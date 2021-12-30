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網路時代當心詐騙！這些命格最容易上當

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網路時代當心詐騙！這些命格最容易上當(圖片來源：Shutterstock)
網路時代當心詐騙！這些命格最容易上當(圖片來源：Shutterstock)

現代人的生活越來越離不開網路，雖然網路生活很方便，但是詐騙手法也透過網路當媒介，屢屢進化。科技紫微網要透過命宮的角度，帶你來看看哪些命格容易在網路上吃虧受騙？

本文參考的是命盤的命宮主星，想要知道自己的命宮主星，歡迎到科技紫微網查詢你的完整命盤喔！命宮為空宮，請參考對宮遷移宮主星。命宮為雙星，一顆上榜即可參考。

七殺


身為開創型的七殺，行動力沒話說，但就是容易衝動，總是憑直覺做判斷。遇到有人附和自己的話，感覺一拍即合、遇見知己，沒發現對方是別有居心。也因為行動力太強，甚至先配合對方的要求，才想起其中可能有詐。網路上人心難辯，要特別小心求職或投資詐騙，三思而後行。

廉貞


傲氣十足的廉貞，因為太相信自己，覺得自己見多識廣，不會被騙。如果別人都說這個東西不好，偏偏廉貞對於自己的判斷很有信心，即便最後發現有問題，多半認為「只是出了點狀況，不是失敗」，以至於在感情詐騙越陷越深。古書說廉貞是「囚星」，小心在自己設下的框架裡撞得頭破血流！

天府


古書說天府是南斗之王，像偏安一隅的王爺，有錢有閒。到了現代，不就成了詐騙眼裡的肥羊嗎？雖然天府夠聰明，可是有時候疏於求證，滑手機看到想買的東西就順手下單，最後收到品質不佳的產品或根本沒出貨，當了冤大頭。像最近很多一頁式廣告有詐騙嫌疑，購物時一定要睜大眼睛再出手。

天機


連智多星都會被詐騙？沒錯，有時候聰明反被聰明誤，通常天機不會被太簡單的詐術所騙，像新聞裡常出現的手法大多能免疫。可是一旦遇上新型態的詐騙，尤其是開發中的新技術、新投資方法，又有氣派的門面和許多名人背書，嚐到甜頭就越陷越深，殊不知對方是放長線釣大魚，這類風險務必謹慎以待。

天梁


心腸軟的天梁，遇到太複雜的事情會想避開，但是遇到別人示弱、裝可憐，防備心就跌到正常值以下了。行善當然不是壞事，就怕遭到有心人利用，如果要慷慨解囊，伸出援手，還是盡量選擇有信譽的管道，或者提供社服資訊給對方，千萬不要同情心氾濫、拼命掏錢喔！

身處網路時代，享受便利之餘，防人之心不可無，不管有沒有上榜，都希望大家謹防詐騙，安心上網。

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