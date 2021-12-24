小孟塔羅：錢錢不要走！測2022年會在哪方面破大財

很多人喜歡購買貔貅增加財運，無論當做擺件還是隨身攜帶。那你知道貔貅有分公母嗎？貔貅的頭向左歪的為公，主要作用為你開創財源；貔貅的頭向右歪的為母，主要作用幫你守住錢財。因此貔貅很適合買一對，才能在賺錢同時守好財庫。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，2022年會在哪方面破大財？

請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：Emma Zhang(Dream Vision Tarot)

A：社交娛樂。(聖杯三正位)

牌面的女子有三顆頭顱，用兩手扶著一個透明杯子。

這張牌表示你在2022年，在社交活動上而破大財。請不要小看社交聚會，舉凡應酬、慶生、吃飯、電影、唱歌、旅遊等等活動，從每月至數月的累積，會是一筆可觀的數字。有些是你喜歡的，有些是你不情願的。小孟老師在此提醒你，從社交活動帶來的東西，若能夠從他處取代，就試著開始做出改變吧！

B：與人合作。(錢幣三正位)

牌面夜空有三顆發光的球，三個人各自守住一顆球。

這張牌表示你在2022年，與他人共同經營事物而破大財。如果有與他人合作的想法，請千萬不要在今年執行，由於受到流年不利的影響，你會有很大的金錢損失。倘若這件事已在進行中，最好的方式是脫離止損。小孟老師在此提醒你，再要好的朋友、家人、對象，都有可能為了錢而鬧僵。

C：釋放內心壓力。(聖杯七正位)

牌面的女士頭髮朝上飛舞，她們用手觸碰裝花的杯子。

這張牌表示你在2022年，做強迫自身的工作而破大財。如果工作讓你感到勉強，無論是自己個性使然，還是受到他人影響造成，繼續下去只會不進則退，讓你的生活變得更窘困。最好的方式是認清自己，在符合個性的工作發光。小孟老師在此提醒你，別因為羨慕他人而去做，請瞭解每人都是獨特的。

D：桃花魅力盛開。(惡魔牌正位)

牌面的男子脖子戴著鎖鍊，頭上有個倒五芒星的圖案。

這張牌表示你在2022年，會有壞人想傷害你而破大財。最明顯的就是遇到詐騙，當然了，這未必是你知道的手段。有些人會透過愛情的方式，先搏取你對他的感情與信任，之後再找理由向你借錢。有的人則是透過投資手段，用高回報的利息誘你上當。小孟老師在此提醒你，找你可以信任的人聊聊，旁觀者清可以指點迷津。

E：投資運勢起飛。(戀人牌正位)

牌面的男女鼻子貼著鼻子，並牽著彼此的手互相凝視。

這張牌表示你在2022年，會在購買喜歡的東西破大財。當我們為了工作打拼，日以繼夜而感到疲倦時，此時便會想好好犒賞自己。也許買貴重的奢侈品，或是要價不斐的醫美等等，然而當次數愈來愈多時，你的荷包也會破個大洞。小孟老師在此提醒你，不是不能偶爾對自己好，仍要三思而行、量力而為才好。