每日星座運勢／摩羯把握表現的機會 切忌太過冒進

2022-01-4

牡羊座

有利運用口才。

整體運：★★★★☆

今天你的嘴巴像抹了蜜糖，甜蜜的情話能把戀人哄得很開心。對他人真誠的讚揚與鼓勵，讓人覺得你很可愛，還有機會得到對方的小禮物。不過，總是喜歡說個不停，執行能力略顯不足。

愛情運：★★★★☆

今日適合與心上人密切地互動，想辦法爭取共進晚餐的機會。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，積極一點，堅持一點、公正一點，才能把手頭工作順利完成。

財運：★★★★☆

有收到意外驚喜的機會，雖然不是多麼貴重的禮物，但也能博君一笑！

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：06:00-07:00嫩芽綠

開運方位：西北方向

金牛座

學會改變。

整體運：★★☆☆☆

有些疑神疑鬼，容易將和你戀人要好的異性，當成你的假想敵；改變一下投資方法，好過長久未能帶給你回報的投資方式；把工作和學習都當成被動的任務，學習和工作動力將不斷受阻，因此要學會在工作與學習中尋找樂趣。

愛情運：★★★☆☆

感情較平穩，請注意克制自我的一面，多關心另一半，愛情生活才會更甜蜜、溫馨。

事業運：★★☆☆☆

顯得自我，容易自我設限，不願與他人互動，會讓你變得有點偏執，對工作不利。

財運：★★☆☆☆

易因為感情之事、鑽牛角尖、情緒化等因素而使財神遠離。

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：14:00-15:00和闐玉白

開運方位：正東方向

雙子座

運勢起伏的一天，各方面運勢高低不一。

整體運：★★★☆☆

今天情侶在相處上很容易因意見不同而發生爭執，若是不懂得寬容，感情會急劇降溫。財運一般，中、短期的股票或是期貨都是你今天在投資上值得關注的項目。工作運不錯，有問題能迎刃而解，還能從中領悟到提高效率的方法。

愛情運：★★☆☆☆

過度堅持己見，容易破壞雙方和諧的關係，遇到爭執時不要急著辯解或撇清，先冷靜下來再行處理。

事業運：★★★★☆

採取嚴謹細膩的處事方式，能讓你在細節上發現問題並及時解決，挽回不少損失。

財運：★★★☆☆

財運平平，不宜投機。

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：19:00-20:00睡蓮紫

開運方位：西北方向

巨蟹座

身體比較勞累，注意多休息。

整體運：★★★☆☆

今天與戀人能相處融洽，雖然在現實生活中會遇到一些困擾，但認真面對又會有所好轉。工作中你的才能得以施展，做事很順利，也能與同事保持良好的關係。可適當補充一些營養品，有助於恢復體力。

愛情運：★★★☆☆

愛情運不錯，不用懷疑自己的感情，喜歡對方就大膽的靠近，想得太多反而會錯過良緣。

事業運：★★★★☆

行動力轉強，有機會挑戰新奇冒險的任務，不妨放下心理障礙去實踐「一直想做卻不敢做的事情」。

財運：★★☆☆☆

在錢財上易吃力不討好，不宜花太多心思在金錢往來上，有錢還是存起來比較穩妥。

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：06:00-07:00淺海藍

開運方位：西北方向

獅子座

與人互動頻繁，人際關係和諧。

整體運：★★★☆☆

今天你幽默風趣的表現，將使得辦公室的沉悶氛圍一下子活躍起來。財運不佳，炒股者顯得過於激進，資金有被套牢的危險。戀愛者不要過於鑽牛角尖，放開心胸可讓戀情更加明朗。

愛情運：★★★☆☆

在感情上別鑽牛角尖，這會讓對方受不了。另一半指出你的不足之處應接受，畢竟對方也是一番好意！

事業運：★★★★☆

良好的社交與人脈，會讓你的工作進展得更為順利。

財運：★★☆☆☆

出門在外別太愛面子，處處打腫臉充胖子會讓你透支嚴重，甚至難以承受。

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：06:00-08:00淺海藍

開運方位：西北方向

處女座

努力維持好人際關係。

整體運：★★★☆☆

不要一時口快傷害了他人的自尊心，犯了錯誤就要勇於道歉，才容易得到他人的諒解。為了增進友誼而花費一部分錢財，沒有必要覺得心疼。別人把隱私告訴你，只要當好一個傾聽者就好，不要胡亂出餿主意，也不可宣揚出去。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人想要有個溫暖的家，結婚的念頭益發強烈，但現在不是最好時機，還需耐心等待！

事業運：★★☆☆☆

求職者要拿出很有信心的氣勢來，面試時不妨將以前的好成績或表揚予以重點式的加強描述，會為自己的整體形象加不少分。

財運：★★★☆☆

應理性購物，貴的東西不一定是最好的。

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：23:00-24:00湖水綠

開運方位：西北方向

天秤座

不可強求他人辦事，理性看待為好。

整體運：★★☆☆☆

若別人不願意幫你，大可不必生氣，從他人的角度多考慮，對方會因你的善解人意而心存感激。花錢請朋友吃喝，不必講排場，只要雙方都盡興，又不影響友情，實惠一些來得更好。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者容易對另一半產生審美疲勞，應加強溝通；單身者多參加聚會，可提升桃花運。

事業運：★★★☆☆

渴望獲得上司的認可，導致會把事務都包攬在自己身上。這樣雖然能有成就，但也會把自己弄得很辛苦。

財運：★★☆☆☆

思多行少的狀況下，容易導致財神遠離唷！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：06:00-08:00萊姆黃

開運方位：正西方向

天蠍座

要懂得珍惜眼前人。

整體運：★☆☆☆☆

風水輪流轉，今天另一半對你可沒那麼有耐心，要注意收斂自己的脾氣。欲購買基金者今天還是先以分析為主的好，貿然投入會有虧損；與同事溝通略欠圓融，易發生摩擦，切記要慎言慎行。

愛情運：★★☆☆☆

桃花多，容易得到異性關心。注意把握自己的感情，該拒絕時別拖拉，以免惹來感情苦惱。

事業運：★☆☆☆☆

工作忙碌，但勞而無功機率高。還是乖乖聽命行事較妥當，凡事耐著性子來運作。

財運：★☆☆☆☆

金錢上缺乏計劃，魯莽行事之下容易導致虧損，莫在此日有衝動性的金錢活動或消費行為。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：21:00-22:00芒果黃

開運方位：西南方向

射手座

情緒波動較大，對現狀有許多不滿。

整體運：★★☆☆☆

想要改變與突破的一天，工作面臨較大挑戰，會遇到不小阻力，獨自承擔難有成效，團隊力量才能順利進行。晚上有機會與朋友相聚，因朋友介紹獲得商機的機率高，雖然眼前無法見到實質收入，但也是個不小的驚喜。

愛情運：★★★☆☆

學習獨立是你在愛情上的重要課題，當然學習信任對方更是你的愛情使命。

事業運：★★☆☆☆

心浮氣躁，容易因一時頭腦發昏做出一些不易實現的事情，更不宜做出重大決策。

財運：★★★☆☆

財運的流動性加強，有左進右出頻頻周轉的跡象。

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：22:00-23:00祖母綠

開運方位：西北方向

摩羯座

熱情洋溢的笑容，是與人接觸、拉近距離的武器。

整體運：★★★★★

今天的工作能發揮出你的才華，可望得到老闆的賞識。已婚者與另一半吃頓富有情調的晚餐，可為平淡的感情生活製造激情，讓兩顆心更加貼近，愛情有如沐春風的感覺。學習、吸收能力很強，適合英語、文科方面的學習，會有事半功倍的效果。

愛情運：★★★★☆

有利相親的好日子，立刻安排行動吧，有親友介紹的對象可別錯過；有伴侶者感情升溫，驚喜不斷。

事業運：★★★★☆

機會頗多的一天，但重點是把握好現有領域的表現機會和提升機會，切忌太過冒進。

財運：★★★★☆

金錢活動頻繁的一天，呈現有進有出的雙重跡象，例如：金錢入帳後，又把錢轉手出去。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：21:00-22:00淺海藍

開運方位：正北方向

水瓶座

輕裝上陣，更容易成功！

整體運：★★★★☆

今天的工作蠻輕鬆的，雖然有些忙碌，但調整得當也會顯得行動自如；有時間的話，和朋友一起去附近玩樂，放鬆身心的同時也會使人際關係更融恰；學習壓力變大，會因為負面的情緒而導致學習的效果不理想，拋開得失心才會有突破。

愛情運：★★★☆☆

今日容易得到情人或配偶的幫忙，別忘了給對方一個擁抱，能讓彼此相處更愉快。

事業運：★★★★☆

不管是承認錯誤，還是接受新任命，採取「勇敢站出來」的態度，能讓你擔當重任，為事業帶來新的發展契機。

財運：★★☆☆☆

不得安寧的一天，特別容易胡思亂想；只要不輕舉妄動，損失就會少一點！

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：19:00-20:00金桔綠

開運方位：東南方向

雙魚座

稍做改變，會讓你收到不同的效果。

整體運：★★★★☆

今天愛情的熱情高漲，對戀人很主動，讓彼此更有默契，感情能在瞬間昇華。財運一般，沒有什麼大的投資機會，適合靜觀。多去健身房做做運動，有利身體健康。

愛情運：★★★★☆

今日是花招百出的好日子，說點笑話、耍個寶，都能吸引異性或情人的注意喔！

事業運：★★★☆☆

工作不夠積極，多與創造力、行動力強的同事互動，可調動起你的工作企圖心。

財運：★★★☆☆

今日財運好壞參半，有進有出。特別要注意的是，受到外力的煽動干擾、情緒不穩定所造成的敗財。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：21:00-22:00瑪瑙黑

開運方位：東南方向





