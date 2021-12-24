快訊

又要逕付二讀！綠多數輾壓推地制法修法 朝野爆衝突

教召天數拉長有用嗎？專家：國防改革有待改進

心理測驗／2022開運該買什麼？ 從內心擔憂之事徹底剖析

聯合新聞網 / 綜合報導
從煩惱什麼事情，就能分析買什麼東西，就能夠提升運勢。圖片來源／ingimage
從煩惱什麼事情，就能分析買什麼東西，就能夠提升運勢。圖片來源／ingimage

2022年即將到來，雖然還剩下幾天，不過有的人應該已經訂好了新年的目標，繼續在人生的道路上往前邁進一步。日本網站「lamire」最近就分享一則心理測驗，分析可以購買什麼樣的物品提升運勢，來迎向新的一年。

請問：以下四件事情中，你最擔憂的是什麼？

A 戀愛相關的事

B 工作相關的事

C 金錢相關的事

D 人際相關的事

選擇A戀愛相關的事的你，適合購買「珠寶」。珠寶是能夠襯托出一個人魅力的所在，可以好好展現出你吸引人的地方。自信地做好打扮，展現全新的風貌，相信能夠提升感情運勢，讓你不再擔心戀愛的煩惱。

選擇B工作相關的事的你，適合購買「鋼筆」。在職場上，氣質出眾的鋼筆一直代表著精明的象徵。既然對工作抱持著煩惱，不如就給自己換隻做工細緻的鋼筆，一掃事業上的陰霾。

選擇C金錢相關的事的你，適合購買「水晶」。在許多礦石之中，水晶特別有著淨化的作用，而且具有相當的靈氣在。在不安的時刻，不如就買顆水晶緊緊握著，讓自己的內心更為堅定。

選擇D人際相關的事的你，適合購買「觀賞用植物」。植物能夠帶給人新鮮空氣，讓心靈能夠沉澱。在煩惱人際關係時，不如先看著花花草草，讓慌亂的情緒穩定下來，才能夠從容地應對難關。

心理測驗 運勢

延伸閱讀

心理測驗／說到聖誕老人最先想到什麼？ 瞭解你容易上誰的當

心理測驗／狐狸頭還是拼圖碎片？ 瞭解你下意識正為什麼努力著

心理測驗／優質男神也不能信！測出內心潛藏的出軌慾在哪

心理測驗／刮刀還是魚板？ 測出今年為了什麼事情後悔莫及

相關新聞

心理測驗／2022開運該買什麼？ 從內心擔憂之事徹底剖析

2022年即將到來，雖然還剩下幾天，不過有的人應該已經訂好了新年的目標，繼續在人生的道路上往前邁進一步。日本網站「lamire」最近就分享一則心理測驗，分析可以購買什麼樣的物品提升運勢，來迎向新的一年。

每日星座運勢／獅子過度計較佔便宜 反而因小失大

2021-12-24 牡羊座 運勢較差，需從積極面看待事情。 整體運：★★☆☆☆ 戀愛中的人感情比較脆弱，一點風吹草動就能讓你驚惶不安，需轉移注意力。工作面臨考驗，擅長自我鼓勵、暗

心理測驗／刮刀還是魚板？ 測出今年為了什麼事情後悔莫及

人有失足馬有亂蹄，隨著歷練變多了，多少還是會惦記著一些過去的錯誤。日本網站「TRILL」最近就分享一則心理測驗，可以看出內心正在為了什麼事，而感到後悔莫及。

2022年12星座「幸運月份」公開：處女座易受長官厚愛、金牛財運被吸引而來

2022年運勢再好，若沒有把握先機，也很難有所突破。成功不是一句口號，若能善用幸運的好時機，並加以運用，要過個快樂的好日子其實也不難。所謂盡人事聽天命，命運就在手掌中，要能事半功倍，這樣的努力才有意義。這次就來了解2022年12星座幸運的月份在哪吧！

一句話開運錦囊：給2022年想添福轉運的你

來到了年底，多數人應該對新的一年充滿期待吧！不過，現在卻有不少人感覺困難重重、壓力大，其實這和年底的行運轉變是有關聯的。那麼，該如何抓住年底的時機，為新的一年打造「添福轉運」的磁場呢？看完科技紫微網的提醒，你就會知道囉！

2022年「星座+生肖+血型」最強運勢TOP5 屬虎這組合「做什麼都順」

2022年即將到來，許多人一定很好奇，究竟在這新的一年，會有什麼樣的新氣象。日本網站「ananweb」最近就結合星座、生肖與血型進行分析，選出在2022年運勢最強的5個組合。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。