認知研究發現: 我們每個人都有兩種智力: 流質智力(Fluid Intelligence)和晶體智力(Crystallized Intelligence)。

流質智力包括知覺抽象關係、短期記憶、對環境的立即認識與了解、形成觀念、從事抽象推理的能力。通常自兒童期開始成長,經青少年期達到高峰,至成年期後逐漸地下降。

晶體智力包括一般常識、語文理解、數學能力和應付社會情況的能力等。晶體智力反映在有意識的學習測驗上,如字彙、訊息和理解等。晶體智力的發展從兒童期開始,逐漸增長至成年期。

有趣的是: 晶體智力並不隨年齡的增長而下降,甚至有隨著經驗的增加和終身學習活動的進行而持續增長,這些學習活動則包括職業知識和業餘知識(如嗜好、音樂、藝術、大眾文化等)。

我們用來處理工作、事業、生活上所需要的智力,則是由當下的流質智力和晶體智力共同完成。

從命理分析的角度來看: 如果第一及第二大限中,大限命宮的三方四正有文昌、文曲、天魁、天鉞、化科(以上簡稱文星)分佈,坐命當事者就會在學業表現(文昌)或是特殊才華,如音樂、美術、運動(文曲)展現過人之處。

但是有些坐命當事者的文星聚集在第三大限命宮的三方四正,而不是第一、第二大限。對比他們的學業表現,的確也有異於常人之處。通常是二十歲之前的學業表現平平,有些甚至不愛讀書,對傳統的教育制度相當地排斥。

但是他們常會在第三大限時重拾書本,或是對學習產生前所未有的興趣與動力,有些人甚至進入研究所取得學位。

在普遍以學業表現論成就的年代,這些人就會被冠以「大雞晚啼」、「大器晚成」的形容。雖然不是從小就展現優秀的學業表現或才華,但總算讓做父母的鬆了一口氣;無論自己是不是「歹竹」,但起碼養出了「好筍」。

然而,隨著平均壽命的增長,這些第三大限前的優異表現,相對於七、八十年的人生歲月,有沒有可能是另一種「小時了了」?

在命理的分析邏輯中,如果本命命宮的三方四正星曜組合強勢、結構良好,可以稱得上是相當不錯的格局。

但是這種「格局高」的命盤,通常都會有一個被人忽視的現象: 坐命者必須等到第五大限時,才會「有機會」兌現期望中的有所成就、有所作為。

一方面是第五大限才會重新回到命宮三方四正所構成的「颱風眼」,本命命宮三方四正良好的星曜組合與結構才能得以發揮。另一方面,第五大限也有大限的祿存、擎羊、陀羅,以及四化;這七顆大限的星曜對於第五大限是加分還是減分、是助力還是阻力,也會是另一個變數。

因此,這些有「格局高」潛質的坐命者,一路煎熬至第五大限,最後兌現的是「大器晚成」,還是「一事無成」,我就這樣過了一生? 仍是令人頗為不安與焦慮!

然而,隨著平均壽命的增加,人們有更多的機會活到第七大限。從命盤的結構來看: 第七大限的各宮,會與本命盤的各宮成為一種「鏡像」或是「交換」的現象;也就是本命的命宮是第七大限的遷移宮,本命的遷移宮是第七大限的命宮;本命的福德宮是第七大限的財帛宮,本命的財帛宮是第七大限的福德宮,以此類推。

第七大限命宮的三方四正固然和本命命宮的三方四正並不全然相同,無法形成有如第五大限的「颱風眼」。但是第七大限的命宮和遷移宮組合,卻是和本命的命宮和遷移宮組合相同,產生了一種「似曾相識」既視感。

既然流質智力在成年之後逐漸下降,年輕時所擁有的能力或許不再;但是晶體智力卻是可以透過經驗和學習活動而持續增長。如此一來,「活到老,學到老」就不僅僅是一句敷衍自己、喊來格外無力的口號,而是有著積極目的的行為。

人生的前三大限可能為了學業而努力,四、五、六大限可能為了事業、家庭而打拼,那麼第七大限的目標是什麼?

為了自己的志業而努力。

志業可以是宗教信仰,也可以是公益行善,當然也可以是自己的興趣或嗜好。對社會有貢獻的方法可以很多元,幫助他人是一種,與人為善是另一種,讓其他人有機會體會美好的事物,未嘗不是一種貢獻?

喜歡大自然,就讓更多人可以欣賞大自然的美;喜歡攝影,就讓更多人可以體會攝影的樂趣。人生的志業可以有各種可能,人人都有機會實現「大器晚成」。

就算繼續為事業而努力,有何不可?

護國神山的領導者、美國的前任與現任總統,不都證明了這種可能性?

自己的人生故事

天命源於自身, 命運則來自外界。

命運是超越個人的意志及控制的力量; 它從後面推著你。

天命是在你面前的吸引力,就像磁鐵一樣,你選擇去抓住它。

You seek your destiny; you succumb to your fate.

Destiny originates within the self; fate comes from outside.

Fate is the force that lies beyond individual will and control; it pushes you from

behind.

Destiny is the attracting force in front of you that acts like a magnet and that you

choose to acquire.

- 霍華.蘇伯, 電影的魔力

Howard Suber, The Power of Film ”