每日星座運勢／金牛多閱讀財務書籍 增強市場判斷

2022-01-5

牡羊座

不要把事情想得太複雜，保持平常心。

整體運：★★☆☆☆

愛情運較弱，送一個小禮物給對方能使感情有所升溫。證券投資者，到證券交易所瞭解情況，不僅能結識志同道合的人，還能獲取不錯的投資建議。之前對創業有滿腔熱情者，能更理性的分析市場環境。

愛情運：★☆☆☆☆

別因為忙自己的事而忽略了另一半，冷落對方很容易發生衝突；戀愛中人感情進展較慢。

事業運：★★★☆☆

事務繁多，很多事都需要你盡快處理，不過，你顯得很冷靜，能確保進度。

財運：★★★☆☆

有亂花錢的傾向，最好把錢財交給貼心人保管。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：14:00-15:00琉璃銀

開運方位：正東方向

金牛座

運勢很酷的一天。

整體運：★★★★★

今天財運旺盛，錢財收入勝過以往；在職者有加薪機會，正在找工作者也可找到喜歡的工作；有伴侶的人彼此感情更加堅定，周遭的環境能促使你們走向更穩定的關係。

愛情運：★★★★☆

今天是個桃花日，有許多機會可以跟異性朋友談天玩樂。單身朋友好好把握今天吧！

事業運：★★★★★

事業運頗優，是你發揮聰明才智的時候。分析上，特別容易找到靈感與掌握重點。

財運：★★★★★

多閱讀與財務相關的書籍，可增強投資信心與市場判斷力。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：06:00-08:00櫻桃紅

開運方位：東北方向

雙子座

喜悅不知不覺便洋溢在臉上。

整體運：★★★★☆

已婚者享受著被疼愛的感覺，有了情感的滋潤，做事的熱情尤其濃厚。創業者商機源源不斷，關鍵時刻還能獲得意想不到的幫助，即便有難關亦能順利度過。今天的工作可得用心一點，上司正在看著你喔！

愛情運：★★★★☆

想緊緊黏在心上人身邊！放下自我設限的原則，感情上會急速加溫。

事業運：★★★☆☆

今日事業運平平，只要把分內之事做好就行囉！職場上或許有些流言蜚語，聽聽就好，不要干擾到自己的情緒唷！

財運：★★★★☆

財運不錯的一天，宜進不宜出，理財宜保守。當有金錢入帳時，要快點存起來，自然可以規避風險。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：07:00-09:00香吉士黃

開運方位：正西方向

巨蟹座

有好的想法，也要注意自己的表達方式。

整體運：★★★★☆

另一半對你似乎有雞蛋裡挑骨頭的感覺，別急著責備對方，多反省自己，才不會引起爭執。偏財運良好，財運多半在外，賴在家裡只會讓機遇白白溜走。與同事相處融洽，易得貴人相助。

愛情運：★★★☆☆

減少閒聊的時間，給對方一點清靜的空間，不要過度干預對方，免得對方會深感不耐煩！

事業運：★★★★☆

事業運不錯呢！能夠開開心心的完成工作，即便偶有小難題出現，也不會困擾到你！

財運：★★★★☆

有得財的機會，而且今日對金錢的敏銳度高，有利於小額投資。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：04:00-06:00水晶紫

開運方位：正北方向

獅子座

別輕易愛，愛了就別輕易放手。

整體運：★★★☆☆

感情出現問題時別輕易說「分手」，這樣他愛你越深就被你傷的越重，即使和好了也會在他心中留下陰影；你的理解接受能力很強，對於上司指派的新任務很快就能上手；千萬記得要吃早餐，不然整個上午會提不起勁。

愛情運：★★☆☆☆

憂樂兩極化的一天，常會有感而發，觸景傷情。單身者有機會跟朋友傾訴，獲得情感安慰。

事業運：★★★★☆

有機會受到上司賞識，但重任在肩，壓力隨之而來，需把握重點。

財運：★★★☆☆

好逸惡勞會成為財神避而遠之的對象。

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：21:00-23:00珠貝白

開運方位：西北方向

處女座

給需要的人一些關懷。

整體運：★★☆☆☆

今天小小的貼心舉動會提升自己的財運，記得幫助你身邊的人，他們會給你理財上的提示哦；工作上有些開小差，若不及早打起精神，有被上司訓話的可能；愛情機運不高，不宜在今天表白。

愛情運：★★☆☆☆

與異性接觸的機會多，但僅止於工作關係，想戀愛還得耐心等待一段時間。

事業運：★☆☆☆☆

一意孤行、傲慢、強出頭難得人助，工作難推進。多與人合作，虛心請教方為上策。

財運：★★★☆☆

適當克制自己的購物慾望。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：05:00-07:00和闐玉白

開運方位：東南方向

天秤座

今天的精神壓力比較大。

整體運：★★★☆☆

同性戀人今天面臨的外部壓力會很大，要多多的體諒彼此，只有兩個人一起承擔才能減輕很多心理負擔；手頭上該處理的任務在午後已完成得差不多，比較希望沒有新的任務下達；與以前的同學一起聚聚，不但聯絡了感情，也有機會獲得寶貴的理財訊息。

愛情運：★★★☆☆

對戀人或另一半的依賴較強，容易讓對方感到疲憊，應注意控制情緒，多為對方考慮。

事業運：★★★☆☆

情緒比較低落，常會躲進自己的世界獨自哀傷，有點自我憐憫的意味。

財運：★★☆☆☆

精神不安定，易為錢財而傷神。不宜借錢給異性朋友，易上當受騙。

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：14:00-15:00象牙白

開運方位：東北方向

天蠍座

三人行必有我師。

整體運：★★★★☆

因缺乏信心而誠惶誠恐，這種情緒表現得越強烈，就越有失去的危險喔！「失之東隅，收之桑榆」，其實得到的比失去的還更有價值；虛心向他人請教，將有助於你突破目前的被動局面。

愛情運：★★★☆☆

異性緣很不錯的一天，可不要玩過頭囉！用欣賞的角度看待異性是一種享受，拈花惹草可就不好了！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，可是今日並不輕鬆呢，少有機會可以閒下來！

財運：★★★★☆

財運佳，有中獎、得禮金、收紅包的機會。當有意外收穫時，不妨拿點出來行善喔！

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：13:00-15:00芒果黃

開運方位：西北方向

射手座

口舌紛爭多，少加入講人是非的漩渦中。

整體運：★★★☆☆

人際運較差，與左鄰右舍的交往還是要保持距離才好，閒話說得太多容易惹來紛爭。購物運還算順利，但是在交易的過程中，應多留意物品的保存期限，小心讓劣質商品敗壞了今天的心情。

愛情運：★☆☆☆☆

伴侶間吵架機率高，兩人容易為了雞毛蒜皮的小事鬧彆扭，雙方都需要控制好情緒。

事業運：★★★★☆

喜歡追求新鮮刺激，對新事物頗感興趣，挑戰新領域或新任務能讓你精神亢奮。

財運：★★★☆☆

購物慾望強烈，應加以控制。

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：14:00-15:00羽絨白

開運方位：正南方向

摩羯座

緊跟愛情的步伐。

整體運：★★★☆☆

今天是戀愛的幸運日哦，請朋友多邀約異性參加聚會，夜深時情緣出現的機率也相對提升呢；準備不足讓你在投資理財中寸步難行；工作態度積極，讓上司很是欣慰，有外出進修的機會。

愛情運：★★★☆☆

愛情運普通，單身者保持樂觀的心態，可提升愛情運，有機會遇到感覺不錯的對象。

事業運：★★★★☆

能正面而全面的看待問題，工作也感覺頗為順利，即便遇到了阻攔與失誤都會變成你的經驗積累。

財運：★★☆☆☆

把重心放在其他事情上面吧，不要在意金錢問題，對於理財上面的小道消息宜經過求證再吸收。

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：17:00-19:00冷泉藍

開運方位：正北方向

水瓶座

過分謙虛已不是優點。

整體運：★★☆☆☆

今天過分謙虛的表現會讓你錯失職場發展的機會，大膽接受挑戰才能更快實現你的人生理想；工作中今天你容易碰上尷尬局面，坦然一笑，尷尬局面會馬上煙消雲散；單身者今天有機會邂逅讓你心動的異性，在上班下班的路上要多加留意哦！

愛情運：★★★☆☆

對於喜歡的對象，應勇敢爭取、表明心意，別因為不瞭解對方心意而錯過了良緣喔！

事業運：★★☆☆☆

執行力轉弱，容易受他人影響裹足不前，患得患失的心態必定會失去正確判斷的能力。

財運：★★★☆☆

錢財進出頻繁，雖然收入豐厚，但錢剛到手又要大筆花費到其他地方，聚財不易！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：09:00-10:00芙蓉晶粉

開運方位：東北方向

雙魚座

不太順暢的一天，容易產生浮躁情緒。

整體運：★☆☆☆☆

今天異常感性，獨處時情緒壓抑，多外出接觸人群呼吸新鮮空氣，可排遣鬱悶心情。事業中要注意與合作者保持良好互動，這樣才能讓商務洽談繼續下去。財運方面今天對金錢觸覺比較遲鈍，最好不要輕易進行操作。

愛情運：★☆☆☆☆

愛情運略顯低落，桃花在奔來的路上易受阻。勿徘徊不前，要更勇敢一點。

事業運：★★☆☆☆

今日事業上容易受到心情的干擾，想法上有些灰色思想或是好高騖遠，不要想太多，該做的就動手去做，不該做的也別急著去做。

財運：★☆☆☆☆

金錢問題多多，賺錢辛苦了點，而且金錢支出多多，較容易為錢煩惱喔。特別要注意一意孤行下恐會破財喔！

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：16:00-18:00墨玉綠

開運方位：正北方向





