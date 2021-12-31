小孟塔羅：被幸福眷顧！測2022年遇見真命天子指數？

我們容易對外在條件好的人，下一個談戀愛很容易的標籤。但幸福真會比較眷顧他們嗎？其實不盡然，因為遇到錯的人只會不幸。對的人有句歌詞說：「愛要耐心等待仔細，尋找感覺很重要。」已經等待許久的人們，都想知道在新的一年，是否會遇見那個對的人。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，2022年遇見真命天子指數？

請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：ShuffleTarot(Linescape Tarot)

A：遇到真命天子指數40分。(聖杯七正位)

牌面的上方有七支畫筆，下方有粉紅色調的群山。

A：遇到真命天子指數40分。(聖杯七正位)

這張牌表示你在2022年，會遇到對你讚美表達好感，最後卻無疾而終的對象。通常在剛認識不久時，你就能感受到對方的好感，而且也會對你說甜言蜜語。當你對兩人之間有期待，而開始表達內心想法時，對方就突然急流湧退了。小孟老師在此提醒你，時間是一帖良藥，助你看清對方是怎樣的人。

B：遇到真命天子指數20分。(隱者牌正位)

牌面有一隻手提著油燈，中央照耀出彩虹的光芒。

B：遇到真命天子指數20分。(隱者牌正位)

這張牌表示你在2022年，會遇到對你僅止於表面，但心裡有所隱瞞的對象。跟對方相處總是淡淡的，說不上來好還是不好，但總覺得有道無形的牆。其實對方有一些心事，沒有過去還深陷其中，因此阻隔了你與他之間。小孟老師在此提醒你，用平常心去簡單看待就好，畢竟感情需要兩人共同參與。

C：遇到真命天子指數80分。(教皇牌正位)

牌面的人靜心盤腿打坐，太陽正在西下進入傍晚。

C：遇到真命天子指數80分。(教皇牌正位)

這張牌表示你在2022年，會遇到在物質方面很大方，想要跟你約會的對象。對方會主動邀約你，帶你去他覺得美味的餐廳，或有情調的地方認識彼此。你與對方相處的過程中，會很感受到對方的用心。小孟老師在此提醒你，究竟是喜歡對方的好，還是真的喜歡這個人，好好釐清內心的想法，別處於懵懵懂懂的狀態。

D：遇到真命天子指數60分。(錢幣七正位)

牌面的夕陽橘光照耀城巿，兩邊有一片片的拼圖。

D：遇到真命天子指數60分。(錢幣七正位)

這張牌表示你在2022年，會遇到你投入很多心思，把對方當作很重要的人，現實中卻一直看不到未來。這可能有很多原因組成，只是這並非你能解決的，問題根源在對方身上，倘若對方無心做改變，你給再多的時間都沒用。小孟老師在此提醒你，認清彼此存在的問題，別太執著在一個人身上。

E：遇到真命天子指數99分。(皇帝牌正位)

牌面中央有個華麗寶座，天上可以看見木土二星。

E：遇到真命天子指數99分。(皇帝牌正位)

這張牌表示你在2022年，會遇到彼此很聊得來，價值觀也很雷同的對象。你們不見得一見鐘情，但相處的過程一拍即合，就像已經認識多年的人。互動上能輕鬆做自己，對方也喜歡這樣的你，很快就會邁入感情關係。小孟老師在此提醒你，參與自己喜歡的事情，以擴大自己的交友圈，能夠幫助你們早點認識。