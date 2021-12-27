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唐綺陽星座運勢週報：獅子工作胸有成竹 水瓶魅力爆發

聯合新聞網 / 唐綺陽
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供

唐綺陽星座運勢週報12/27-1/2】

重要星象：土星在水瓶，木星進雙魚，水星魔羯衝刺。

土星在水瓶，眾人忙於收拾殘局，探討網路、群眾等問題，思考如何規範與執行。木星進雙魚，社會變化快速，雙魚相關事物受矚目、成果豐碩，願意面對自我的弱點，向外發出求救，就能得到許多幫助。水星魔羯衝刺，關注長官、長輩、政府等議題。

工作注意：雙子、巨蟹、獅子、天蠍

雙子：先做好內部整頓，調整不安之處

巨蟹：與海外事物有連結，對工作產生影響

獅子：胸有成竹有成就感，能穩定發揮

天蠍：思考與下屬的相處之道

桃花注意：白羊、天秤、射手、水瓶

白羊：別太高冷自閉，要適時做好溝通

天秤：忙到沒有情趣，讓身邊的人感到挫折

射手：生活有儀式感，能加分不少

水瓶：魅力爆發，充滿自信又迷人

財運注意：金牛、雙魚

金牛：虛心多學習，能夠功力大增

雙魚：務實理財，有機會談好條件

健康注意：處女、魔羯

處女：當心莫須有的憂慮影響睡眠

魔羯：痛苦留在心裡，會影響生理

星座運勢 每週星座運勢 唐綺陽

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