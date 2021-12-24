心理測驗／2022開運該買什麼？ 從內心擔憂之事徹底剖析
2022年即將到來，雖然還剩下幾天，不過有的人應該已經訂好了新年的目標，繼續在人生的道路上往前邁進一步。日本網站「lamire」最近就分享一則心理測驗，分析可以購買什麼樣的物品提升運勢，來迎向新的一年。
請問：以下四件事情中，你最擔憂的是什麼？
A 戀愛相關的事
B 工作相關的事
C 金錢相關的事
D 人際相關的事
選擇A戀愛相關的事的你，適合購買「珠寶」。珠寶是能夠襯托出一個人魅力的所在，可以好好展現出你吸引人的地方。自信地做好打扮，展現全新的風貌，相信能夠提升感情運勢，讓你不再擔心戀愛的煩惱。
選擇B工作相關的事的你，適合購買「鋼筆」。在職場上，氣質出眾的鋼筆一直代表著精明的象徵。既然對工作抱持著煩惱，不如就給自己換隻做工細緻的鋼筆，一掃事業上的陰霾。
選擇C金錢相關的事的你，適合購買「水晶」。在許多礦石之中，水晶特別有著淨化的作用，而且具有相當的靈氣在。在不安的時刻，不如就買顆水晶緊緊握著，讓自己的內心更為堅定。
選擇D人際相關的事的你，適合購買「觀賞用植物」。植物能夠帶給人新鮮空氣，讓心靈能夠沉澱。在煩惱人際關係時，不如先看著花花草草，讓慌亂的情緒穩定下來，才能夠從容地應對難關。
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