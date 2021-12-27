唐綺陽星座運勢週報：獅子工作胸有成竹 水瓶魅力爆發

很多人喜歡購買貔貅增加財運，無論當做擺件還是隨身攜帶。那你知道貔貅有分公母嗎？貔貅的頭向左歪的為公，主要作用為你開創財源；貔貅的頭向右歪的為母，主要作用幫你守住錢財。因此貔貅很適合買一對，才能在賺錢同時守好財庫。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，2022年會在哪方面破大財？

2021-12-24 13:02