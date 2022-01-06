每日星座運勢／天秤看報紙增加話題 資金分散投資

2022-01-6

牡羊座

處事過於感性，容易意氣用事。

整體運：★☆☆☆☆

今天心情躁動得厲害，與對方相處容易起摩擦，急起來會怒火上心，需隨時提醒自己保持頭腦冷靜。工作上比較混亂，無法理清頭緒，多與長輩交流，讓他們給些參考意見、幫助決斷，會給自己減少許多煩惱。

愛情運：★★☆☆☆

單身者較被動隨緣，有喜歡的對象應鼓起勇氣，大膽表達愛意才好，一昧等待恐錯過良緣。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，芝麻小事都會讓你不高興，小孩子脾氣特別多哦，要注意與上司長官的互動性，不要耍性子喔！

財運：★★☆☆☆

你要是老聽人家七嘴八舌，失敗的陰影便會在這刻潛伏。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：05:00-07:00辣椒紅

開運方位：正南方向

金牛座

不驕不躁，心態平和最重要。

整體運：★★★☆☆

感情上太過追求完美，讓愛情運勢陷入低潮，將心思放在學習上，比胡思亂想有用得多；對從事業務工作的人來講，今天是踏踏實實穩守老客戶的一天；與人交往時表現過於自大，會讓人對你產生距離感。

愛情運：★★☆☆☆

外力干擾多多的一天，少跟人接觸，省得聽到莫名其妙的風涼話。

事業運：★★★☆☆

表現得十分活躍，很容易博得上級和同事的好感，但要注意在表現自己的同時還需把自己的本職工作做好。

財運：★★★★☆

正財運還不錯，但需要努力的開發才會看見成效。

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：17:00-19:00朝霞紅

開運方位：正西方向

雙子座

工作上要多聽取眾人的意見。

整體運：★★☆☆☆

和同事共同商討一項任務，這項任務需要與人多方配合。拍馬屁要分清場合，拍錯了地方不僅浪費表情，還會惹來麻煩。多花些時間仔細檢查修正已完成的工作，盡量減少失誤。

愛情運：★★☆☆☆

容易對另一半產生不信任感，彼此的誤會較多，你應多用理性平和的態度與另一半溝通唷！

事業運：★★☆☆☆

情緒消沉，對未來感到徬徨，內心極其渴望有所改變，卻又容易因各種瑣事而停滯不前，作風還應更加果斷。

財運：★★★☆☆

發掘財路時卻莫名的胎死腹中，賺錢勞心費力，宜以專業技藝取財。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：06:00-07:00咖啡棕

開運方位：西南方向

巨蟹座

注重人情，聯繫舊友。

整體運：★★☆☆☆

單身者有種逃避現實的想法，害怕內心的情感被人察覺，敢想卻不敢愛；找個格調明亮的咖啡廳，那裡對你而言是個洽談生意的好地方；好機會不會站在原地等你，此時身邊的朋友會助你把握住機遇。

愛情運：★★☆☆☆

是不是特別渴望清閒獨立而不被干擾的空間呢？郊外和湖邊小徑就是你的最佳選擇。

事業運：★★★☆☆

時常感覺腦子裡空空的，不太容易專心，會不經意的神遊，小心因此無法保證工作進度喔！

財運：★★★☆☆

有強烈的投機慾念，稍有外界的引誘就可能一觸即發。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：15:00-16:00琥珀橙

開運方位：正東方向

獅子座

努力點，果斷點。

整體運：★★★☆☆

當愛情突如其來的時候，不知所措顯然非明智之舉，有追求才會有希望；當投資慾望與諮詢信息成正比的時候，猶豫不決亦非明智之舉；當惰性在心中滋長，不想學習的時候，不思進取、任意妄為更非明智之舉。

愛情運：★★★☆☆

單身者容易沉迷於自己編織的浪漫情境裡，空想無益，回到現實爭取主動吧！

事業運：★★☆☆☆

主觀意識很強，對現狀不滿的情緒也漸漸上升，試著從自身的角度去分析問題，將會有新的發現。

財運：★★★★☆

掌握機會，若封閉自己不與外界接觸，那麼你的機運財就無法彰顯。

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：17:00-19:00蕃茄紅

開運方位：正西方向

處女座

大膽表達自己的想法。

整體運：★★★★☆

險些錯過得來不易的緣份，因而顯得十分謹慎，唯恐再次失去；財富積累有了明顯的突破，今天是個出手的好機會哦！學習興趣倍增，效果自然顯著，願意幫助你的人也是大有人在。

愛情運：★★★☆☆

今日很適合精神交流，多點噓寒問暖，讓情人感動一下吧！

事業運：★★★★★

事業運不錯，能夠逐步完成計劃，有時間的話，也可跟同事好好互動一下。

財運：★★★☆☆

今天你在投資過程中容易產生懈怠的心態，過於鬆弛的情緒會讓你無法專心一意的投入。

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：09:00-10:00水晶紫

開運方位：東南方向

天秤座

萬事俱備，只待行動。

整體運：★★★★★

和情人一起放風箏是件很浪漫的事，但也要記得選擇一個好的環境；上班的途中看看報紙，有助於你與客戶能有更多的話題可談；收集好的方案資料，趁今天做個整理，以便隨時都能派上用場。

愛情運：★★★★☆

有不錯的姻緣際遇。有伴侶者可安排約會；單身者安排旅行，有機會邂逅異域情人。

事業運：★★★★☆

事業運佳，多能用樂觀、正面的態度面對今日的工作，只要能保持快樂的心情，今天會是美好的一天喔！

財運：★★★★★

投資運勢旺盛，有利理財，可將資金分散投資，多方攬財可獲利豐厚。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-11:00祖母綠

開運方位：東南方向

天蠍座

內心平靜，適合化解誤會的一天。

整體運：★★★☆☆

今天感悟力很強，會在瞬間悟透一些事情，很適合處理感情上的問題，因態度平和而獲得對方諒解。工作較平順，不妨發揮你良好的溝通能力，讓工作氛圍更加和諧。有小的偏財運，也有機會收到禮物。

愛情運：★★☆☆☆

單身者容易被異性的皮相迷惑，只圖一時歡喜而忽略了考察對方的品行。

事業運：★★★☆☆

有想法就趕快行動吧，會有意想不到的收穫；看到自己的進步，你也會很有成就感喔！

財運：★★★☆☆

錢財進出頻繁，會有寅吃卯糧的現象，但是，也只有在這種情況下才能激起你的鬥志。

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：05:00-06:00玳瑁棕

開運方位：正東方向

射手座

運勢不錯，坦率直接即可。

整體運：★★★★☆

今天的桃花運不錯，單身者有機會與心儀的對象單獨相處，直截了當的表露心聲會有意想不到的好效果。工作上表現出色，狀態良好，能輕鬆應對各種事務，交出令人滿意的成績單。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會收到意外的禮物，讓你內心澎湃，陶醉不已，充滿了對愛的渴望。

事業運：★★★★☆

運勢佳，頭腦靈活，工作上適合挑戰高難度的任務，會讓你感到充實，很有成就感。

財運：★★★☆☆

財運平順，適合犒賞自己的一天，花點錢去享受、享受吧！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：15:00-16:00葡萄紫

開運方位：東北方向

摩羯座

妥善處理好人際關係，別太自我。

整體運：★★★★☆

今天易博得心儀對象的好感，不妨約對方看場電影，進一步增進彼此的認識，閒暇之餘可以翻翻時尚的雜誌，了解一下現今的流行趨勢，對你有不少參考價值。工作上與同事之間的配合很有默契，任務完成得相當漂亮。

愛情運：★★★★☆

愛情運佳，與朋友相處融洽，有機會透過好友結識一些不同領域的新朋友！

事業運：★★★★☆

創意十足，要把握好瞬間的靈感，多向外活動，接收新資訊，會有實質的收穫喔！

財運：★★★★☆

朋友向你借錢的機率較高，有閒錢的話，不妨幫朋友一把，日後會有好報喔！

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：06:00-08:00琉璃銀

開運方位：正西方向

水瓶座

愛情運勢極佳的一天。

整體運：★★★☆☆

相信一見鍾情的人今天特別得異性歡心，桃花大有開放之勢。財運欠佳，必要時不妨為自己找個軍師。上司稍有不順，便會遷怒於你，面對工作應謹慎一些，以免成為無辜的受害者。

愛情運：★★★★☆

單身者容易結識笑容甜美、說話幽默的異性朋友；戀愛中的人與戀人約會的機會多。

事業運：★★★☆☆

與人交流時，切忌滿口大話，一副無所不能、無所不知的樣子，否則你會被打入同事或客戶的拒絕往來名單中。

財運：★★☆☆☆

今日財務工作者在處理錢財時易出錯，宜放鬆心情，理清頭緒。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：09:00-10:00水鑽藍

開運方位：西南方向

雙魚座

遇到問題，不宜找同齡之人商量。

整體運：★★☆☆☆

工作上雖然遭遇對手的阻撓，暫時有點困擾，但是找年齡大一些有經驗的人談談，可為你將損失減少到最少，並且可以因禍得福。而身邊的同齡之人欠缺理智，七嘴八舌只會出餿主意，要有自己的主見才好。

愛情運：★★☆☆☆

對另一半的態度較冷淡，這會讓對方很難受，你的內心不痛快，應多與另一半溝通才好喔！

事業運：★★★☆☆

自尊心過強，難以接受上司或同事的批評，犯了錯也會想辦法推拖責任。

財運：★★☆☆☆

事業不定，財源不開。

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：09:00-10:00杜鵑粉

開運方位：正北方向





