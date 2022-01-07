每日星座運勢／水瓶面對機會和挑戰 可別猶豫不決

2022-01-7

牡羊座

幸運的一天，目標也很明確。

整體運：★★★★☆

今天多花點心思打扮，平時買來的化妝品和漂亮衣服不要老是放在家裡擺著，改變形象會為你帶來旺盛的桃花運！投資風險較小，不妨去股市轉轉。工作上知道自己想要什麼，勤奮又努力，收穫頗多。

愛情運：★★★★★

今日你能全程掌握兩人間的微妙變化，雖然彼此若即若離，卻從不會出差錯，更不會把關係搞砸了。牢牢鎖定目標，終會如願以償。

事業運：★★★★☆

會有出色表現！可以清楚依據長期觀察的心得，找到自己的工作志向，或能透過不同社交團體的運作，參與不同領域的工作。

財運：★★★★☆

機會與挑戰同在，有賺錢的機運！

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：08:00-10:00芥末黃

開運方位：正北方向

金牛座

切忌蠻幹。

整體運：★★☆☆☆

對不熟悉的工作流程不妨請教有實戰經驗的同事，一昧地憑自己的想像做事，只會讓事情更糟糕。投資運未見明顯好轉，但也不宜太過心急，證券投資者要時刻關注市場的變化，該出手時就出手，虧損的情況下就要盡量減少損失。

愛情運：★★★☆☆

平平淡淡才是真！浪漫過後總得回到日常生活，宜懂得體會平實生活中的溫馨。

事業運：★★☆☆☆

在工作上容易犯迷糊，出錯頻率較高，工作累時適當休息，可提高工作效率。

財運：★★☆☆☆

少玩金錢遊戲，免得徒增感歎或困擾。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：06:00-07:00可可棕

開運方位：正東方向

雙子座

別把期望值想得太大。

整體運：★☆☆☆☆

別對愛情期許得過於浪漫和完美，這樣極易在現實生活中遭受挫敗感。工作學習之餘不妨出去走走，可調節情緒，也可讓緊繃的大腦得以放鬆。財運薄弱，有破財危險，外出時要鎖好門窗，隨身攜帶的貴重物品也應保管好。

愛情運：★★☆☆☆

兩個人生活，應建立基本的信任，避免懷疑、猜忌，以免誤會增多，爭吵不斷！

事業運：★★☆☆☆

情緒不穩定，容易傷感大發牢騷。控制情緒，少說多做，提升工作效率是重點。

財運：★☆☆☆☆

投機心態彰顯，哪邊有賺頭就往哪邊鑽。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：13:00-15:00蕃茄紅

開運方位：東南方向

巨蟹座

融入群體才能趕走壞心情。

整體運：★★☆☆☆

情感遭遇挫折，自己的壞脾氣讓對方難以忍受，陷入僵局。對於證券市場顯得極度恐慌，學會冷靜應對市場變化，才會有所斬獲。情緒有些低落，身邊的同事在暢談工作方案亦激不起你的興致。

愛情運：★★☆☆☆

單身者別抱著遊戲愛情的心理談戀愛，小心被他人玩弄；已婚者對另一半應耐心一點。

事業運：★☆☆☆☆

工作中不宜強出頭，適合扮演配合者的角色，依計行事，循規蹈矩可順利度過。

財運：★★☆☆☆

投資前應多方考量，運勢不佳，衝動投資會讓你損失不小唷！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：09:00-10:00葡萄紫

開運方位：東北方向

獅子座

幸運女神眷顧，好消息不斷。

整體運：★★★★☆

今天多聽他人談話，不論是八卦還是新聞，都能讓你獲得有利的訊息，對工作有利。有暗戀對象的人，可從旁人的口中知道對方的近況，讓你充滿信心。傍晚運氣最旺盛，遇到心儀的對象不妨大膽表白。

愛情運：★★★☆☆

渴望戀愛，也渴望被關心的一天。戀愛時，玩些新花樣來製造生活情趣吧！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，只要抱持愉悅、輕快的心情，就能夠「今日事，今日畢」。

財運：★★★★☆

投資上比較輕鬆，即使遇到風險，也多能逢凶化吉。

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：06:00-07:00古銅青

開運方位：正西方向

處女座

好運多半在外，待在家中易有烏煙瘴氣的感觸。

整體運：★★★☆☆

有伴侶的人與另一半容易產生隔閡，溝通不易，親友勸解可稍微緩解氣氛。生意人主動向外活動，多與商場中有經驗的人士接觸，可為你帶來財源。上班族在工作上有拖延的傾向，應多提醒自己。

愛情運：★★☆☆☆

容易寂寞的一天，也容易看對方不順眼喔！與其放任衝突一觸即發，不如選擇獨處。

事業運：★★★☆☆

感覺茫然，突如其來的改變會讓你不知所措。別驚慌，冷靜下來就能找到解決之道。

財運：★★★★☆

有突如其來的偏財運，中獎機會大！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：19:00-20:00深茄紫

開運方位：西北方向

天秤座

一年的努力沒有白費。

整體運：★★★★☆

花點心思在情人身上，會加深他對你的愛意唷；可以對前期的收益做個總結，進行下一個計劃；工作上的突出表現，很快便得到長官的賞識，同事之間的協助也能達到一定的作用。

愛情運：★★★★☆

有伴侶的人與另一半相處愉快，對方頗能為你分憂解勞，讓你很受益。

事業運：★★★★☆

運勢旺盛，有機會結識能力強、品性佳的人，多表現你的熱情與修養，易獲得指點、幫助。

財運：★★★☆☆

財運普通，別把過多的精力放在風險投資上，小心損失慘重。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：21:00-22:00蜜瓜黃

開運方位：東北方向

天蠍座

埋怨他人前，請先正視自己。

整體運：★★★☆☆

婚姻生活不如預期所想，有種難解的失落感。偏財運頗好，商鋪經營者在下午二點至六點可望迎來財運高峰期，進財頗多。工作積極興致高，理性對待朋友們所提出的建議，能幫助自己的事業蒸蒸日上。

愛情運：★★☆☆☆

有這麼嚴重嗎？不過就是小事，想想讓彼此開心甜蜜的事情吧！

事業運：★★★☆☆

需積極尋求發展機會，機會蘊藏在瑣事中，不怕麻煩者可得幸福女神的眷顧。

財運：★★★☆☆

有額外的進財機會，別顧慮太多，以免錯過機會。

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：15:00-16:00墨玉綠

開運方位：東北方向

射手座

心懷感恩，易得人助。

整體運：★★★☆☆

送給戀人一份小禮品，就能帶給對方很大的驚喜，對方開心你也會很滿足。自己不願意做的事，會有推給同事做的想法，自私的舉動易惹來同事反感。在購物時沒有貨比三家，很快便進行交易，付錢之後又會覺得吃虧。

愛情運：★★★★☆

單身者有傳達情感的機會，遇到心儀的對象時，不妨大膽表白，容易獲得對方的正面回應。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，容易感覺疲倦，於是乎做事情會出現三分鐘熱度的情況。

財運：★★☆☆☆

有錢財耗損的跡象，勿碰觸貴重物品。不利金錢遊戲，安分守己可遠離破財之災。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：23:00-24:00古銅青

開運方位：西北方向

摩羯座

注意安全。

整體運：★★☆☆☆

過馬路時切忌橫衝直撞，否則危險系數明顯增加。愛美的女性會因銷售員的稱讚而衝動購買價格不菲的化妝品，造成荷包的損失。朋友邀請你去參加派對的機率明顯升高，打扮方面若突出你的個人特質能為你的形象加分，有機會邂逅夢中情人。

愛情運：★★★☆☆

對另一半別太強勢，多瞭解對方的想法，才能維繫良好的夫妻關係唷！

事業運：★★★☆☆

情緒較低落，容易委屈自己，人前笑口常開，人後卻想得較多，易傷心落淚。

財運：★★☆☆☆

賺取清貴之財，此運宜行正道、賺取乾淨錢。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：14:00-16:00芒果黃

開運方位：東北方向

水瓶座

精神良好，活力充沛。

整體運：★★★★★

今天有得財機會，賺錢輕鬆，還有機會得到金援或收到禮物。學生易對知識衍生出的問題感到困擾，不過獲得解答後理解力加深。戀愛中的人渴望得到戀人的關心，不妨多向對方撒嬌，效果不錯唷！

愛情運：★★★★☆

單身者夢寐以求的戀愛可望降臨，易產生心動、浪漫的感覺；有伴侶者易感甜蜜。

事業運：★★★★☆

面對機會和挑戰時，可別猶豫不決，你的對手正等著乘虛而入呢！

財運：★★★★☆

適合花錢取悅自己的一天，不妨趁今日輕輕鬆鬆地犒賞自己，享受一番！財富的獲得，需要費點腦力與心力。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：20:00-22:00脆梅青

開運方位：正東方向

雙魚座

用心裝扮你的生活色彩。

整體運：★★★☆☆

有些沉悶的感覺，不如去買件顏色鮮亮的衣服穿吧，妝點生活的色彩。感情運較弱，單身者與異性約會應留意對方的表情，感覺出對方對你沒感覺時應及時抽身。業務人員收獲不錯，多與客戶聯繫會有收獲。

愛情運：★★☆☆☆

情緒變化也太大了吧！跟你相處好像在洗三溫暖，與其突然生悶氣，不如說清楚、講明白！

事業運：★★★★☆

撥雲見日的一天，心境豁然開朗，很有活力與衝勁，工作進度有超前的趨勢。

財運：★★☆☆☆

財運不穩定的一天。你對金錢的敏銳度不算太好，容易因為迷糊而失財。

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：13:00-15:00睡蓮紫

開運方位：正南方向





