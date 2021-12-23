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心理測驗／刮刀還是魚板？ 測出今年為了什麼事情後悔莫及
人有失足馬有亂蹄，隨著歷練變多了，多少還是會惦記著一些過去的錯誤。日本網站「TRILL」最近就分享一則心理測驗，經過2021一整年，你內心正在為了什麼事而感到後悔莫及。
請問：圖中的這個東西，你認為它是什麼呢。
A 泳帽
B 魚板
C 安全帽
D 刮刀
選擇A泳帽的你，正為了「中途放棄的事」而感到後悔。你是個認真努力的性格，無論碰到什麼事情都會全力以赴，不輕言放棄。然而，世上不會是每一件事情，都能夠按照理想順利走下去，難免會碰上失敗。對你而言雖然不甘心，不過也可以試著轉念，將經驗化為自身的養分，尋求下一次的成功。
選擇B魚板的你，正為了「放棄挑戰的事」而感到後悔。你是個對自己還算有信心的人，當碰到挑戰的時候，你會顯得衝勁十足。但也在某些時刻，內心會突然有個聲音懷疑「這樣真的好嗎」，結果就沒踏出那關鍵的一步。不過只要謹記這份後悔的滋味，下一次機會出現時，或許也不會再裹足不前。
選擇C安全帽的你，正為了「選了別的選項」而感到後悔。你是個有些優柔寡斷的人，當選擇在眼前出現時，你常會覺得每個看起來都不錯，又或者每個看起來都有風險，結果不管是挑了哪個，仍一直惦記著其他選項如何如何。你需要的是對自己更有信心一點，相信自己是對的，才能夠把精神集中在眼前的事物。
選擇D刮刀的你，正為了「事情讓給他人」而感到後悔。有時你會以為某件事情不需要了，就想說交給別人也無妨，等到事後才發現自己判斷錯誤，接著羨慕起別人有，你卻沒有。然而很多事情沒有如果，與其對失去的東西耿耿於懷，不如徹底放手不再去想，才能專注在更重要的東西上。
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