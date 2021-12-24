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耶誕節兩星象變化 唐綺陽：要小心口出惡言、滿滿負能量！

聯合新聞網 / 綜合報導
國師唐綺陽提醒「12月25日要特別小心」，因為兩星象出現變化，可能會讓人負能量爆棚。記者沈昱嘉／攝影
國師唐綺陽提醒「12月25日要特別小心」，因為兩星象出現變化，可能會讓人負能量爆棚。記者沈昱嘉／攝影

今（24日）是平安夜，許多人早已預訂好餐廳，準備要跟親友度過明天的耶誕節，不過國師唐綺陽提醒「12月25日要特別小心」，兩星象出現變化，可能會讓一些人負能量爆棚，許多網友看完直呼「超準的，我的負能量已經爆炸了」。

唐綺陽23日在臉書指出，12月25日晚上7時是「金冥第二次合相」，加上「土天四分一度內」，兩個狀況會讓人「難免負能量爆棚」，容易覺得事情忍無可忍，導致「情緒不爽，就吐嘈埋怨，對親友講難聽話，還可能忽然大吵一架」，形成傷人傷己的局面。唐綺陽提醒大家「要有自覺，別讓年底的高壓，壓垮我們的生活」並表示，「祝福大家，希望提醒沒來得太晚，有自覺就能好好度過」。

文章一出，馬上引起萬人按讚，有網友表示「這兩天就覺得悶悶不樂的，氣場不太對」、「感恩老師，總是適時的解決我們的危機」、「糟糕，太晚看到，早上才爆發的牧羊座懺悔中」、「非常準，週日已經跟公婆撕破臉」、「真的是負能量爆棚」、「負能量爆掉了」、「剛才爆炸在心裡，負能量到極限了」、「謝謝老師的提醒！本來想對某個朋友發作，但無意間滑臉書看到這篇提醒文章決定冷靜一下」。

唐綺陽 星座 耶誕節 聖誕節

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