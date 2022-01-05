每日星座運勢／金牛多閱讀財務書籍 增強市場判斷
2022-01-5
牡羊座
不要把事情想得太複雜，保持平常心。
整體運：★★☆☆☆
愛情運較弱，送一個小禮物給對方能使感情有所升溫。證券投資者，到證券交易所瞭解情況，不僅能結識志同道合的人，還能獲取不錯的投資建議。之前對創業有滿腔熱情者，能更理性的分析市場環境。
愛情運：★☆☆☆☆
別因為忙自己的事而忽略了另一半，冷落對方很容易發生衝突；戀愛中人感情進展較慢。
事業運：★★★☆☆
事務繁多，很多事都需要你盡快處理，不過，你顯得很冷靜，能確保進度。
財運：★★★☆☆
有亂花錢的傾向，最好把錢財交給貼心人保管。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：8
吉時吉色：14:00-15:00琉璃銀
開運方位：正東方向
金牛座
運勢很酷的一天。
整體運：★★★★★
今天財運旺盛，錢財收入勝過以往；在職者有加薪機會，正在找工作者也可找到喜歡的工作；有伴侶的人彼此感情更加堅定，周遭的環境能促使你們走向更穩定的關係。
愛情運：★★★★☆
今天是個桃花日，有許多機會可以跟異性朋友談天玩樂。單身朋友好好把握今天吧！
事業運：★★★★★
事業運頗優，是你發揮聰明才智的時候。分析上，特別容易找到靈感與掌握重點。
財運：★★★★★
多閱讀與財務相關的書籍，可增強投資信心與市場判斷力。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：2
吉時吉色：06:00-08:00櫻桃紅
開運方位：東北方向
雙子座
喜悅不知不覺便洋溢在臉上。
整體運：★★★★☆
已婚者享受著被疼愛的感覺，有了情感的滋潤，做事的熱情尤其濃厚。創業者商機源源不斷，關鍵時刻還能獲得意想不到的幫助，即便有難關亦能順利度過。今天的工作可得用心一點，上司正在看著你喔！
愛情運：★★★★☆
想緊緊黏在心上人身邊！放下自我設限的原則，感情上會急速加溫。
事業運：★★★☆☆
今日事業運平平，只要把分內之事做好就行囉！職場上或許有些流言蜚語，聽聽就好，不要干擾到自己的情緒唷！
財運：★★★★☆
財運不錯的一天，宜進不宜出，理財宜保守。當有金錢入帳時，要快點存起來，自然可以規避風險。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：0
吉時吉色：07:00-09:00香吉士黃
開運方位：正西方向
巨蟹座
有好的想法，也要注意自己的表達方式。
整體運：★★★★☆
另一半對你似乎有雞蛋裡挑骨頭的感覺，別急著責備對方，多反省自己，才不會引起爭執。偏財運良好，財運多半在外，賴在家裡只會讓機遇白白溜走。與同事相處融洽，易得貴人相助。
愛情運：★★★☆☆
減少閒聊的時間，給對方一點清靜的空間，不要過度干預對方，免得對方會深感不耐煩！
事業運：★★★★☆
事業運不錯呢！能夠開開心心的完成工作，即便偶有小難題出現，也不會困擾到你！
財運：★★★★☆
有得財的機會，而且今日對金錢的敏銳度高，有利於小額投資。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：2
吉時吉色：04:00-06:00水晶紫
開運方位：正北方向
獅子座
別輕易愛，愛了就別輕易放手。
整體運：★★★☆☆
感情出現問題時別輕易說「分手」，這樣他愛你越深就被你傷的越重，即使和好了也會在他心中留下陰影；你的理解接受能力很強，對於上司指派的新任務很快就能上手；千萬記得要吃早餐，不然整個上午會提不起勁。
愛情運：★★☆☆☆
憂樂兩極化的一天，常會有感而發，觸景傷情。單身者有機會跟朋友傾訴，獲得情感安慰。
事業運：★★★★☆
有機會受到上司賞識，但重任在肩，壓力隨之而來，需把握重點。
財運：★★★☆☆
好逸惡勞會成為財神避而遠之的對象。
貴人星座：處女座
幸運數字：3
吉時吉色：21:00-23:00珠貝白
開運方位：西北方向
處女座
給需要的人一些關懷。
整體運：★★☆☆☆
今天小小的貼心舉動會提升自己的財運，記得幫助你身邊的人，他們會給你理財上的提示哦；工作上有些開小差，若不及早打起精神，有被上司訓話的可能；愛情機運不高，不宜在今天表白。
愛情運：★★☆☆☆
與異性接觸的機會多，但僅止於工作關係，想戀愛還得耐心等待一段時間。
事業運：★☆☆☆☆
一意孤行、傲慢、強出頭難得人助，工作難推進。多與人合作，虛心請教方為上策。
財運：★★★☆☆
適當克制自己的購物慾望。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：5
吉時吉色：05:00-07:00和闐玉白
開運方位：東南方向
天秤座
今天的精神壓力比較大。
整體運：★★★☆☆
同性戀人今天面臨的外部壓力會很大，要多多的體諒彼此，只有兩個人一起承擔才能減輕很多心理負擔；手頭上該處理的任務在午後已完成得差不多，比較希望沒有新的任務下達；與以前的同學一起聚聚，不但聯絡了感情，也有機會獲得寶貴的理財訊息。
愛情運：★★★☆☆
對戀人或另一半的依賴較強，容易讓對方感到疲憊，應注意控制情緒，多為對方考慮。
事業運：★★★☆☆
情緒比較低落，常會躲進自己的世界獨自哀傷，有點自我憐憫的意味。
財運：★★☆☆☆
精神不安定，易為錢財而傷神。不宜借錢給異性朋友，易上當受騙。
貴人星座：獅子座
幸運數字：2
吉時吉色：14:00-15:00象牙白
開運方位：東北方向
天蠍座
三人行必有我師。
整體運：★★★★☆
因缺乏信心而誠惶誠恐，這種情緒表現得越強烈，就越有失去的危險喔！「失之東隅，收之桑榆」，其實得到的比失去的還更有價值；虛心向他人請教，將有助於你突破目前的被動局面。
愛情運：★★★☆☆
異性緣很不錯的一天，可不要玩過頭囉！用欣賞的角度看待異性是一種享受，拈花惹草可就不好了！
事業運：★★★☆☆
事業運普通，可是今日並不輕鬆呢，少有機會可以閒下來！
財運：★★★★☆
財運佳，有中獎、得禮金、收紅包的機會。當有意外收穫時，不妨拿點出來行善喔！
貴人星座：獅子座
幸運數字：3
吉時吉色：13:00-15:00芒果黃
開運方位：西北方向
射手座
口舌紛爭多，少加入講人是非的漩渦中。
整體運：★★★☆☆
人際運較差，與左鄰右舍的交往還是要保持距離才好，閒話說得太多容易惹來紛爭。購物運還算順利，但是在交易的過程中，應多留意物品的保存期限，小心讓劣質商品敗壞了今天的心情。
愛情運：★☆☆☆☆
伴侶間吵架機率高，兩人容易為了雞毛蒜皮的小事鬧彆扭，雙方都需要控制好情緒。
事業運：★★★★☆
喜歡追求新鮮刺激，對新事物頗感興趣，挑戰新領域或新任務能讓你精神亢奮。
財運：★★★☆☆
購物慾望強烈，應加以控制。
貴人星座：金牛座
幸運數字：0
吉時吉色：14:00-15:00羽絨白
開運方位：正南方向
摩羯座
緊跟愛情的步伐。
整體運：★★★☆☆
今天是戀愛的幸運日哦，請朋友多邀約異性參加聚會，夜深時情緣出現的機率也相對提升呢；準備不足讓你在投資理財中寸步難行；工作態度積極，讓上司很是欣慰，有外出進修的機會。
愛情運：★★★☆☆
愛情運普通，單身者保持樂觀的心態，可提升愛情運，有機會遇到感覺不錯的對象。
事業運：★★★★☆
能正面而全面的看待問題，工作也感覺頗為順利，即便遇到了阻攔與失誤都會變成你的經驗積累。
財運：★★☆☆☆
把重心放在其他事情上面吧，不要在意金錢問題，對於理財上面的小道消息宜經過求證再吸收。
貴人星座：獅子座
幸運數字：6
吉時吉色：17:00-19:00冷泉藍
開運方位：正北方向
水瓶座
過分謙虛已不是優點。
整體運：★★☆☆☆
今天過分謙虛的表現會讓你錯失職場發展的機會，大膽接受挑戰才能更快實現你的人生理想；工作中今天你容易碰上尷尬局面，坦然一笑，尷尬局面會馬上煙消雲散；單身者今天有機會邂逅讓你心動的異性，在上班下班的路上要多加留意哦！
愛情運：★★★☆☆
對於喜歡的對象，應勇敢爭取、表明心意，別因為不瞭解對方心意而錯過了良緣喔！
事業運：★★☆☆☆
執行力轉弱，容易受他人影響裹足不前，患得患失的心態必定會失去正確判斷的能力。
財運：★★★☆☆
錢財進出頻繁，雖然收入豐厚，但錢剛到手又要大筆花費到其他地方，聚財不易！
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：4
吉時吉色：09:00-10:00芙蓉晶粉
開運方位：東北方向
雙魚座
不太順暢的一天，容易產生浮躁情緒。
整體運：★☆☆☆☆
今天異常感性，獨處時情緒壓抑，多外出接觸人群呼吸新鮮空氣，可排遣鬱悶心情。事業中要注意與合作者保持良好互動，這樣才能讓商務洽談繼續下去。財運方面今天對金錢觸覺比較遲鈍，最好不要輕易進行操作。
愛情運：★☆☆☆☆
愛情運略顯低落，桃花在奔來的路上易受阻。勿徘徊不前，要更勇敢一點。
事業運：★★☆☆☆
今日事業上容易受到心情的干擾，想法上有些灰色思想或是好高騖遠，不要想太多，該做的就動手去做，不該做的也別急著去做。
財運：★☆☆☆☆
金錢問題多多，賺錢辛苦了點，而且金錢支出多多，較容易為錢煩惱喔。特別要注意一意孤行下恐會破財喔！
貴人星座：天秤座
幸運數字：6
吉時吉色：16:00-18:00墨玉綠
開運方位：正北方向
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