殺破狼周運勢／2星座尾牙抽獎運很高！巨蟹陷入新戀情

白羊座：

整體運勢

感情運方面，木星進入心靈宮位，會遇到一個超越身份、年齡或性別的靈魂伴侶，對方十分能理解你內心的需求，有相見恨晚的感覺。某些白羊座則是渴望有人為他解答人生的疑問，會求神拜佛，或是開始研究命理與神秘學。

工作運方面，水星、金星、冥王星合相在志業宮位，同在志業宮位的太陽相位良好，金星呈現退行狀態。過去的履歷都成為光榮的戰績，回到原來的工作領域中，表現如魚得水，成為職場上令人矚目的焦點。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的土星受到天王星影響，人紅招嫉，各種流言蜚語隨之而來，會覺得做事容易做人難。越是風光的時候，越要表現得謙卑。某些白羊座會覺得周遭太多酒肉朋友，在真正需要幫忙時卻無人可用。

金錢運方面，在金錢宮位的天王星持續受到土星影響，最近總有很多朋友聯絡你，動機都不單純，當心被拉去聽直銷大會、或是要你買保險、加入宗教團體，經常要奉獻一堆金錢，卻不見他們用在正途上。

金牛座：

整體運勢

人際關係方面，木星進入人際關係宮位，發生任何困難、遇到瓶頸時，會有貴人出手幫忙。某些金牛座則會獲得更多人脈，對於轉換跑道，或是推廣各項業務有更多助力。

學業運方面，水星、金星、冥王星合相在學業宮位，同在學業宮位的太陽相位良好，金星呈現退行狀態。在學業上表現突出，會代表學校參加許多對外競賽，獲得亮眼成績，加上所過去累積的戰績，可望保送進入名校就讀。

感情運方面，在慾望宮位的火星相位良好，與喜歡的對象有頻繁的親密關係，兩人能充分享受靈性交融的愉悅。單身的金牛座，與曖昧對象有許多肢體上的接觸，雙方的距離無形中也被拉近了。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星進入財務宮位，信用資料或是支付系統的資料容易被盜用，個人資料要小心不要外洩。某些金牛座最近要繳交一大筆保險費用，或是因為政策帶來的生息，要繳的貸款更沈重了，覺得錢用得很快。

工作運方面，木星離開志業宮位，同時在志業宮位的土星長期受到天王星影響，目前的事業或工作遇到瓶頸，想轉換跑道卻找不到其他門路，或是坐在一個吃力不討好的職務，常常成為他人的出氣筒，卻沒有話語權。

雙子座：

整體運勢

工作運方面，木星進入志業宮位，會有轉換跑道或是創業的契機，有許多人脈與資源，可找到適合自己的新工作。某些雙子座會在此時被上司拔擢成為管理階級，職務與待遇獲得大幅調整。

金錢運方面，水星、金星、冥王星合相在財務宮位，同在財務宮位的太陽相位良好。偏財運佳，尾牙時可抽中高額現金，或是價值不斐的商品。有投資習慣的雙子座，投資標的持續上揚，不要急著出脫，還有獲利空間。

感情運方面，在感情宮位的火星相位良好，同時太陽、水星、金星、冥王星齊聚在慾望宮位，對於親密關係的需求較多，與喜歡的人在此時互動的狀況良好。單身的雙子座會由性而愛，以身體的感覺來決定一段關係。

本週須注意的部分

學業運方面，在學業宮位的土星受到天王星影響，在學業上鬱鬱不得志，作業、論文、報告不受指導者青睞，會萌生轉系的念頭。某些雙子座在學校被邊緣化，忍受無形的霸凌，會想轉學或休學。

健康運方面，太陽、水星、金星、冥王星齊聚在疾厄宮位，同時金星呈現退行狀態。身體上的許多舊疾復發，不論怎麼治療都似乎沒起色。當心著涼感冒，呼吸道與喉嚨受到感染，泌尿系統容易發炎，並注意心血管方面的問題。

巨蟹座：

整體運勢

學業運方面，木星進入學業宮位，對於知識求知若渴，正考慮出國留學，或是到海外當交換學生。已出社會工作的巨蟹座，會有再進修的打算，想念個學位，或是精進專業技能。

感情運方面，水星、金星、冥王星合相在感情宮位，同在感情宮位的太陽相位良好，金星呈現退行狀態。會與前任情人復合，雙方決定攜手走入婚姻。某些巨蟹座剛陷入一段新戀情中，正在熱戀狀態，雙方都有共識走入婚姻。

本週須注意的部分

工作運方面，火星在工作宮位行進，工作量暴增，每天都要加班趕工，甚至在假日都無法休息，嚴重過勞。某些巨蟹座則是要需要處理許多職場上的雜事，有些問題很複雜，心情很煩悶。

金錢運方面，木星離開財務宮位，尚留在財務宮位的土星受到天王星的影響，與人往來盡量不要涉及金錢，特別是不要跟團購、加入直銷、簽保險合約，或是加入宗教團體，容易被騙錢。

獅子座：

整體運勢

金錢運方面，木星進入財務宮位，年末參加尾牙抽獎，會抽中首獎，可獲得為數不少的現金，或是價值不斐的禮品。有投資習慣的獅子座，手上的投資標的價值水漲船高，可在適當的時機獲利了結。

工作運方面，水星、金星、冥王星合相在工作宮位，同在工作宮位的太陽相位良好，金星呈現退行狀態。工作領域上的成就受到各方的矚目與肯定，目前正在享受成果與榮耀。某些獅子座則暫時不需到辦公室打卡上班，工作輕鬆許多。

本週須注意的部分

感情運方面，土星持續停留在感情宮位，受天王星影響，兩人對未來沒有共識，原本論及的婚嫁因此破局。感情穩定的獅子座，另一半的身體狀況不佳，讓你十分擔憂。

健康運方面，太陽、水星、金星、冥王星齊聚在健康宮位，同時金星呈現退行狀態。身體上許多老毛病舊疾復發，不論怎麼治療都似乎沒起色。木星進入疾厄宮位，注意肝功能的問題，代謝狀況變差，容易發福或浮腫。

處女座：

整體運勢

感情運佳，水星、金星、冥王星合相在戀愛宮位，同在戀愛宮位的太陽相位良好，金星呈現退行狀態。與昔日戀人破鏡重圓，關係復合。某些處女座則是閃電與某個新對象陷入熱戀，木星進入婚姻宮位，許多處女座正準備婚嫁事宜。

本週須注意的部分

家宅運方面，火星在家宅宮位持續行進，注意爐火與電器的使用，居家門戶也要小心宵小入侵。居家環境不安寧，會迅速找到滿意的落腳處，並很有效率地搬家。與家人關係也比較緊繃。

工作運方面，在工作宮位的土星受到天王星影響，公司會以外派到外地的方式刁難你，有意逼迫你離職。某些處女座則是覺得自己的專業在職場上不受尊重，想辭職換工作，不想繼續受壓搾。

學業運方面，在學業宮位的天王星受到土星影響，在學的處女座，覺得目前的科系沒有前途，會想轉系或重考。已出社會工作的處女座，會希望攻讀更高一層的學位，而考慮辭職。

天秤座：

整體運勢

工作運佳，木星進入工作宮位，有人挖角你進入更大型的組織，待遇會比目前的公司好非常多。工作穩定的天秤座，公司將會升等你的職務，未來要執行的工作會比較有挑戰性。

家宅運方面，水星、金星、冥王星合相在家宅宮位，同在家宅宮位的太陽相位良好，金星呈現退行狀態。居家正在重新整修，即將擁有自己獨立的空間。同時會購買新的傢俱，生活煥然一新。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的土星受到天王星的影響，經濟過度倚賴其中一人，導致關係不對等，兩人情感不斷在為金錢算計，變得不太健康。正在懷孕的天秤座，胎兒狀況不穩定，當心早產或流產。

金錢運方面，在財務宮位的天王星受到土星影響，貸款以及信用卡債務沈重，每個月生活費被壓縮。有投資習慣的天秤座，一味追高某個投資標的，容易套牢在高點，甚至造成嚴重負債。

天蠍座：

整體運勢

感情運方面，木星進入戀愛宮位，與喜歡的人會決定同居，共同生活在一起，甚至在此時打算結婚。感情穩定的天蠍座，會有懷孕的跡象，與戀愛對象有了愛的結晶。

工作運方面，水星、金星、冥王星合相在面試、考試宮位，同在面試宮位的太陽相位良好，金星呈現退行狀態。會被老東家挖角回鍋，執行教育、諮詢等相關業務。某些天蠍座則是通過國家考試，進入公務體系服務。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的土星受到天王星影響，家庭氣氛不佳，某些家人的身心狀況令你擔憂，甚至發生令你預期之外的事故。某些天蠍座的房貸沈重，再加上加碼升息，生活快喘不過氣來。

金錢運方面，火星持續在金錢宮位行進，預期之外的支出太多，存款已經見底，經濟狀況讓你焦慮。某些天蠍座則靠著信用卡舉債度日，等待年終發下來，才有錢還債，生活得以改善。

射手座：

整體運勢

家宅運方面，木星進入家宅宮位，家中今年喜事連連，會有新成員加入，或是正準備辦理婚嫁相關事宜。某些射手座計劃購置新屋，落地生根，不想再漂流不定。

金錢運方面，水星、金星、冥王星合相在金錢宮位，同在金錢宮位的太陽相位良好，金星呈現退行狀態。已預知今年可領到為數不少的年終獎金，但因為一些因素，年終獎金會延遲至農曆年後才發。

本週須注意的部分

健康運方面，火星在命宮行進，因為常熬夜的關係，火氣較大，容易嘴破長痘痘，這段時間要特別注意血光之災，容易發生意外傷害。情緒較為浮躁，容易在盛怒之下與人發生爭執，甚至發生肢體衝突而受傷。

工作運方面，在工作宮位的天王星受到土星影響，在工作領域有些流言蜚語傷害到你的名譽，卻有口難言。某些射手座與同事或是客戶溝通不良，合約簽署較為不順。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，木星進入面試、考試宮位，同時太陽、水星、金星、冥王星齊聚在命宮，面試新工作十分討喜，很快就能收到錄取通知，進入人人稱羨的公司工作。參加國家考試，成績可跨越門檻，進入公家機構服務。

感情運方面，金星在命宮退行，閃電地與某個人建立交往關係，陷入一場不可思議的戀情中，甚至很快就論及婚嫁。某些摩羯座則是與舊情人重逢，雙方皆有復合的想法。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的土星受到天王星影響，生活負擔變重，開銷變多，存款變少，對於金錢會十分沒安全感。某些摩羯座經濟大權掌控在家人或配偶手上，戶頭沒有多少現金可支配，覺得自己十分貧窮。

健康運方面，太陽、水星、金星、冥王星齊聚在命宮，金星呈現退行狀態。在這段時間，身體舊疾容易復發，不論怎麼調養都沒有起色。天氣變化太大，容易著涼感冒，呼吸系統與喉嚨受感染，同時需注意心血管方面的問題。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，金星在秘密宮位退行，會與曾經暗戀過的對象重逢，但與對方的情感依然不能說破，因為彼此都已有了穩定的伴侶。某些水瓶座陷入秘密戀情中，無法對外公開，雖然每天都很甜蜜，卻也感到心酸。

金錢運方面，木星進入金錢宮位，在新的一年會有調薪的好消息，增長幅度比預期還要高，不過承擔的重責大任也變得更多。某些水瓶座經營副業有成，收入增加，變得比較富有。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的天王星受到土星影響，家人的身心狀況不佳，常做出令人擔心的事情，需要你經常看顧，但自己也會承受情緒暴力之苦。某些水瓶座居家環境十分複雜，常發生麻煩的事件，會很想搬家。

工作運方面，土星持續停留在命宮，受到天王星影響。在職場擔負的責任過重，經常需要收拾爛攤子，下屬難以管理，對於目前的工作感到吃力，身體也有過勞的傾向。

雙魚座：

整體運勢

人際關係方面，水星、金星、冥王星合相在人際關係宮位，同在人際關係宮位的太陽相位良好，金星呈現退行狀態。在某些場合會巧遇很久不見的朋友，失聯的友情又再度熱絡起來。

感情運方面，木星進入命宮，與海王星齊聚，桃花變得旺盛，有許多人對你表示好感，同時會遇到讓你心儀的對象。感情穩定的雙魚座，與喜歡的人會考慮步入婚姻，結為連理。

本週須注意的部分

工作運方面，火星持續在志業宮位行進，業務量暴增，工作十分繁忙，每天都很勞累，常常需要加班與熬夜。某些雙魚座外掛開太多，需要參加許多活動，在社交場合看似活躍，都其實也消耗掉太多精力。

學習運方面，在學習宮位的天王星受到土星影響，某個學習項目有些障礙，一直無法跨越，感覺自己不適合學習相關領域，而想放棄。還是學生的雙魚座，期末考試大意失荊州，原本很有把握的科目卻搞砸了，影響到整體成績表現。

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