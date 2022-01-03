每日星座運勢／牡羊提防身邊陌生人 勿做重大投資

2022-01-3

牡羊座

提防身邊的陌生人。

整體運：★★★☆☆

切忌因他人的不理解而大動肝火，否則會中了小人的圈套，造成難以挽回的局面。女生極易因心情好壞而決定購物取向，造成財運的低落。工作上得親人大力相助，順風順水，工作心情愉悅。

愛情運：★★☆☆☆

桃花較弱，容易沉浸於過往，難以敞開心扉，對愛抗拒。

事業運：★★★★☆

職場中有人暗中關注你，因此要特別注意自身的形象，無聊的話盡量少說，好好表現，積極工作，有機會受到長官的重視。

財運：★★★☆☆

不宜做出重大投資決策，容易判斷錯誤。

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：16:00-18:00玫瑰紅

開運方位：西南方向

金牛座

運勢雖然低迷，但你的心態很樂觀。

整體運：★★☆☆☆

愛情運平淡，單身者無心談感情，享受獨處的時光也能心情愉悅。財運較普通，手中的投資計劃可繼續持有，對於新的投資計劃應持觀望態度，不要盲目跟進。工作上困難較多，但信心很足，對自己能力相當有自信。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者、戀愛中的人容易吃悶醋，別胡亂猜疑，有什麼話坦白說出來比較好。

事業運：★★☆☆☆

和同事發生意見衝突，最好採用以退為進的方式。

財運：★★★☆☆

思維易受外界影響而改變，所以謹防受騙上當。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：05:00-07:00玉米黃

開運方位：西北方向

雙子座

順心遂意，放手一搏。

整體運：★★★★★

發出的邀請能得到對方的認同，精心策劃的小節目也能取悅他。工作效率頗高，效果不錯，即使遇到一些麻煩，也能得到同事、朋友的幫忙。抽時間去做一些有氧運動，有助於提高大腦的思維敏銳度。

愛情運：★★★★☆

單身者多與異性朋友接觸可交好運，有利主動參加團體活動，創造愛情機會。

事業運：★★★★★

今日是變化萬千的一天，所以也會很忙碌。多用智慧來處理事情，必能獲得良好的成效。

財運：★★★★☆

運勢旺盛，投資有門路。正是積極運作資金的日子，有利把握商機，大膽投資。

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：14:00-15:00蘋果綠

開運方位：正南方向

巨蟹座

易沉浸在回憶中。

整體運：★★★☆☆

感情豐富的一天，易回憶起過去的點滴生活，種種思緒縈繞心頭。單身者在沉思時最迷人，易獲得異性青睞。會有小額的破財，不過敏銳的你又能很快尋找到不錯的商機。工作雖然辛苦，卻很能激發你工作的潛能。

愛情運：★★★★☆

有許多機會與異性朋友談天說地；單身朋友有機會戀愛，有伴侶的人要小心另一半吃醋唷！

事業運：★★★☆☆

工作過程易遇到突如其來的困難，但你的人際關係和諧，有機會得到同事的援助，能夠化險為夷。

財運：★★☆☆☆

選擇理財工具或投資標的時，宜多聽取理財權威或專業人士的意見，學習經驗。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：20:00-22:00金桔綠

開運方位：東北方向

獅子座

小心與你走得過近的人。

整體運：★★☆☆☆

愛情機緣不斷，極易在公眾場合遇到好桃花，但要提防爛桃花！理財缺乏經驗，加上財運不濟，今天的意外支出頗多。工作際遇頗好，但切忌因眼前所取得的成績而放棄其他機會，小心因小失大。

愛情運：★★★☆☆

單身者想戀愛就得打起精神來，對自己沒信心很難獲得異性的好感唷！

事業運：★★★☆☆

其實你只要放鬆心態，任何事務都能輕鬆、順利的完成。

財運：★☆☆☆☆

易散財的一天，在進行錢財交易時應多留一個心眼，小心被熟人利用、佔便宜。

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：18:00-20:00湖水綠

開運方位：西北方向

處女座

維護好既有的客戶關係很重要。

整體運：★★★★☆

今天有機會遇見他，記得控制一下自己的情緒，免得因激動破壞了自己在他心中的形象哦；可以去KTV唱歌，把你的熱情用歌聲唱出來，會有提升運勢的功效；業績有所突顯，有升職加薪的好運降臨哦！

愛情運：★★★☆☆

戀愛運平平，少說兩句挑剔、埋怨的話，才不會引發口角。

事業運：★★★★☆

以往的努力可望在今天顯出成效，事業地位得到提升。

財運：★★★☆☆

眼光不錯的一天，財務評估精準，能夠憑著自己的努力有不錯的收入。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：08:00-10:00金桔綠

開運方位：東北方向

天秤座

多做公益可帶動好運。

整體運：★★★☆☆

今天容易受到流言蜚語的中傷，不要太在意，以免因此阻礙你前進的步伐。單身者會感到空虛，不能因此而放縱自己。財運較好，新的進財管道讓你收入頗豐，對需要幫助的人伸出援手會為你帶來好運。

愛情運：★★★☆☆

單身者有朋友邀約別錯過，在聚會中結識新朋友的機率高；戀愛中人溝通良好。

事業運：★★☆☆☆

越想要突出個性，想要與眾不同，越容易遭受排擠。默默做事，可求安穩。

財運：★★★★☆

良好的社交與人脈，助你爭取到更多的賺錢管道，好好把握將會有樂觀的進帳！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：11:00-12:00珍珠白

開運方位：正北方向

天蠍座

能靈活處理事情。

整體運：★★★★☆

有另一半的朋友遇到對自己好的異性朋友，會有思想出軌的傾向，必須自我節制，堅守道德觀哦！財運有所回升，投資局面明朗化，可根據自身的情況靈活操作；事業中勇於創新、挑戰，無論是全新的工作領域或工作任務，都是很好的機會。

愛情運：★★☆☆☆

異性緣不佳，多注重自己的形象，把微笑掛在臉上，散播你的快樂，可招來桃花。

事業運：★★★★★

事業運頗佳，是個奮鬥突破的好日子，適合與人競爭或是唱反調，但不是為了反對而反對喔，而是為了理念而奮鬥！

財運：★★★★☆

財運不錯，增強行動力，財富會向你走近！

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：09:00-11:00脆梅青

開運方位：正西方向

射手座

今天運勢略差，心中有點悶悶不樂。

整體運：★★☆☆☆

容易受外界影響，稍有不如意就會傷感半天，別一個人哭泣，與伴侶聊聊天心裡會舒服很多。心情比較沮喪的時候並不適合幫助別人，因此有同事要你幫忙最好還是委婉拒絕吧。今天適合與伴侶泛舟，對方的溫柔會讓你開朗起來。

愛情運：★★☆☆☆

單身者有機會遇到有緣人，深入交往還需要在溝通上多費心，趁熱打鐵才能增進感情。

事業運：★★☆☆☆

工作積極性不高，完全抱著只要完成任務就行的想法在工作，這將導致你處理事務的水準偏低。

財運：★★★☆☆

有點小迷糊，所以容易損失小財。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：21:00-22:00香檳金

開運方位：西北方向

摩羯座

做真實自己。

整體運：★☆☆☆☆

今天你很在乎戀人的感受，反而讓自己變得很累，說出自己想法做自己喜歡的事，其實對方會更喜歡你純真的感覺。工作上帶來的巨大壓力讓你喘不過氣來，靜下心來將能找到應對的辦法。財運不盡人意，付出的精力卻得不到相應的回報，還是先休養生息等待時機吧。

愛情運：★☆☆☆☆

太過主觀強勢，易讓伴侶感覺被管得太多、太嚴。還應尊重對方，給對方面子。

事業運：★★☆☆☆

事業運不穩定，不要太相信自己的想法，因為判斷錯誤的機會很高。

財運：★☆☆☆☆

滿腦子想賺錢也想花錢享受，但財運不佳，勿衝動、投機，安穩度日才是上策。

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：06:00-07:00石榴紅

開運方位：正北方向

水瓶座

相信有競爭的生活會更美妙。

整體運：★★★★☆

感情上遇到競爭者，不要過於慌亂，拿出自信心，亮出你體貼、溫柔的兩個法寶，有望擄獲心上人；業務工作者與客戶互動良好，事業更上一層樓；去健身房燃燒脂肪，大汗淋漓之下，身體也輕鬆許多。

愛情運：★★★☆☆

會有管不住另一半的感覺，不妨尊重彼此的自由空間，管得太緊反而會影響感情。

事業運：★★★★★

今日事業運還不錯，遇到疑難雜症時最終必能解決，貴人多來自長官、上司，有難題時找他們就對囉！

財運：★★★☆☆

出門在外應保管好財物。

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：09:00-11:00金桔綠

開運方位：東北方向

雙魚座

戶外休閒能緩解疲勞。

整體運：★★★☆☆

別把自己整天關在家裡，多接觸外面的空氣，只要有往外突破的心，一切自然就開闊了；有伴侶的人士要注意保持與其他異性之間的關係，不要讓另一半誤會；事業運的強勢會在下午來臨，獨立擔當重任讓你過得充實。

愛情運：★★★☆☆

能以平常的心態去對待感情，避免了許多不必要的爭吵，感情生活趨於平順。

事業運：★★★☆☆

運勢平順，上班族工作任務較重，但你能靜心處理，你的付出上司也都看在眼裡。

財運：★★☆☆☆

今日的你有點懶惰，耐心也不夠，所以不適合做任何的金錢決策，以免發生錯誤的決定。

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：22:00-23:00古銅青

開運方位：西北方向





